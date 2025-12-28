Każdy pies jest inny, mają różne osobowości, zupełnie jak ludzie. I tak samo jak my mogą być neuroatypowe. Jeśli zastanawiasz się czasem, czy twój pies ma ADHD, całkiem możliwe, że faktycznie je ma.

Czy mój pies ma ADHD?

Od dawna wiadomo, że psy, koty, szczury czy myszy mają swoje własne osobowości - niektóre mogą być z natury bardziej energiczne, a inne - ospałe. Jacqueline Boyd, wykładowczyni nauk o zwierzętach na Uniwersytecie Nottingham Trent twierdzi, że badania coraz częściej sugerują podobieństwo obrazu neuroróżnorodności zwierząt do naszego. Niektóre psy wykazują różnice genetyczne związane z zachowaniami hiperspołecznymi - osobniki bardziej impulsywne mają niższy poziom serotoniny i dopaminy, czyli tych samych neuroprzekaźników, które odpowiadają za ADHD u ludzi. Serotonina jest ważna dla stabilności emocjonalnej, a dopamina pomaga w koncentracji.

Mimo wszystko trudno jest zdiagnozować choroby u zwierząt, ponieważ nie potrafią nam bezpośrednio powiedzieć, jak postrzegają świat ani odpowiedzieć na typowe pytania diagnostyczne. Możemy więc jedynie opisywać ich zachowanie przez pryzmat własnego zrozumienia - a wciąż może to być jedynie normalne zachowanie u poszczególnej rasy, tak samo jak wiele kotów ma naturę samotnika.

To nie wszystko - zwierzęta mogą chorować również na autyzm. Niektóre psy rasy beagle mają mutację w genie SHANK3, który jest powiązany z autyzmem u ludzi. Osobniki te wykazują słabą chęć do interakcji z ludźmi, a badania wykazały, że mają zmniejszoną sygnalizację międzykomórkową w obszarach mózgu związanych z uwagą.

Szeroko zakrojone badanie o problemach behawioralnych psów

Problemy behawioralne u psów negatywnie wpływają na ich dobrostan, a niestety występują powszechnie. W 2024 roku przeprowadzono obszerne badanie, w którym zebrano dane od właścicieli 43 517 psów różnych ras, w różnym wieku, płci i wielkości, pochodzących z różnych lokalizacji w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że ponad 99 proc. psów domowych objętych tym badaniem wykazało co najmniej jeden problem behawioralny.

Niektóre ze zgłaszanych problemów, m.in. strach, lęk czy zachowania obsesyjne przypominają wyzwania związane z różnymi formami neurodywergencji u ludzi. Opieka nad takimi zwierzętami bywa trudna i stresująca, i być może byłoby prościej, gdyby właściciele zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje.

Wszystko wskazuje na to, że zwierzęta mogą inaczej doświadczać świata i reagować na niego - podobnie jak my. Wynika to z naturalnych różnic osobowości, jednak jest również prawdopodobne, że część naszych pupilów ma odmienne struktury i chemię mózgu.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press