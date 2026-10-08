Czy twój umysł Cię oszukuje? Sprawdź w QUIZIE, co o nim wiesz

Karol Kubak

Karol Kubak

Codziennie ufasz swojemu wzrokowi, pamięci i własnym odczuciom. Ale czy na pewno powinieneś? Nasz umysł potrafi płatać przedziwne figle. Sprawdź, czy dasz się oszukać, czy przejrzysz mechanizmy własnego umysłu.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Czarna sylwetka osoby z galaktyką w miejscu głowy, otoczona błękitnym światłem i kosmicznym pyłem.
Oszukuje Cię własny mózg? Sprawdź w naszym quizie, jak umysł filtruje rzeczywistość123RF/PICSEL

Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Choć naukowcy, lekarze i psychologowie badają go od lat, wciąż zaskakuje ich na każdym kroku. Wydaje nam się, że coś widzimy i mamy żywe wspomnienia. A tu się okazuje, że nasz umysł ciągle nakłada na rzeczywistość własne filtry, skraca sobie drogę i czasem po prostu... płata nam figle.

Zobacz także: Gdzie są wspomnienia w mózgu? Mogą w dużej mierze wędrować, otwiera się w nowym oknie

To, jak zapamiętujemy wydarzenia, jak śnimy i dlaczego czasem wydaje nam się, że przeżywamy coś po raz drugi, to nie żaden przypadek. Stoją za tym konkretne mechanizmy psychologiczne i sposób, w jaki nasz aparat pojęciowy przetwarza setki bodźców docierających do nas w każdej sekundzie. Część z tych procesów pomaga nam sprawniej funkcjonować w codziennym życiu, ale inne potrafią mocno nas wprowadzić w błąd.


Innowacyjna karetka zasilana energią słoneczną. Dojedzie do odległych pustkowi© 2026 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze