Ludzki mózg to niesamowite narzędzie. Choć naukowcy, lekarze i psychologowie badają go od lat, wciąż zaskakuje ich na każdym kroku. Wydaje nam się, że coś widzimy i mamy żywe wspomnienia. A tu się okazuje, że nasz umysł ciągle nakłada na rzeczywistość własne filtry, skraca sobie drogę i czasem po prostu... płata nam figle.

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To, jak zapamiętujemy wydarzenia, jak śnimy i dlaczego czasem wydaje nam się, że przeżywamy coś po raz drugi, to nie żaden przypadek. Stoją za tym konkretne mechanizmy psychologiczne i sposób, w jaki nasz aparat pojęciowy przetwarza setki bodźców docierających do nas w każdej sekundzie. Część z tych procesów pomaga nam sprawniej funkcjonować w codziennym życiu, ale inne potrafią mocno nas wprowadzić w błąd.

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