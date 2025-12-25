Naukowcy wciąż badają wpływ picia alkoholu na ryzyko zachorowania na raka. W nowym badaniu przeprowadzono obszerny przegląd systematyczny, aby zaobserwować, w jaki sposób różne poziomy spożycia alkoholu - nawet niskie - na to wpływają.

Duże badanie potwierdza: nawet małe ilości alkoholu znacząco wpływają na ryzyko zachorowania na raka

Alkohol nawet w umiarkowanych ilościach ma wpływ zarówno na zachorowalność na raka, jak i na jego przebieg. Badacze przeprowadzili kompleksowy przegląd systematyczny, aby lepiej zrozumieć tę zależność. Przeanalizowali 62 badania z próbkami od 80 do prawie 100 milionów uczestników oraz zbadali choroby współistniejące, takie jak otyłość i przewlekła choroba wątroby, które zwiększają ryzyko zachorowania.

Wyniki badań potwierdzają, że zarówno częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu znacząco wpływają na ryzyko zachorowania na raka - zwłaszcza piersi, jelita grubego, wątroby, jamy ustnej, krtani, przełyku i żołądka. Alkohol pogarsza również rokowanie, co obserwuje się w przypadku alkoholowej choroby wątroby - wiąże się to z bardziej zaawansowanym rakiem i krótszym przeżyciem.

Kto jest w najbardziej narażonej grupie ryzyka?

Na raka z powodu alkoholu najbardziej narażeni byli Afroamerykanie, osoby z predyspozycjami genetycznymi oraz z otyłością lub cukrzycą. Czynniki takie jak rasa, wiek, wykształcenie i dochody dodatkowo kształtowały narażenie i podatność na ryzyko. W rezultacie grupy o niższym statusie społeczno-ekonomicznym i niektóre społeczności rasowe lub etniczne doświadczyły nieproporcjonalnie dużego obciążenia, nawet gdy ich ogólne spożycie alkoholu było podobne lub niższe niż w innych grupach.

Rodzaj alkoholu ma znaczenie

Wyniki wykazały również, że w niektórych przypadkach rodzaj napoju może mieć znaczenie - na przykład białe wino lub piwo wiązały się z wyższym ryzykiem niektórych nowotworów, podczas gdy alkohole wysokoprocentowe często nie miały takiego wpływu.

- Nasze odkrycia podkreślają, że ryzyko zachorowania na nowotwory związane z alkoholem nie wynika wyłącznie z samego spożywania alkoholu, ale jest wynikiem złożonej interakcji czynników biologicznych, behawioralnych i społecznych - mówi dr Maria Carmenza Mejia, współautorka badania. - Skuteczna profilaktyka wykracza poza ograniczanie spożycia alkoholu; wymaga ona uwzględnienia czynników środowiskowych, nawyków i chorób współistniejących, które potęgują jego wpływ.

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie Cancer Epidemiology.

"Wydarzenia": Legendarny "Dar Młodzieży" będzie miał swojego następcę Polsat News