Naukowcy odnaleźli receptę na długowieczność mózgu

Czytanie dla przyjemności wiąże się z lepszym zdrowiem psychicznym, większą empatią i mniejszym ryzykiem demencji, jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge.

Nie ma znaczenia, co i jak czytamy. Robienie tego dla przyjemności może przynieść ogromne korzyści, a wspólne czytanie, czy to w ramach klubu książki, czy jako rodzic czytający swoim dzieciom, jest jeszcze lepsze.

- Czytanie to świetny sposób na dbanie o zdrowie naszego mózgu, rozwijanie ważnych umiejętności poznawczych i poprawę naszego samopoczucia. Jest to coś, do czego powinniśmy zachęcać już od najmłodszych lat, ale tak naprawdę nigdy nie jest za późno, by zacząć - mówi prof. Sahakian. - Korzyści z tego płynące mogą nam towarzyszyć przez całe życie, aż do późnej starości.

Badania wykazały, że w Wielkiej Brytanii czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży osiągnęło najniższy poziom od początku prowadzenia statystyk, zwłaszcza wśród nastoletnich chłopców oraz dzieci pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Jakie są korzyści z czytania?

Podczas obserwacji, w której wzięło udział 10 tys. młodych osób, naukowcy doszli do interesujących wniosków. U dzieci, które zaczęły czytać dla przyjemności we wczesnym okresie życia, zaobserwowano wiele korzyści, m.in.: lepszą koncentrację, pamięć i funkcje wykonawcze, lepsze osiągnięcia w nauce, mniej problemów ze zdrowiem psychicznym i zdrowszy styl życia, w tym więcej snu i mniej czasu spędzanego przed ekranem.

Być może nie jest to zaskoczeniem, ale czytanie jest silnie powiązane z poprawą umiejętności czytania i pisania - ma ono jednak również związek z wynikami w matematyce, ponieważ czytanie i matematyka opierają się na podobnych procesach poznawczych, takich jak umiejętności językowe, pamięć i funkcje wykonawcze.

Korzyści te nie ograniczają się jedynie do dzieci i młodzieży. Badania sugerują wiele pożytków dla dorosłych, szczególnie związanych z dobrostanem, w tym zmniejszenie stresu i lepszy relaks, większą empatię i zrozumienie dla innych oraz bardziej tolerancyjne podejście do odmiennych perspektyw.

W późniejszym życiu aktywności rekreacyjne stymulujące mózg - zwłaszcza czytanie - wiążą się ze spowolnieniem spadku funkcji poznawczych i zmniejszonym ryzykiem demencji u osób starszych. W badaniu obejmującym prawie 5500 dorosłych w wieku 55 lat i starszych, osoby, które często angażowały się w aktywności obejmujące czytanie, były znacznie mniej narażone na rozwój upośledzenia funkcji poznawczych w pięcioletnim okresie obserwacji.

Dlaczego czytanie jest tak zdrowe? Mózg czytelnika zmienia się fizycznie

Badania obrazowe mózgu wskazują na związek między czytaniem a różnicami w budowie mózgu, w tym: większą objętością i powierzchnią kory w obszarach mózgu odpowiedzialnych za język, uczenie się, regulację emocji i funkcje wykonawcze, silniejszą łącznością istoty białej wspomagającą przetwarzanie językowe oraz zwiększoną grubością kory w kluczowych obszarach mózgu związanych z językiem.

- Biorąc pod uwagę, jak korzystne jest czytanie dla przyjemności już od najmłodszych lat, powinniśmy robić wszystko, co w naszej mocy, aby zachęcić dzieci i młodzież do czytania - podsumowuje dr Langley. - Najważniejsze jest, aby znaleźć temat, który naprawdę sprawi im przyjemność - może to być nawet gra - i wykorzystać to jako punkt wyjścia. Czytanie komiksów i powieści graficznych również może stanowić pomocne wprowadzenie, ponieważ mogą one wydawać się mniej onieśmielające, a może także mniej nudne niż powieści.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Psychological Medicine.