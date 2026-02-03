Dach Świata "gnie się i pęka". Nowe odkrycie o Wyżynie Tybetańskiej

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Wyżyna Tybetańska, nazywana często "Dachem Świata", to najwyżej położona wyżyna na Ziemi. Badacze przeanalizowali teraz dziesiątki tysięcy zdjęć satelitarnych i danych pomiarowych, by dowiedzieć się więcej o procesach kształtujących tę część Azji. Odkryli, że obszar ten "pęka i wygina się bardziej niż jakiekolwiek inne miejsce".

Widok satelitarny rozległego pasma górskiego ośnieżonych szczytów otoczonych zielonymi dolinami oraz obszarami pustynnymi i stepowymi, pośród których znajdują się liczne jeziora.
Nowe badania zmieniają spojrzenie na procesy kształtujące Wyżynę Tybetańską.NASA, Public domain, https://creativecommons.org/public-domainWikimedia Commons

Wyżyna Tybetańska w ruchu. Satelity ujawniają zmiany

Większą część Tybetu zajmuje Wyżyna Tybetańska - rozległy teren w Azji, rozciągający się między Himalajami na południu i Kunlun na północy. Wyżyna zajmuje ok. 2,5 mln km² i wznosi się średnio na wysokość 4500 m n.p.m. - a to czyni z niej najwyżej położoną wyżynę na Ziemi. Z tego powodu często określana jest "dachem świata". Miejsce to od wieków przyciąga uwagę ze względu na kulturę i krajobrazy.

Wyżyna jest też bardzo ciekawa z punktu widzenia nauki - m.in. dlatego, że stanowi największą i najwyższą kontynentalną "strefę kolizji" na Ziemi - wyżyna powstała w wyniku zderzenia płyt tektonicznych indyjskiej i euroazjatyckiej. Najnowsze badania z wykorzystaniem danych satelitarnych przyniosły fascynujące odkrycia o tym regionie.

Zobacz również:

Satelita ujawnia szczegóły tsunami. Pozyskane dane zmieniają modele naukowców
Nauka

Potężne trzęsienie na Kamczatce zmienia myślenie naukowców o tsunami

Karol Kubak
Karol Kubak

Dach Świata pod lupą naukowców. Analiza dziesiątek tysięcy danych

Nowe wyniki badań są efektem współpracy brytyjskiego Centrum Obserwacji i Modelowania Trzęsień Ziemi, Wulkanów i Tektoniki (COMET) oraz międzynarodowego zespołu naukowców. Badacze wykorzystali dane z satelitów Copernicus Sentinel-1 ESA (ponad 44 000 obrazów) i dane GNSS - Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (ponad 14 000 pomiarów), by stworzyć bardzo dokładne mapy ruchów ziemi na Wyżynie Tybetańskiej.

Na podstawie wyników nowych badań naukowcy sugerują, że materiał, z którego zbudowane są płyty litosfery, wcale nie jest tak sztywny, jak wcześniej myślano. Badacze podają, że płyty nie zachowują się jak twarde, nieelastyczne bloki, lecz mogą się przemieszczać w płynnym ruchu. Ten "przepływ" płyt jest możliwy dzięki dużym uskokom, które działają jak strefy osłabienia.

Co dzieje się z Tybetem? Naukowcy wyjaśniają

Wyniki pokazały, że część wschodnia Wyżyny Tybetańskiej przesuwa się nawet o 2,5 cm rocznie. Natomiast inne miejsca wyżyny poruszają się wolniej lub nawet w przeciwnym kierunku, niż jej wschodnia część, co pokazuje, że ziemia tam niejako "rozciąga się" i "ściska" jak plastelina.

- To jak dotąd najwyraźniejszy obraz tego, jak kontynent odkształca się pod wpływem ogromnych sił. Dzięki odwzorowaniu ruchu powierzchni lądu w całym regionie z niesamowitą szczegółowością, możemy wreszcie zobaczyć, jak faktycznie porusza się Wyżyna Tybetańska, a historia, którą przedstawia, znacznie różni się od przewidywań starych modeli - powiedział główny autor Tim Wright z Uniwersytetu Leeds/COMET.

Nowe odkrycie poszerza wiedzę o litosferze

Zdaniem autorów artykułu, analiza Wyżyny Tybetańskiej pozwala uzyskać szersze dane dotyczące tego, jak kontynenty ulegają przemianom w zakresie kształtu, położenia czy budowy w wyniku działania długotrwałych procesów geologicznych.

- Wyżyna Tybetańska to dach świata, ale pęka i wygina się bardziej niż jakiekolwiek inne miejsce - czytamy w podsumowaniu artykułu w "Science".

Naukowcy zauważają, że standardowa teoria płyt tektonicznych nie tłumaczy w pełni tych zjawisk, a nowy artykuł poddaje rewizji część utrwalonych koncepcji na temat zmian zachodzących na kontynentach. Badanie może zatem stanowić podstawę do stworzenia podobnie szczegółowych map w innych obszarach.

Wyniki badań opublikowano na łamach "Science". Komunikat o odkryciu podała Europejska Agencja Kosmiczna.

Zobacz również:

Ol Doinyo Lengai to jedyny taki wulkan na świecie. Uznawany jest za "najdziwniejszy na Ziemi".
Nauka

Naukowcy właśnie odkryli, co dzieje się pod "najdziwniejszym wulkanem świata"

Paula Drechsler
Paula Drechsler
Mount Everest: Najwyższy szczyt świata rośnie każdego roku INTERIA.PL© 2024 Associated Press

Najnowsze