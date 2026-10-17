Data zagłady ludzkości wyliczona 66 lat temu

W 1960 roku w czasopiśmie "Science" zapowiedziano koniec świata, który przypada już za miesiąc., otwiera się w nowym oknie Ma nastąpić 13 listopada 2026 roku, w dodatku w piątek trzynastego.

Fizyk Heinz von Foerster, który wygłosił tę śmiałą tezę o końcu ludzkości, nie miał na myśli niekontrolowanej świadomości sztucznej inteligencji ani nawet populacji, która nie będzie w stanie sama siebie wyżywić. Według niego problem polegać będzie na tym, że populacja będzie rosła w zawrotnym tempie, zmierzając do "nieskończoności".

- Nasze praprawnuki nie będą głodować. Zostaną zgniecione na śmierć - przewidział von Foerster.

Autorzy artykułu argumentowali jednak, że ludzie mogą być wyjątkowi, jeśli chodzi o populację. Biorąc pod uwagę zdolność do komunikowania się i tworzenia społeczności, które pomagają nam rozwiązywać problemy, rosnąca gęstość zaludnienia może po prostu oznaczać więcej możliwości współpracy.

Czy wizja końca świata z 1960 roku ma szansę się ziścić?

Jego szacunki były całkowicie błędne. Nie dość, że globalna populacja - około 8,3 miliarda ludzi - nie rośnie już w tempie zbliżonym do tego z czasów, w których żył fizyk, to istnieją wręcz obawy, że zmierza w przeciwnym kierunku. W dziesiątkach krajów na całym świecie obawy przesunęły się na spadający wskaźnik urodzeń.

Najnowsze prognozy Światowych Perspektyw Demograficznych ONZ wskazują, że populacja świata osiągnie szczyt na poziomie około 10,3 miliarda w 2084 roku, a następnie zacznie spadać. Ta zmiana perspektywy skłoniła współczesnych naukowców do wysnuwania ostrzeżeń, że spadająca dzietność może stanowić większe zagrożenie dla społeczeństwa niż przeludnienie.

Artykuł został opublikowany w 1960 roku, w szczytowym okresie zimnej wojny. Były to czasy wzmożonych obaw o możliwość katastrofy, która mogłaby doprowadzić do upadku cywilizacji. Zyskał wtedy duży rozgłos, ponieważ był zwyczajnym artykułem naukowym. W dodatku opakowano go w zgrabny tytuł: "Doomsday: Friday, 13 November, AD 2026". Regularnie go cytowano, zazwyczaj bezkrytycznie, także w podręcznikach szkolnych.



