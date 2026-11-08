Deszcz powstaje inaczej, niż sądziliśmy. Nauka pomijała ważny szczegół

W skrócie Naukowcy z Brookhaven National Laboratory odkryli, że sposób przemieszczania się kropel wody wewnątrz chmury ma kluczowe znaczenie dla powstawania opadów deszczu.

Analiza ponad 700 tysięcy próbek chmur wykazała, że chmury warstwowe mogą przynosić mżawkę nawet przy niewielkiej zawartości wody, co przeczy dotychczasowym założeniom.

Różnice w opadach między chmurami warstwowymi a kłębiastymi wynikają z ruchów powietrza, które decydują o tym, czy krople będą rosnąć, czy wyparowywać.

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Deszcz wydaje się czymś zupełnie zwyczajnym. Chmury zbierają wodę, krople stają się coraz większe i w końcu spadają na ziemię. W rzeczywistości proces ten jest nieco bardziej skomplikowany i zależny od szerokości geograficznej, o czym swego czasu pisałem w Interii Geekweek, otwiera się w nowym oknie.

Tymczasem okazuje się jednak, że ten proces jest bardziej skomplikowany. Naukowcy przeanalizowali ponad 700 tys. próbek chmur i odkryli, że o powstawaniu opadów decyduje nie tylko ilość zgromadzonej w nich wody. Duże znaczenie ma również to, co dzieje się z kroplami podczas ich wędrówki.

Nie każda chmura potrzebuje dużo wody, by padało

Badania przeprowadzili naukowcy z amerykańskiego Brookhaven National Laboratory. Wykorzystali dane zbierane przez ponad 30 lat w różnych częściach świata przez program badawczy ARM. Szczególną uwagę zwrócili na chmury warstwowe występujące nad oceanami. Mogą one przynosić mżawkę nawet wtedy, gdy zawierają stosunkowo niewiele wody.

To ważna obserwacja, ponieważ do tej pory często zakładano, że chmura musi najpierw zgromadzić odpowiednio dużo wody, zanim zacznie padać. Wyniki pokazują, że nie jest to takie proste.

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Krople wody mają różne drogi do pokonania

Badacze porównali dwa rodzaje chmur: rozległe chmury warstwowe (stratus) oraz niewielkie chmury kłębiaste (cumulus). Okazało się, że nawet jeśli zawierają podobną ilość wody, mogą zachowywać się zupełnie inaczej.

Wszystko zależy między innymi od ruchów powietrza. Wewnątrz chmur kłębiastych występuje intensywniejsze mieszanie, a obszary wilgotne sąsiadują z suchymi. Krople przemieszczają się więc przez różne warunki. Jedne trafiają w miejsca, w których mogą zderzać się z innymi kroplami i rosnąć. Inne napotykają suche powietrze, przez co częściowo lub całkowicie wyparowują.

W rezultacie opady spod chmur kłębiastych pojawiały się znacznie rzadziej. Kiedy już występowały, spadające krople były jednak około dwa razy większe, ale było ich od kilkudziesięciu do nawet kilkuset razy mniej niż w przypadku chmur warstwowych.

Dlaczego to odkrycie jest ważne?

Obecne modele pogodowe nie śledzą każdej pojedynczej kropli wody. Zamiast tego wykorzystują uproszczone obliczenia opisujące powstawanie opadów. Tymczasem okazuje się, że znaczenie ma nawet historia poszczególnych kropli i droga, jaką pokonują wewnątrz chmury.

Dr Katia Lamer z Brookhaven National Laboratory zwraca uwagę, że przyszłe modele powinny lepiej uwzględniać te różnice. Rozwój komputerów może pozwolić na dokładniejsze symulowanie ruchu i wzrostu pojedynczych kropel. Dzięki temu prognozowanie tego, kiedy i ile spadnie deszczu, może stać się bardziej precyzyjne, co dla niektórych regionów świata ma ogromne znaczenie.

Źródło: Brookhaven National Laboratory

Publikacja: Katia Lamer et al., In-cloud motions shape warm-rain production in marine clouds: Evidence from multiyear observations, Proceedings of the National Academy of Sciences (2026). DOI: 10.1073/pnas.2608656123



