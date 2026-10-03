Naukowcy przeanalizowali 9419 posiłków spożytych przez 173 pacjentów z nowotworami krwi, którzy przechodzili przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych. U 158 osób regularnie analizowano także próbki kału, śledząc zmiany w składzie mikrobiomu podczas leczenia. Szczegółowe dane dotyczące diety zbierano w czasie rzeczywistym, a nie na podstawie późniejszych deklaracji pacjentów.

Cukier pogarszał skutki antybiotykoterapii

Analiza wykazała, że u pacjentów przyjmujących antybiotyki spożywanie większej ilości słodyczy i produktów zawierających cukry wiązało się z większym spadkiem różnorodności bakterii jelitowych. Szczególnie wyraźny był wzrost liczebności Enterococcus, bakterii, której dominacja w mikrobiomie jest związana z większym ryzykiem poważnych powikłań u pacjentów po przeszczepieniu.

Naukowcy oszacowali, że po ekspozycji na antybiotyki szerokospektralne każde dodatkowe 100 g słodyczy wiązało się z ok. 24-procentowym spadkiem różnorodności mikrobiomu. Podobną zależność obserwowano po uwzględnieniu całkowitej ilości spożywanych cukrów.

Co istotne, nie chodziło wyłącznie o klasyczne słodycze. W analizach znalazły się również słodzone napoje odżywcze, koktajle i napoje sportowe, które są często podawane pacjentom wymagającym intensywnego leczenia.

Podobny efekt zaobserwowano u myszy

Badacze sprawdzili wyniki także w eksperymentach na zwierzętach. Myszy otrzymujące antybiotyki oraz dietę uzupełnioną sacharozą rozwijały nasilony i dłużej utrzymujący się nadmierny wzrost bakterii Enterococcus. Sam cukier, bez antybiotyków, nie powodował natomiast takiego zaburzenia różnorodności bakterii.

Naukowcy nie twierdzą jednak, że każda osoba przyjmująca antybiotyk powinna całkowicie wyeliminować cukier. Badanie przeprowadzono przede wszystkim u ciężko chorych pacjentów poddawanych przeszczepowi, dlatego nie wiadomo jeszcze, czy identyczna zależność występuje u zdrowych osób leczonych z powodu typowych infekcji.

Autorzy podkreślają, że potrzebne są prospektywne badania kliniczne, które sprawdzą, czy celowe ograniczenie cukrów podczas antybiotykoterapii rzeczywiście pozwala chronić mikrobiom i poprawia wyniki leczenia. Na obecnym etapie wyniki wskazują jednak, że prosty składnik diety może wzmacniać zaburzenia mikrobiomu wywoływane przez antybiotyki.