Badania opublikowane w Neurology Open Access, czasopiśmie Amerykańskiej Akademii Neurologii, pokazują silny związek między dietą bogatą w oliwę z oliwek, orzechy, owoce morza, pełnoziarniste produkty zbożowe i warzywa a niższym ryzykiem udaru.

Dieta śródziemnomorska ratuje życie

Obserwacja objęła ponad 105 tys. kobiet z Kalifornii, które przez średnio 21 lat raportowały swoje zwyczaje żywieniowe. Każda uczestniczka otrzymywała punktację od 0 do 9 w zależności od tego, jak ściśle stosowała zasady diety śródziemnomorskiej.

Jak się okazało, osoby z najwyższym wynikiem były o 18 proc. mniej narażone na udar w ogóle, o 16 proc. mniej narażone na udar niedokrwienny i aż o 25 proc. mniej narażone na udar krwotoczny w porównaniu z grupą o najniższym wyniku.

Nasze wyniki potwierdzają rosnące dowody na to, że zdrowa dieta jest kluczowa w profilaktyce udaru. Szczególnie istotne jest to, że efekt dotyczy również udarów krwotocznych, które są rzadziej badane, a jednocześnie bardziej niebezpieczne

Udarowi można zapobiegać

Eksperci podkreślają, że większości udarów można zapobiegać poprzez zmianę stylu życia, a dieta śródziemnomorska jest jednym z najprostszych i najskuteczniejszych narzędzi. Jak zauważa Juliet Bouverie z organizacji Stroke Association, dieta bogata w oliwę z oliwek, warzywa i pełnoziarniste produkty może obniżać ryzyko wszystkich typów udarów, w tym tych najbardziej niebezpiecznych.

I choć badanie miało pewne ograniczenia - dotyczyło tylko kobiet, a dane żywieniowe były samodzielnie raportowane - jego wyniki są znaczące. Pokazują, że odpowiednie odżywianie może stać się skuteczną, prostą strategią profilaktyczną przeciwko jednej z głównych przyczyn zgonów i niepełnosprawności na świecie.

Udar mózgu jest główną przyczyną zgonów i niepełnosprawności, dlatego ekscytujące jest to, że poprawa naszej diety może zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej wyniszczającej choroby. Potrzebne są dalsze badania, aby potwierdzić te odkrycia i zrozumieć mechanizmy, które za nimi stoją, abyśmy mogli znaleźć nowe sposoby zapobiegania udarom mózgu

