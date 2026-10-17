W skrócie Nowe badania wskazują, że sukces w matematyce zależy nie tylko od talentu do liczb, ale także od umiejętności językowych i rozumienia tekstu.

Kluczową rolę w rozwiązywaniu zadań odgrywa rozumowanie płynne, pozwalające na analizowanie nowych informacji oraz odróżnianie istotnych danych od nieistotnych.

Trudności z matematyką można ograniczyć poprzez wczesne diagnozowanie braków w podstawach oraz indywidualne dopasowanie metod nauczania do konkretnych problemów ucznia.

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Niektórzy uczniowie błyskawicznie rozwiązują zadania, inni godzinami siedzą nad tym samym przykładem i... nie rozumieją zupełnie nic. Różnice w wynikach z matematyki nie muszą jednak wynikać wyłącznie z talentu do liczb. Ważne są także inne umiejętności umysłowe, które pomagają przyswajać wiedzę i radzić sobie z nowymi problemami.

Matematyka wymaga czegoś więcej niż liczenia

Dr Daniel Hajovsky zajmujący się psychologią edukacji na Texas A&M University, razem ze współpracownikami przeanalizował związek między zdolnościami poznawczymi a umiejętnościami matematycznymi. Wyniki badania opublikowanego w czasopiśmie Journal of Intelligence, otwiera się w nowym oknie wskazują na dwa szczególnie istotne czynniki - rozumowanie i wiedzę związaną z rozumieniem języka.

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Naukowcy porównali wyniki 122 różnych zestawów testów badających zdolności umysłowe i osiągnięcia szkolne. Uwzględnili przy tym różne aspekty matematyki, od wykonywania obliczeń po rozwiązywanie problemów.

Okazuje się, że przydaje się między innymi bogate słownictwo, rozumienie tekstu i umiejętność wyciągania wniosków z informacji. To ważne, ponieważ treść zadania trzeba najpierw zrozumieć, zanim zacznie się liczyć. Nawet sprawne wykonywanie działań nie pomoże, jeśli uczeń nie wie, czego właściwie dotyczy problem.

Czy to nie wydaje się logiczne? Powiedziałbym nawet więcej, to ucina wszelkie wymówki pod tytułem: "nie rozumiem matematyki, bo jestem humanistą".

Okazuje się, że przydaje się między innymi bogate słownictwo, rozumienie tekstu i umiejętność wyciągania wniosków z informacji. 123RF/PICSEL

Jak radzimy sobie z nieznanymi zadaniami?

Drugą ważną umiejętnością jest rozumowanie płynne, czyli zdolność analizowania informacji i dostrzegania zależności nawet wtedy, gdy nie znamy wcześniej danego problemu. Pomaga ono odróżnić istotne dane od tych, które nie mają znaczenia, i znaleźć rozwiązanie w nowej sytuacji.

Nie oznacza to jednak, że o sukcesie decyduje wyłącznie ogólna sprawność umysłowa. Znaczenie ma również wyczucie liczb, a więc podstawowe rozumienie tego, jak liczby są ze sobą powiązane. Na takim fundamencie łatwiej budować kolejne umiejętności matematyczne.

Problemy z matematyką można ograniczyć

Jak zaznacza dr Hajovsky, zdolności potrzebne do nauki rozwijają się zarówno w szkole, jak i poza nią. Nie są więc czymś, co raz na zawsze przesądza o szkolnych wynikach. W ich rozwijaniu mogą pomóc czas i włożony wysiłek.

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Ważne jest też odpowiednio wczesne rozpoznanie trudności. Matematyka opiera się na kolejnych etapach nauki, dlatego braki w podstawach mogą utrudniać zrozumienie następnych zagadnień. Zamiast patrzeć wyłącznie na oceny, warto przyjrzeć się błędom popełnianym przez ucznia. Mogą wskazać, czy problem dotyczy rozumienia treści, wyciągania wniosków, czy samego wykonywania obliczeń. Takie podejście pozwala lepiej dopasować sposób nauczania do potrzeb ucznia.

Badanie nie oznacza, że każdy osiągnie identyczny poziom, bo nie oszukujmy się, nie musi. Ale pokazuje, że trudności z matematyką mogą mieć różne przyczyny. A kiedy wiemy, gdzie jest problem, łatwiej znaleźć sposób, żeby go rozwiązać.

Źródło: Texas A&M University

Publikacja: Christopher R. Niileksela et al, Cognitive-Mathematics Relations: A Meta-Analysis of Norm-Referenced Standardized Test Batteries, Journal of Intelligence (2026). DOI: 10.3390/jintelligence14070142



