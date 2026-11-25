Ludzki mózg ma wiele skrzyżowanych połączeń. Polega to na tym, że lewa półkula kontroluje prawą stronę naszego ciała i odwrotnie. Tak samo lewa półkula przetwarza bodźce sensoryczne pochodzące z prawej strony ciała - i odwrotnie. Naukowcy zastanawiali się, jakie jest uzasadnienie biologiczne i ewolucyjne tego zjawiska, ale dotąd nie zostało to w pełni rozstrzygnięte.

Dlaczego mózg kontroluje ciało na krzyż? Odkryto źródło u ryb

Neurobiolodzy Martin Wessendorf i Daniel Wang z Uniwersytetu w Minnesocie zaproponowali nowe rozwiązanie tej zagadki. Przyjęli perspektywę ewolucyjną, patrząc setki milionów lat wstecz. Poszukiwali pierwszego dowodu na istnienie skrzyżowanych połączeń w mózgu u zwierząt.

Nie przeprowadzono żadnych nowych eksperymentów, nie odkryto też zupełnie nowych mechanizmów - zamiast tego naukowcy przyjrzeli się istniejącym badaniom dotyczącym wszystkich głównych grup kręgowców, od płazów po ssaki. Przeanalizowali, jak krzyżujące się szlaki zazębiały się między gatunkami.

Zdaniem badaczy pierwsze skrzyżowanie połączeń w mózgu miało miejsce najprawdopodobniej w układzie wzrokowym u ryb bezszczękowych ponad 500 mln lat temu. Ich oczy naturalnie odwracały padające na nie światło, a sygnały z każdego oka przechodziły do przeciwległej strony części mózgu zwanej pokrywą wzrokową.

Naukowcy sugerują, że połączenia przeciwstronne rozpoczynają się w części mózgu zwanej pokrywą wzrokową Wessendorf i Wang materiał zewnętrzny

Ewolucyjne przyczyny skrzyżowania połączeń w mózgu

W miarę rozwoju układów sensorycznych, takich jak dotyk czy ból, zaczęły one podążać za śladami wytyczonymi przez pokrywę wzrokową. Kiedy u ssaków rozwinęła się bardziej zaawansowana kora mózgowa, pod względem ewolucyjnej efektywności bardziej sensowne było rozbudowanie istniejących mechanizmów, a nie rozpoczęcie budowania połączeń od nowa. To ścieżka, którą zwykle podąża ewolucja, ze względów praktycznych - adaptuje to, co już istnieje, zamiast wymyślać coś zupełnie nowego.

Wcześniej skrzyżowane połączenia próbowano tłumaczyć większą wydajnością, jednak wyjaśnienie to nie uwzględniało pełnego obrazu ewolucji, jak sugerują Wessendorf i Wang.

Badacze chcą przeprowadzić więcej badań, ponieważ sprawa nie jest przesądzona. Nowe dowody powinny powiedzieć więcej o wiarygodności tej teorii. Można ją też przetestować, analizując połączenia neuronowe zwierząt, których jeszcze w pełni nie zmapowano, m.in. krokodyli i ptaków.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Frontiers in Neuroanatomy, otwiera się w nowym oknie.



