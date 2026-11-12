Marznięcie z wiekiem. Naukowcy odkryli przyczynę w tłuszczu

Naukowcy z City of Hope odkryli biologiczną przyczynę, przez którą wraz z wiekiem stajemy się bardziej wrażliwi na zimno. Główną rolę odgrywa tu tłuszcz termogeniczny - szczególny rodzaj tkanki, która spala kalorie, wytwarzając ciepło i pomagając nam je utrzymać. Wraz z wiekiem jednak tłuszcz ten staje się mniej aktywny, co może wyjaśniać, dlaczego osoby starsze są bardziej podatne na marznięcie.

- Wiedza o tym, w jaki sposób organizm kontroluje ten proces, może pomóc w leczeniu otyłości, cukrzycy typu 2 i innych zaburzeń metabolicznych - wyjaśnia dr Qiong Annabel Wang, autorka korespondencyjna badania.

Obserwacje ujawniły, w jaki sposób sygnały z nerwów i komórek układu odpornościowego kontrolują ilość ciepła wytwarzanego przez tłuszcz termogeniczny, zmieniając równowagę między komórkami tłuszczowymi o dużej i małej aktywności. Eksperymenty wskazują, że układ ten staje się mniej elastyczny wraz z wiekiem, co sprawia, że tłuszcz termogeniczny wolniej reaguje na spadek temperatury.

Już wcześniej badacze odkryli, że termogeniczne komórki tłuszczowe różnią się pod względem ilości wytwarzanego ciepła. Niektóre mają wysoki poziom białka generującego ciepło - UCP1 - podczas gdy inne mają go mniej i pozostają mniej aktywne.

Taka mieszanka termogenicznych komórek tłuszczowych może dać organizmowi wrodzony mechanizm adaptacji do zmieniających się temperatur. Kiedy potrzeba więcej ciepła, sygnały z układu nerwowego i odpornościowego pobudzają mniej aktywne komórki do zwiększenia produkcji. A kiedy potrzeba ustąpi, organizm zmniejsza tę aktywność.

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U starszych myszy podczas eksperymentów reakcja ta stawała się ospała - ich tłuszcz termogeniczny wciąż mógł zwiększać produkcję ciepła, ale trwało to dłużej. W rezultacie zwierzęta miały większe trudności z utrzymaniem temperatury podczas ekspozycji na chłód.

Badaczom udało się przywrócić część produkcji ciepła u starszych osobników, blokując część szlaku biologicznego odpowiedzialnego za to spowolnienie. Myszy poddane leczeniu wytwarzały więcej ciepła i spalały więcej energii.

W badaniu użyto leku o nazwie mifepryston. Oddziałuje on na wiele części ciała, więc nie jest dedykowany wyłącznie wrażliwości na zimno. Wyniki sugerują jednak, że spadek aktywności tłuszczu termogenicznego można odwrócić.

- Ta możliwość ma znaczenie nie tylko dla utrzymania ciepła - podsumowuje dr Wang. - Jeśli naukowcy znajdą bezpieczny i precyzyjny sposób na przywrócenie aktywności tych komórek tłuszczowych, pogłębi się nasza wiedza na temat problemów metabolicznych związanych z wiekiem, w tym otyłości i cukrzycy typu 2.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature, otwiera się w nowym oknie.



