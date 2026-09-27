Wygląd w lustrze a na zdjęciach. Dlaczego widzimy różnicę?

Czasami to, co widzimy w lustrze, zupełnie różni się od tego, jak wyglądamy na zdjęciu. Dlaczego tak jest?

Kiedy patrzymy na swoje odbicie, obraz twarzy jest odwrócony, natomiast na zdjęciu nie. Twarz rzadko jest całkowicie symetryczna - zazwyczaj jedna brew jest wyżej albo jest inaczej zaokrąglona lub kącik ust opada nieco inaczej. I patrząc w lustro, widzimy tę asymetrię odwróconą. A z lustra korzystamy zwykle częściej, niż patrzymy na swoje zdjęcia. W umyśle utrwala się więc obraz własnej twarzy, widziany tysiące razy, dzień po dniu, w odbiciu.

Efekt czystej ekspozycji w akcji. Dlaczego mózg inaczej widzi twoją twarz?

Z jakiego powodu jednak odwrócony obraz miałby wydawać się bardziej "poprawny" niż prawdziwy? Psychologowie nazywają to "efektem czystej ekspozycji". Jest to zjawisko psychologiczne, w którym wielokrotne zetknięcie z bodźcem sprawia, że zaczynamy go bardziej lubić, ponieważ staje się nam znajomy.

- Ponieważ niemal wszystkie twarze są w pewnym stopniu asymetryczne, nieodwrócone zdjęcie zmienia względne położenie rysów twarzy w sposób, który może wydawać nam się nieco nienaturalny, mimo że dla innych osób wygląda to zupełnie normalnie - mówi dr Valentina Cazzato, adiunkt neurokognitywistyki na Uniwersytecie w Mesynie we Włoszech.

To niejedyny czynnik wpływający na postrzeganie własnego wyglądu. Patrzenie w lustro to dynamiczne i interaktywne doświadczenie - poruszamy się, zmieniamy wyraz twarzy i wybieramy kąt, z którego patrzymy na siebie. Natomiast zdjęcie zatrzymuje się na ułamek sekundy, często w warunkach, których normalnie byśmy nie wybrali, pod kątem, którego zazwyczaj nie widzimy w lustrze lub z większej albo mniejszej odległości. Przez to możemy czuć dysonans między tym, co znamy z codziennego życia - nasz ruch i dynamikę twarzy, a chwilowym obrazem uchwyconym na fotografii.

Ludzie znają naszą twarz, którą widujemy na zdjęciach

W rzeczywistości mózg nie traktuje naszych zdjęć obiektywnie. Dla ludzi, z którymi widujemy się na co dzień, nasza twarz wygląda naturalnie i znajomo tak samo, jak dla nas nasze odbicie w lustrze. Widzą ją cały czas w ten sposób, więc prawdopodobnie podoba im się bardziej, niż nam samym.



