Dlaczego nie czujemy, że Ziemia się obraca?

W skrócie Ziemia obraca się wokół własnej osi z prędkością ponad 1600 km/h, jednak ruch ten jest dla ludzi niewyczuwalny, ponieważ odbywa się ze stałą prędkością.

Odczuwanie ruchu jest możliwe tylko przy zmianach prędkości, dlatego pasażerowie samolotu czują start maszyny, ale nie jej jednostajny lot z prędkością 800 km/h.

Wahania prędkości obrotowej Ziemi, wywołane oddziaływaniem innych obiektów w Układzie Słonecznym, są zbyt małe, by człowiek mógł je odczuć w codziennym życiu.

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Ziemia, jak pozostałe planety Układu Słonecznego, nie tylko okrąża Słońce, ale też obraca się wokół własnej osi. Wbrew pozorom robi to z naprawdę dużą prędkością, ale jej nie odczuwamy. Zastanawialiście się kiedyś na tym, dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że można to w dosyć prosty sposób wyjaśnić.

Ziemia obraca się wokół własnej osi z prędkością ponad 1600 km/h

Ziemia okrąża Słonce w ciągu roku i jednocześnie obraca się wokół własnej osi z prędkością 465 metrów na sekundę, czyli ponad 1600 km/h. Taka obowiązuje dla równika, czyli najdalej położonych miejsc od wnętrza planety i jest wynikiem działania siły odśrodkowej.

Wbrew pozorom jest to naprawdę duża prędkość, a przecież przebywając na powierzchni Ziemi wcale jej nie odczuwamy. Dlaczego tak się dzieje? Dobrym przykładem będzie tu porównanie do lotu samolotem.

Ludzki organizm reaguje na zmiany prędkości

W momencie startu samolotu odczuwamy to na własnej skórze, ale już w trakcie lotu ze stałą prędkością tak nie jest. Wszak możemy wtedy poruszać się po kabinie i nasze ciało nie odczuwa skutków na przykład prędkości 800 km/h.

Podobnie jest w przypadku całej planety. Wszak ruch obrotowy odbywa się ze stałą prędkością i dopóki tak jest, to nie będziemy w stanie tego odczuć. I oczywiście jest tak, że gdyby Ziemia nagle przyspieszyła lub zwolniła, to z pewnością byśmy to odczuli.

Należy również pamiętać, że atmosfera Ziemi również porusza się z tą prędkością i dlatego nasz organizm tego nie odczuwa. Zmienia się to dopiero w przypadku porywów wiatru. Ponadto grawitacja planety ciągnie nas w dół, co równoważy słabą siłę odśrodkową.

Ruch obrotowy Ziemi ulega pewnym wahaniom

Warto mieć na uwadze, że ruch obrotowy Ziemi w rzeczywistości nie odbywa się ze stałą prędkością i ulega pewnym wahaniom. Wpływ na to mają inne obiekty w Układzie Słonecznym. Na przykład Słońce, pozostałe planety czy Księżyc.

Są to jednak na tyle niewielkie wahania, że człowiek nie jest w stanie tego odczuć. Uczeni oszacowali, że ruch obrotowy naszej planety zwalnia o dwie tysięczne sekundy w ciągu jednej doby.