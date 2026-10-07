Dlaczego nie czujemy, że Ziemia się obraca?

W skrócie
- Ziemia obraca się wokół własnej osi z prędkością ponad 1600 km/h, jednak ruch ten jest dla ludzi niewyczuwalny, ponieważ odbywa się ze stałą prędkością.
- Odczuwanie ruchu jest możliwe tylko przy zmianach prędkości, dlatego pasażerowie samolotu czują start maszyny, ale nie jej jednostajny lot z prędkością 800 km/h.
- Wahania prędkości obrotowej Ziemi, wywołane oddziaływaniem innych obiektów w Układzie Słonecznym, są zbyt małe, by człowiek mógł je odczuć w codziennym życiu.
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Ziemia, jak pozostałe planety Układu Słonecznego, nie tylko okrąża Słońce, ale też obraca się wokół własnej osi. Wbrew pozorom robi to z naprawdę dużą prędkością, ale jej nie odczuwamy. Zastanawialiście się kiedyś na tym, dlaczego tak się dzieje? Okazuje się, że można to w dosyć prosty sposób wyjaśnić.
Ziemia obraca się wokół własnej osi z prędkością ponad 1600 km/h
Ziemia okrąża Słonce w ciągu roku i jednocześnie obraca się wokół własnej osi z prędkością 465 metrów na sekundę, czyli ponad 1600 km/h. Taka obowiązuje dla równika, czyli najdalej położonych miejsc od wnętrza planety i jest wynikiem działania siły odśrodkowej.
Wbrew pozorom jest to naprawdę duża prędkość, a przecież przebywając na powierzchni Ziemi wcale jej nie odczuwamy. Dlaczego tak się dzieje? Dobrym przykładem będzie tu porównanie do lotu samolotem.
Ludzki organizm reaguje na zmiany prędkości
W momencie startu samolotu odczuwamy to na własnej skórze, ale już w trakcie lotu ze stałą prędkością tak nie jest. Wszak możemy wtedy poruszać się po kabinie i nasze ciało nie odczuwa skutków na przykład prędkości 800 km/h.
Podobnie jest w przypadku całej planety. Wszak ruch obrotowy odbywa się ze stałą prędkością i dopóki tak jest, to nie będziemy w stanie tego odczuć. I oczywiście jest tak, że gdyby Ziemia nagle przyspieszyła lub zwolniła, to z pewnością byśmy to odczuli.
Należy również pamiętać, że atmosfera Ziemi również porusza się z tą prędkością i dlatego nasz organizm tego nie odczuwa. Zmienia się to dopiero w przypadku porywów wiatru. Ponadto grawitacja planety ciągnie nas w dół, co równoważy słabą siłę odśrodkową.
Ruch obrotowy Ziemi ulega pewnym wahaniom
Warto mieć na uwadze, że ruch obrotowy Ziemi w rzeczywistości nie odbywa się ze stałą prędkością i ulega pewnym wahaniom. Wpływ na to mają inne obiekty w Układzie Słonecznym. Na przykład Słońce, pozostałe planety czy Księżyc.
Są to jednak na tyle niewielkie wahania, że człowiek nie jest w stanie tego odczuć. Uczeni oszacowali, że ruch obrotowy naszej planety zwalnia o dwie tysięczne sekundy w ciągu jednej doby.