Kichanie jest gwałtowną reakcją organizmu na podrażnienie wnętrza nosa. Pomaga usuwać z dróg nosowych niepożądane cząsteczki, jak kurz, pyłki czy inne substancje drażniące. Zjawisku temu towarzyszy zwykle zamknięcie oczu - dzieje się to tak szybko i automatycznie, że trudno świadomie nad tym zapanować.

Czy oznacza to, że nie da się kichnąć z otwartymi oczami? Nie. Jak wyjaśniał David Huston, alergolog ze szpitala Houston Methodist Hospital i prodziekan kampusu Houston należącego do Texas A&M College of Medicine, jest to jak najbardziej możliwe. Zamykanie powiek podczas kichania stanowi bowiem odruch autonomiczny, czyli reakcję organizmu, która zachodzi bez świadomej decyzji.

Odruch, nad którym trudno zapanować

Podczas kichania organizm uruchamia skoordynowaną reakcję, której celem jest gwałtowne usunięcie powietrza z dróg oddechowych. Jednym z jej elementów jest zamknięcie powiek. Nie ma jednak jednoznacznych danych klinicznych, które wyjaśniałyby dokładnie, dlaczego tak się dzieje. Jedna z hipotez zakłada, że odruch ten pomaga chronić oczy przed drobnoustrojami i drażniącymi cząsteczkami wyrzucanymi z nosa podczas kichania.

Automatyczne zamknięcie powiek mogłoby ograniczać ryzyko, że dostaną się one do oczu. Nie oznacza to jednak, że zamknięcie oczu jest konieczne do wykonania samego kichnięcia. Można świadomie spróbować przezwyciężyć odruch i utrzymać powieki otwarte. Dla większości osób nie jest to naturalne, dlatego oczy zwykle zamykają się same.

Czy oczy mogą wypaść podczas kichania?

Popularny mit głosi, że kichnięcie z otwartymi oczami może spowodować wypadnięcie gałek ocznych. Nie ma jednak wiarygodnych dowodów potwierdzających takie twierdzenie. Opowieści o rzekomym przemieszczaniu się gałki ocznej podczas kichania krążyły od dziesięcioleci.

Jedna z nich wiązała się z doniesieniem opublikowanym w "The New York Times" w 1882 roku. Gazeta opisywała przypadek kobiety, u której miało dojść do poważnego urazu oka podczas gwałtownego ataku kichania. Tego rodzaju historyczne relacje nie stanowią jednak dowodu, że samo kichnięcie z otwartymi oczami może wypchnąć gałkę oczną z oczodołu.

Jak wyjaśniał Huston, ciśnienie powstające podczas kichania z bardzo małym prawdopodobieństwem mogłoby doprowadzić do takiego zdarzenia. Silne parcie może natomiast zwiększać ciśnienie w naczyniach krwionośnych, co czasami prowadzi do pękania drobnych naczyń włosowatych. Skutkiem mogą być zaczerwienienia lub niewielkie wylewy krwi w obrębie oczu i twarzy. Nie oznacza to jednak, że gałka oczna może zostać w ten sposób wypchnięta z oczodołu.

Mówiąc krótko, nie musimy kichać z zamkniętymi oczami, ale nie ma sensu zmieniać naturalnego odruchu. Nie warto również wstrzymywać samego kichnięcia. Zablokowanie gwałtownego przepływu powietrza może w rzadkich przypadkach doprowadzić do urazów, między innymi uszkodzenia błony bębenkowej, struktur ucha środkowego lub naczyń krwionośnych. Najważniejsze jest natomiast ograniczanie rozprzestrzeniania się drobnoustrojów - podczas kichania należy zasłaniać usta i nos chusteczką albo zgięciem łokcia, a następnie umyć ręce.