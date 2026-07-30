Dlaczego rak tak rzadko atakuje serce? Naukowcy rozszyfrowali zagadkę

Julia Król

Julia Król

Zastanawiasz się, dlaczego serce tak rzadko choruje na nowotwory? Okazuje się, że kluczem jest specyficzna budowa mięśnia sercowego, a nowe badania wskazują nawet na to, że wysokie ciśnienie może stanowić swoistą barierę ochronną.

Anatomiczna wizualizacja klatki piersiowej z trójwymiarowym sercem i naczyniami krwionośnymi na tle szkieletu.
Dlaczego rak tak rzadko atakuje serce? Nowe badania wskazują przyczynę123RF/PICSEL

Najczęstszą postacią raka jest nowotwór skóry - aż jedna na pięć osób w swoim życiu zachoruje na tę chorobę, w porównaniu do jednej do osiemnastu przy raku płuc czy jednej na sto w przypadku raka wątroby.

Na nowotwór serca zachoruje średnio tylko jedna osoba na 50 000, lecz nawet wtedy zazwyczaj będzie to nowotwór wtórny, który rozprzestrzenił się w ciele z innego miejsca.

Jak powstaje rak w organizmie?

Komórki nieustannie się regenerują. To dzięki temu rośniemy i utrzymujemy zdrowie. Czasem jednak w tym procesie dochodzi do mutacji, które powodują, że cały proces przebiega znacznie dłużej niż to konieczne. Wtedy nowe komórki rosną w nadmiarze, tworząc masy tkankowe, które wyczerpują zasoby organizmu i obciążają zdrowe narządy. Ten szkodliwy, niekontrolowany wzrost to nowotwór.

Genetyka i inne czynniki mają wpływ na częstotliwość występowania nowotworów i ich lokalizację, jednak mutacje występują częściej tam, gdzie komórki regenerują się najczęściej - wtedy jest większe prawdopodobieństwo błędu. To dlatego niektóre nawyki, np. palenie papierosów, zwiększają ryzyko zachorowania, ponieważ w tym przypadku uszkadzane są tkanki w płucach, gardle i jamie ustnej, co oznacza intensywniejszą regenerację, a więc większe ryzyko wystąpienia mutacji.

Dlaczego serce się wyróżnia?

W przeciwieństwie do wielu innych narządów serce zbudowane jest z mocnej tkanki mięśniowej, rosnącej i regenerującej się bardzo powoli - około 1 proc. rocznie. W całym swoim życiu wymienisz mniej niż połowę komórek serca. W porównaniu ze skórą, która w pełni regeneruje swoje komórki co ok. 56 dni, serce wydaje się bezpiecznym narządem.

Według naukowców niska regeneracja serca jest ewolucyjnym kompromisem - w zamian za trwałość i funkcjonalność narządu od najmłodszych lat, serce u ssaków utraciło zdolność regeneracji, którą wciąż posiadają np. płazy. Ludzkie serce reaguje na uszkodzenia naprawą, a nie regeneracją. Wytwarza tkankę bliznowatą zamiast wzrostu nowych, zdrowych tkanek.

To właśnie dlatego w sercu rzadko pojawia się nowotwór. A kiedy nawet się w nim rozprzestrzeni, rozwija się tam wolniej niż w innych obszarach. Komórki rakowe rzadko atakują serce, nawet jeśli się przez nie bezpośrednio przemieszczają wraz z krwią.

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Julia Król
Julia Król

Wysokie ciśnienie może pomóc zapobiegać rakowi serca

Nowe badanie sugeruje, że wysokie ciśnienie, które powstaje w wyniku nieustannego bicia serca, odgrywa rolę w zapobieganiu powstawania nowotworów. Jeśli serce pracuje pod mniejszym ciśnieniem niż normalnie, tempo regeneracji komórek wzrasta. Naukowcy wykazali, że komórki rakowe rozprzestrzeniają się szybciej w sercach o niższym ciśnieniu.

Jednak rak serca nie był tak szeroko badany, jak inne nowotwory. Mimo to niektóre badania sugerują bezpośredni związek między zdrowiem serca a rakiem w innych obszarach ciała. Analiza z 2026 roku sugeruje, że zmiany w funkcjonowaniu serca mogą być wczesnym sygnałem ostrzegającym przed rozwojem określonych nowotworów, na przykład pacjenci ze zwiększoną masą mięśnia sercowego byli bardziej narażeni na rozwój raka piersi, a obniżona funkcja lewego przedsionka wiązała się z większym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego.

Zatem być może w przyszłości chore serce pomoże w identyfikacji osób z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka. Potrzeba jednak kolejnych badań w tym kierunku.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Journal of the American Heart Association.

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