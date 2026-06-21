W skrócie Badania wykazały, że większość osób ma naturalną tendencję do skręcania w lewo podczas poruszania się w grupie, niezależnie od dominującej strony ciała, co jest szczególnie widoczne u dzieci.

Eksperymenty dowiodły, że preferencja skrętu w lewo nie zależy od praworęczności, prawonożności ani dominacji oka, a podobne zachowania zaobserwowano również u innych gatunków, jak mrówki.

Zjawisko to może tłumaczyć, dlaczego biegi lekkoatletyczne odbywają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a jego zrozumienie może wpłynąć na projektowanie przestrzeni publicznych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Naturalna tendencja do skrętu w lewo

Naukowcy z Hiszpanii odkryli, że jeśli grupa ludzi będzie się błąkać wystarczająco długo, prawdopodobnie zaczną oni zbaczać w lewą stronę. W niedawnym badaniu dowiedziono, że ludzie mają naturalną tendencję do chodzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po raz pierwszy temat pojawił się podczas analiz przeprowadzonych podczas pandemii COVID-19, gdy naukowcy zwrócili uwagę, jak ludzie przemieszczają się wokół siebie w czasie dystansu społecznego.

Przeglądając nagrania, naukowcy dostrzegli coś dziwnego: tłumy ludzi konsekwentnie zdawały się skręcać w lewo. Przeprowadzono więc więcej eksperymentów zarówno na osobach indywidualnych, jak i grupach, i za każdym razem obserwowano ten sam wzorzec. Rozpoczęto nawet współpracę z naukowcami z Japonii i Chin, by wykluczyć wpływy kulturowe. Wyniki badań się nie zmieniły.

Nie ma znaczenia, czy jesteś praworęczny

Co ciekawe, zachowanie to nie jest w żadnym stopniu powiązane z praworęcznością, prawonożnością, ani nawet z dominacją prawego oka. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykazują tę samą tendencję. Najbardziej natomiast w lewo skręcają dzieci.

I nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Jedna z hipotez zespołu głosi, że ta tendencja jest przynajmniej częściowo wrodzona i wiąże się ze sposobem, w jaki ludzie przetwarzają informacje przestrzenne, a później wykorzystują je do poruszania ciałem.

Dlaczego biegi lekkoatletyczne odbywają się w lewo?

Odkrycie to może pomóc wyjaśnić długotrwałą tradycję sportową - dziś biegacze rywalizują w biegu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na torach na całym świecie. Nie zawsze tak jednak było. Początkowe nowożytne igrzyska olimpijskie, rozpoczęte w 1896 roku, charakteryzowały się tym, że sportowcy biegli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kierunek biegu zmienił się ostatecznie w 1913 roku, po tym, jak wielu biegaczy narzekało, że bieg w drugą stronę jest niezręczny i nienaturalny.

Nie tylko ludzie zazwyczaj skręcają w lewo

Ludzie nie są jedynym gatunkiem wykazującym takie preferencje przemieszczania się. Naukowcy z Bristolu wykazali, że mrówki także mają tendencję do skrętu w lewo podczas eksploracji nieznanych gniazd.

Dzięki temu badaniu projektowanie bezpiecznych, wygodniejszych i bardziej efektywnych przestrzeni publicznych mogłoby stać się bardziej intuicyjne.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.





"Lepsza jakość i nowe możliwości". Były pilot myśliwców o F-35 Polsat News