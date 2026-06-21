Dlaczego zawsze skręcamy w lewo? Naukowcy odkryli coś niezwykłego

Julia Król

Julia Król

Naukowcy z Hiszpanii zbadali, w jaki sposób ludzie poruszają się w grupach i odkryli, że większość osób ma tendencję do skręcania w lewo podczas błądzenia. Takie zachowanie nie jest zależne od praworęczności ani innych dominacji stron ciała, a najbardziej widoczne jest u dzieci. To jeden z powodów, dla których bieganie w lekkoatletyce odbywa się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Tłum ludzi przekracza szerokie przejście dla pieszych w mieście, widziany z góry, długie cienie na asfalcie.
Dlaczego tłumy skręcają w lewo?Unsplash

W skrócie

  • Badania wykazały, że większość osób ma naturalną tendencję do skręcania w lewo podczas poruszania się w grupie, niezależnie od dominującej strony ciała, co jest szczególnie widoczne u dzieci.
  • Eksperymenty dowiodły, że preferencja skrętu w lewo nie zależy od praworęczności, prawonożności ani dominacji oka, a podobne zachowania zaobserwowano również u innych gatunków, jak mrówki.
  • Zjawisko to może tłumaczyć, dlaczego biegi lekkoatletyczne odbywają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a jego zrozumienie może wpłynąć na projektowanie przestrzeni publicznych.
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Naturalna tendencja do skrętu w lewo

Naukowcy z Hiszpanii odkryli, że jeśli grupa ludzi będzie się błąkać wystarczająco długo, prawdopodobnie zaczną oni zbaczać w lewą stronę. W niedawnym badaniu dowiedziono, że ludzie mają naturalną tendencję do chodzenia w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po raz pierwszy temat pojawił się podczas analiz przeprowadzonych podczas pandemii COVID-19, gdy naukowcy zwrócili uwagę, jak ludzie przemieszczają się wokół siebie w czasie dystansu społecznego.

Przeglądając nagrania, naukowcy dostrzegli coś dziwnego: tłumy ludzi konsekwentnie zdawały się skręcać w lewo. Przeprowadzono więc więcej eksperymentów zarówno na osobach indywidualnych, jak i grupach, i za każdym razem obserwowano ten sam wzorzec. Rozpoczęto nawet współpracę z naukowcami z Japonii i Chin, by wykluczyć wpływy kulturowe. Wyniki badań się nie zmieniły.

Nie ma znaczenia, czy jesteś praworęczny

Co ciekawe, zachowanie to nie jest w żadnym stopniu powiązane z praworęcznością, prawonożnością, ani nawet z dominacją prawego oka. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykazują tę samą tendencję. Najbardziej natomiast w lewo skręcają dzieci.

I nikt nie wie, dlaczego tak się dzieje. Jedna z hipotez zespołu głosi, że ta tendencja jest przynajmniej częściowo wrodzona i wiąże się ze sposobem, w jaki ludzie przetwarzają informacje przestrzenne, a później wykorzystują je do poruszania ciałem.

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Dlaczego biegi lekkoatletyczne odbywają się w lewo?

Odkrycie to może pomóc wyjaśnić długotrwałą tradycję sportową - dziś biegacze rywalizują w biegu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na torach na całym świecie. Nie zawsze tak jednak było. Początkowe nowożytne igrzyska olimpijskie, rozpoczęte w 1896 roku, charakteryzowały się tym, że sportowcy biegli zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Kierunek biegu zmienił się ostatecznie w 1913 roku, po tym, jak wielu biegaczy narzekało, że bieg w drugą stronę jest niezręczny i nienaturalny.

Nie tylko ludzie zazwyczaj skręcają w lewo

Ludzie nie są jedynym gatunkiem wykazującym takie preferencje przemieszczania się. Naukowcy z Bristolu wykazali, że mrówki także mają tendencję do skrętu w lewo podczas eksploracji nieznanych gniazd.

Dzięki temu badaniu projektowanie bezpiecznych, wygodniejszych i bardziej efektywnych przestrzeni publicznych mogłoby stać się bardziej intuicyjne.

Badanie opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

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