Dlaczego ziewanie jest zaraźliwe? Sprawdź, co robi twój mózg

Spis treści: Co wywołuje zaraźliwe ziewanie? Dlaczego próba powstrzymania ziewania tylko je nasila? Po co ludziom zaraźliwe ziewanie?

Co wywołuje zaraźliwe ziewanie?

Zaraźliwe ziewanie może wywołać u nas widok ziewającej osoby, charakterystyczny odgłos, zdjęcie, nagranie, a nawet sama myśl o tej czynności. Mózg rozpoznaje znany układ ruchów twarzy i przygotowuje nas do podobnej reakcji. W ziewaniu uczestniczą mięśnie szczęki, gardła, klatki piersiowej i brzucha. Poszczególne ruchy następują po sobie automatycznie, przez co trudno jest nam przerwać reakcję w połowie. Napięcie w szczęce i potrzebę nabrania powietrza możemy więc poczuć, zanim świadomie zdecydujemy, czy spróbować powstrzymać ziewnięcie.

Naukowcy od lat próbują ustalić, dlaczego widok cudzego ziewnięcia wywołuje u nas podobną reakcję. Jedna z hipotez wskazuje na udział neuronów lustrzanych, które uaktywniają się, gdy wykonujemy określony ruch lub obserwujemy go u innej osoby. Sam ten mechanizm nie wyjaśnia jednak całego zjawiska.

Badania obrazowe pokazują, że podczas zaraźliwego ziewania uaktywniają się obszary mózgu związane z kierowaniem uwagi, odczytywaniem zachowań innych osób i przygotowaniem ruchu. Należą do nich między innymi kora przedczołowa, tylny zakręt obręczy oraz przedklinek. Naukowcy nie znaleźli jednak jednego "ośrodka ziewania". Wszystko wskazuje na to, że bodziec rozpoznaje kilka współpracujących ze sobą sieci, które następnie przygotowują nas do powtórzenia zaobserwowanego ruchu.

Cudzych ust nie musimy nawet widzieć. Ziewnięciem potrafimy zarazić się przez sam dźwięk dobiegający z innego pokoju. Podobną reakcję zaobserwowano u dżelad, małp znanych z bogatej komunikacji głosowej. Zwierzęta częściej ziewały po odtworzeniu odgłosów ziewania niż po usłyszeniu dźwięków kontrolnych. Najwięcej odpowiedzi wywoływały u nich nagrania osobników należących do tej samej grupy. Mózg potrafi więc rozpoznać charakterystyczny sygnał i jego społeczne znaczenie bez żadnego obrazu.

Dlaczego próba powstrzymania ziewania tylko je nasila?

Gdy próbujemy zatrzymać ziewnięcie, skupiamy się na każdym sygnale płynącym z naszego ciała. Kontrolujemy oddech, zaciskamy usta i napinamy szczękę, czekając, aż potrzeba minie. Tym samym cały czas kierujemy uwagę właśnie na ziewanie. Trudniej jest nam wtedy zignorować narastające napięcie, a pełne ziewnięcie zmienia się często w głęboki wdech, krótki grymas albo serię nieudanych prób stłumienia odruchu.

Ten efekt zbadali naukowcy z University of Nottingham. W przeprowadzonych przez nich eksperymencie uczestniczyło 36 dorosłych, którzy oglądali nagrania ziewających osób. W jednej części badania mogli zachowywać się swobodnie, w drugiej mieli powstrzymywać ziewanie. Zakaz zwiększał u nich odczuwaną potrzebę wykonania ruchu. Badani potrafili zmienić sposób, w jaki ziewali, np. zamknąć usta lub stłumić reakcję, ale nie przestawali być podatni na cudze ziewnięcia.

Za pomocą przezczaszkowej stymulacji magnetycznej naukowcy zbadali również pracę kory ruchowej. Jej reakcje, zarówno pobudzające, jak i hamujące, tłumaczyły około połowy różnic odnotowanych między uczestnikami badania. Innymi słowy, część z nas łatwiej reaguje na widok ziewającej osoby ze względu na indywidualne właściwości układu nerwowego. Możemy zasłonić usta i stłumić ruch, lecz trudno wyłączyć samą potrzebę ziewnięcia wyłącznie siłą woli.

Sama obecność drugiej osoby może osłabić zaraźliwe ziewanie. Podczas eksperymentów uczestnicy ziewali rzadziej, gdy w pomieszczeniu przebywał badacz, nawet jeśli przebywał poza ich polem widzenia. Podobny efekt zauważono w wirtualnej rzeczywistości, ale wywoływał go wyłącznie prawdziwy człowiek, a nie cyfrowy awatar. Wygląda więc na to, że świadomość bycia obserwowanym pomaga nam stłumić widoczną reakcję. Nie zawsze usuwa jednak napięcie w szczęce ani potrzebę głębokiego wdechu.

Po co ludziom zaraźliwe ziewanie?

Naukowcy nadal nie wiedzą dokładnie, po co ludziom zaraźliwe ziewanie. Jedna z najbardziej prawdopodobnych hipotez mówi, że pomaga nam dostroić się do zachowania innych osób. Ziewamy zwykle wtedy, gdy zmienia się poziom naszego pobudzenia, np. po przebudzeniu, w chwili zmęczenia albo przed snem. Jeśli ziewnięcie przechodzi z jednej osoby na kolejną, cała grupa może łatwiej przejść od aktywności do odpoczynku lub odwrotnie.

Naszym przodkom mogło to pomagać we wspólnej pobudce, przygotowywaniu się do snu, a być może także w odzyskaniu czujności. Naukowcy traktują ten scenariusz jako prawdopodobne wyjaśnienie, ale wciąż nie mają wystarczających dowodów, by uznać go za pewnik.

Ciekawą wskazówkę przyniosło badanie opublikowane w 2025 roku w "Scientific Reports". Czternaście dorosłych szympansów obserwowało androida, który ziewał, częściowo otwierał usta albo nie poruszał twarzą. Najwięcej ziewnięć pojawiło się w odpowiedzi na pełne otwarcie ust. Na tym jednak nie koniec. Niektóre małpy zaczęły zbierać materiały na legowisko, budować gniazda i układać się do odpoczynku. Możliwe więc, że ziewnięcie przekazuje prostą informację: pora zwolnić i przygotować się do snu. Co ciekawe, zadziałał nawet sygnał wysyłany przez sztuczną postać.

Zaraźliwe ziewanie często uznaje się za oznakę empatii, lecz wyniki badań nie dają tak prostej odpowiedzi. W części eksperymentów osoby podatne na cudze ziewnięcia uzyskiwały wyższe wyniki w testach empatii. Inne analizy nie wykazały wyraźnej zależności.

Naszym przodkom ziewanie mogło pomagać we wspólnej pobudce, przygotowywaniu się do snu, a być może także w odzyskaniu czujności. 123RF/PICSEL

Dużo może zależeć od tego, na ile uważnie obserwujemy drugą osobę, czy ją znamy i w jakiej sytuacji widzimy jej ziewnięcie. Ludzie reagują przecież także na ziewające zwierzęta, a szympansy mogą powtórzyć ruch androida. Jeśli więc cudze ziewnięcie nie robi na nas żadnego wrażenia, nie świadczy to o braku uczuć ani problemach psychicznych. Ten odruch zwyczajnie nie nadaje się do oceniania czyjegoś charakteru.

Największe zaskoczenie przyniosło badanie opublikowane w maju 2026 roku w "Current Biology". Naukowcy obserwowali 38 kobiet między 28. a 32. tygodniem ciąży. Kamera rejestrowała twarze przyszłych matek, a aparat USG ruchy ust i nosa płodów. Dzieci częściej ziewały po ziewnięciu matki, po upływie około 90 sekund. Zwykłe otwieranie ust nie wywoływało podobnej reakcji. Płód nie widzi twarzy matki, więc informacja musiała dotrzeć do niego za pośrednictwem procesów zachodzących w jej organizmie.

Naukowcy biorą pod uwagę między innymi ruch przepony, zmiany ciśnienia i sygnały hormonalne, ale na jednoznaczną odpowiedź trzeba jeszcze poczekać. Wyniki sugerują jednak, że zaczynamy dostrajać się do zachowania drugiego człowieka wcześniej, niż dotychczas przypuszczano, być może jeszcze przed narodzinami.



