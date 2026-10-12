Mikrobiom a nasilenie objawów

Badanie opublikowane w czasopiśmie "European Respiratory Journal" objęło 771 osób leczonych z powodu COVID-19 w 38 brytyjskich szpitalach między lutym 2020 a marcem 2021 roku. Projekt PHOSP-COVID, w ramach którego przeprowadzono analizę, koncentruje się na długoterminowych konsekwencjach zakażenia koronawirusem.

Naukowcy podzielili uczestników na cztery grupy, uwzględniając nasilenie objawów pięć miesięcy po wypisaniu ze szpitala. Następnie pobrali od nich próbki śliny i plwociny, aby za pomocą sekwencjonowania DNA określić rodzaje i ilości obecnych w nich drobnoustrojów. Wyniki zestawili z informacjami o stanie zdrowia pacjentów.

Najbardziej wyraźne różnice zaobserwowano u osób z najcięższymi objawami długiego COVID. Zmiany w mikrobiomie jamy ustnej i płuc wiązały się z pogorszeniem funkcji oddechowych, ale także z takimi problemami jak tzw. mgła mózgowa, trudności z pamięcią i koncentracją, ból brzucha, nudności, biegunka czy utrata apetytu.

Badacze wykryli również nadmiar bakterii produkujących kwas mlekowy. Zjawisko to było powiązane z oznakami stanu zapalnego stwierdzonymi w próbkach krwi pacjentów. Nie ustalono jednak, czy zmiany w składzie mikrobiomu bezpośrednio odpowiadają za te objawy.

Mikrobiom jest ważny dla utrzymania zdrowia całego organizmu, dlatego stanowi istotny kierunek badań nad czynnikami, które mogą przyczyniać się do rozwoju długiego COVID

Przyczyna czy skutek zakażenia?

Jak zaznaczyła badaczka, wcześniejsze analizy wskazywały na zmiany mikrobiomu jelitowego u osób z długim COVID. Ponieważ jednak COVID-19 jest chorobą atakującą przede wszystkim układ oddechowy, zespół postanowił sprawdzić, czy podobne zależności występują również w płucach.

Kierujący badaniem prof. James Chalmers, również z Uniwersytetu w Dundee, zwrócił uwagę, że zmiany w mikrobiomie dróg oddechowych były powiązane nie tylko z dolegliwościami płucnymi. Zależności obejmowały także objawy poznawcze i trawienne, co może wskazywać na szersze znaczenie tych drobnoustrojów dla funkcjonowania organizmu.

Kluczowe pytanie pozostaje jednak bez odpowiedzi: czy odmienny mikrobiom istniał już przed zakażeniem, zwiększając podatność na długi COVID, czy też zmienił się w następstwie choroby? Naukowcy nie wiedzą również, czy zaobserwowane różnice utrzymują się przez lata, czy stopniowo ustępują.

Nowy kierunek poszukiwania terapii

Ustalenie przyczyn długiego COVID ma duże znaczenie dla pacjentów, u których utrzymujące się objawy ograniczają możliwość pracy, nauki i wykonywania codziennych obowiązków. Zdaniem prof. Raquel Duarte z Uniwersytetu w Porto, niezwiązanej bezpośrednio z badaniem, uzyskane wyniki stanowią ważną podstawę do dalszych analiz nad mechanizmami choroby.

Jeśli związek między mikrobiomem a objawami zostanie potwierdzony, może pomóc w opracowaniu metod przewidywania ryzyka, zapobiegania najcięższym postaciom długiego COVID i ich leczenia.

Badacze wskazują, że mikrobiom można modyfikować między innymi za pomocą antybiotyków czy probiotyków. Na tym etapie nie ma jednak podstaw, by uznać takie metody za skuteczną terapię długiego COVID. Potrzebne są dalsze badania, które wyjaśnią mechanizm zaobserwowanych zależności, a następnie sprawdzą, czy ingerowanie w skład mikrobiomu może rzeczywiście przynieść pacjentom korzyści.