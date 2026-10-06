Do budowania na Marsie wystarczą zmodyfikowane drożdże, żelatyna i piasek

Badacze z Hongkongu opracowali specjalny szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae, który produkuje wyjątkowo silne białka adhezyjne. Jedno z nich przypomina substancje wytwarzane przez małże, pozwalające tym zwierzętom mocno przytwierdzać się do skał. W opracowanej technologii drożdże pełnią więc rolę mikroskopijnego "kleju".

Ich białka łączą ziarna materiału mineralnego, podczas gdy żelatyna tworzy wokół całej mieszaniny rodzaj hydrożelowej matrycy. W rezultacie powstaje pasta, którą można wykorzystać jako materiał do drukowania przestrzennego.

Co istotne, zamiast transportować gotowy materiał budowlany z Ziemi, przyszli koloniści mogliby teoretycznie wykorzystać lokalny regolit. Do przewiezienia pozostałyby przede wszystkim biologiczny starter, odpowiednie urządzenia oraz duża drukarka 3D.

Mars sam "utwardzi" konstrukcję

Najciekawszym elementem pomysłu jest sposób utwardzania materiału. Naukowcy chcą wykorzystać ekstremalne warunki panujące na Czerwonej Planecie zamiast próbować je pokonać. Mars ma bowiem niezwykle cienką atmosferę, której ciśnienie wynosi zaledwie około 0,6 proc. wartości ziemskiej, a średnia temperatura powierzchni to około -53 stopnie Celsjusza. W takich warunkach woda bardzo szybko zamarza i przechodzi bezpośrednio ze stanu stałego w gazowy.

Proces przypomina więc naturalne suszenie sublimacyjne, czyli liofilizację. Po usunięciu wody pozostaje więc lekka, porowata struktura, w której żelatyna, białka produkowane przez drożdże i ziarna mineralne tworzą trwałą sieć. Można ją porównać do połączenia wysuszonej gąbki z lekkim betonem. Co ważne, w testach materiał osiągnął wytrzymałość na ściskanie około 12 MPa oraz na zginanie około 6 MPa, czyli poziom porównywalny z niektórymi lekkimi betonami o stosunkowo niskiej wytrzymałości stosowanymi na Ziemi.

Drukarka 3D mogłaby budować marsjańskie bazy

W teorii taki materiał idealnie pasuje do koncepcji autonomicznego budowania infrastruktury, gdzie robot mógłby pobierać lokalny regolit, mieszać go z biologicznym spoiwem, a następnie drukować z niego ściany, osłony czy inne elementy przyszłej bazy. Dodatkową zaletą jest możliwość odzyskiwania materiału. Naukowcy wskazują, że jego składniki można rozłożyć i ponownie wykorzystać, co byłoby szczególnie istotne w zamkniętym środowisku marsjańskiej kolonii.

Na razie "żywy cement" pozostaje jednak przede wszystkim dowodem słuszności koncepcji, a jednym z najważniejszych problemów jest fakt, że w eksperymentach wykorzystano piasek jako odpowiednik marsjańskiego regolitu. Prawdziwy materiał z Marsa ma inne właściwości fizyczne i zawiera między innymi nadchlorany, dlatego trzeba sprawdzić, jak wpłyną one na działanie biologicznego spoiwa.

Problemem jest również zastosowana żelatyna, ponieważ badaniach wykorzystano żelatynę pochodzenia wieprzowego, którą trzeba byłoby dostarczyć z Ziemi. Naukowcy sprawdzili wprawdzie wariant pozbawiony żelatyny, ale jego właściwości były słabsze. Potrzebne są więc mocniejsze, w pełni biologiczne spoiwa.



