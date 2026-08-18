Droga Mleczna doświadczyła ogromnej kolizji z inną galaktyką

W skrócie Dzięki obserwacjom Teleskopu Hubble'a naukowcy odkryli ślady pradawnej fuzji Drogi Mlecznej z galaktyką karłowatą LKH, do której doszło niemal 12 mld lat temu.

Galaktyka LKH miała masę około 500 mln mas Słońca, co w tamtym okresie miało istotny wpływ na wczesny wzrost i rozwój naszej galaktyki.

Wyniki badań, opublikowane w Nature Astronomy, wskazują na konieczność uwzględnienia gwiazd z galaktyk zewnętrznych w analizach ewolucji Drogi Mlecznej.

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Droga Mleczna dziś wydaje się być w miarę spokojną galaktyką, która nie doświadcza gwałtownych zmian. W przeszłości było jednak inaczej. Astronomowie dokonali kolejnego odkrycia i było to możliwe dzięki obserwacjom z użyciem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a.

Droga Mleczna niespełna 12 mld lat temu połączyła się z galaktyką karłowatą

Obserwacje przeprowadzone przez astronomów z wykorzystaniem Kosmicznego Teleskopu Hubble'a wykazały w naszej galaktyce region, który jest śladem po pradawnej kolizji. Fuzja miała miejsce około 11,8 mld lat temu.

Wtedy Droga Mleczna, która nie miała jeszcze obecnego kształtu spiralnego, doświadczyła fuzji z mniejszą galaktyką karłowatą znajdują się w bliskim sąsiedztwie i mającą gromady kuliste. Nazwano ją LKH.

Dzięki wysokiej rozdzielczości i głębi obrazu uzyskanego za pomocą Hubble'a mogliśmy zmierzyć wiek i zawartość metali w tych gromadach z niespotykaną dotąd precyzją

"W połączeniu z pomiarami z misji Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej, umożliwiło to rozróżnienie populacji gromad kulistych, które różnią się od pozostałych. To gromady, które powstały w LKH i mówią nam, kiedy dana galaktyka została pożarta przez naszą i jaka była jej masa" - dodaje Zerbinati.

Galaktyka LKH pożarta przez Drogę Mleczną o masie około 500 mln mas Słońca

Astronomowie wyliczyli, że masa LKH była na poziomie około 500 mln mas Słońca. To tylko o 100 mln więcej w porównaniu do masy Galaktyki Karłowatej Strzelca, którą obecnie pochłania Droga Mleczna.

Warto jednak mieć na uwadze, że niespełna 12 mld lat temu Droga Mleczna była znacznie mniejsza. Dlatego pochłonięcie LKH mogło mieć duży wpływ na ówczesny wzrost naszej galaktyki.

"Niektóre wcześniejsze badania dowodziły, że najwcześniejsze fazy ewolucji naszej galaktyki były definiowane przez gwiazdy narodzone wyłącznie w naszej galaktyce. W tym przypadku pokazaliśmy, że należy również uwzględnić gwiazdy narodzone w galaktykach zewnętrznych" - powiedział Massari. Wyniki badań zostały opublikowane 17 sierpnia na łamach "Nature Astronomy".



