Droga Mleczna jest wielka i jej średnica wynosi około 105,7 tys. lat świetlnych. Czy jednak w każdym miejscu powstają nowe gwiazdy? Astronomowie od lat próbowali określić rozmiar tzw. dysku gwiazdotwórczego naszej galaktyki. W końcu udało się osiągnąć cel.

Wyznaczono granicę dysku gwiazdotwórczego Drogi Mlecznej

Astronomowie przez lata zbierali dane, które pozwolą wyznaczyć wielkość dysku gwiazdotwórczego naszej galaktyki. Duże nadzieje pokładano w sondzie Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), której misja dobiegła już końca, ale w trakcie jej trwania udało się zebrać mnóstwo informacji o położeniu gwiazd w Drodze Mlecznej.

Dane zebrane przez sondę Gaia połączono z obserwacjami prowadzonymi z wykorzystaniem teleskopów naziemnych. Były to m.in. LAMOST (Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope) w Chinach oraz z eksperyment Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE) w ramach przeglądu nieba Sloan Digital Sky Survey w Stanach Zjednoczonych.

Zasięg dysku gwiazdotwórczego Drogi Mlecznej od dawna pozostawał otwartym pytaniem w archeologii galaktycznej. Dzięki mapowaniu zmian wieku gwiazd w dysku, uzyskaliśmy teraz jasną, ilościową odpowiedź

Uczeni skupili się m.in. na 100 tys. dużych gwiazd rozsianych na dysku Drogi Mlecznej. Zespół kierowany przez Fiteniego zdołał ustalić, że dysk gwiazdotwórczy rozciąga się na około 40 tys. lat świetlnych od centrum galaktyki. Co to oznacza?

Układ Słoneczny jest wewnątrz dysku gwiazdotwórczego galaktyki

Układ Słoneczny znajduje się około 26 tys. lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej, a więc nasz system znajduje się wewnątrz dysku gwiazdotwórczego galaktyki. Poza granicą określoną przez astronomów gwiazdy zaczynają się stopniowo starzeć.

Droga Mleczna pod tym względem nie jest wyjątkiem i zachowuje się jak inne galaktyki. To oznacza, że rośnie od środka na zewnątrz. Sama granica dysku gwiazdotwórczego w odległości około 40 tys. lat świetlnych od centrum nie ma jednak jednoznacznego wyjaśnienia i uczeni wskazują na kilka możliwych przyczyn. Jedną z nich może być oddziaływanie z sąsiednią galaktyką karłowatą.

