Droga Mleczna to nasza galaktyka, która wydaje się względnie spokojna. W rzeczywistości w kilkunastomiliardowej historii naszego zakątka wszechświata doszło do poważnych kosmicznych kolizji. W przeszłości mniejsze galaktyki karłowate zostały wchłonięte i jedną z nich naukowcy nazwali Loki. Skąd wiadomo, że takie zdarzenie miało miejsce?

Droga Mleczna pochłonęła galaktykę karłowatą Loki i uczeni znaleźli dowody w gwiazdach

Droga Mleczna pochłaniając inne galaktyki pozostawia ślad po tego typu zdarzeniach. Dowody na takie procesy są skrywane przez gwiazdy i nie inaczej jest w przypadku Loki.

Naukowcy zidentyfikowali próbkę 20 gwiazd, które mają być śladem po wchłonięciu przez Drogę Mleczną galaktyki karłowatej Loki. Jest to kontynuacja prac badawczych, które przeprowadzono już wcześniej. Uczeni postanowili skupić się na dokładniejszej analizie konkretnych obiektów oraz ich wspólnych cech.

Sam skład chemiczny to jednak mało. W naszej galaktyce jest wiele gwiazd ubogich w metale. Uczeni musieli poszukać innych cech wspólnych. Dlatego w nowym badaniu skupiono się na lokalizacji oraz ruchu orbitalnym.

Myślę, że moją ulubioną częścią tych badań jest połączenie różnych technik i metodologii, aby lepiej zrozumieć pochodzenie tych gwiazd

Kluczem do rozwiązania zagadki właściwości chemiczne i orbitalne gwiazd

Nowe badanie skupiło się na kilku obszarach. Astronomowie wykorzystali spektroskopię o wysokiej rozdzielczości oraz ruch orbitalny, co pozwoliło zinterpretować właściwości chemiczne i orbitalne gwiazd. Wykorzystano także symulacje teoretyczne.

Dopiero takie połączenie sprawiło, że uczeni byli w stanie w jak najlepszym stopniu określić podobieństwo danych gwiazd oraz miejsce ich pochodzenia. Uczeni zwracają też uwagę na brak białych karłów. To oznacza, że Loki mogła być krótkotrwałą galaktyką karłowatą, którą następnie wchłonęła Droga Mleczna.

Gwiazdy o najniższej zawartości metali w naszej galaktyce, które należą również do najstarszych gwiazd, są niezwykle ważnymi obiektami niebieskimi. Mogą one rzucić światło na wczesne procesy związane z powstawaniem Drogi Mlecznej (i galaktyk w ogóle), pochodzeniem pierwiastków i właściwościami pierwszych gwiazd

Wyniki badań opublikowano na łamach "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" i opierają się na wcześniejszych analizach Sestito.





