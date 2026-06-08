W skrócie Neuronaukowcy odkryli, że wzorce aktywności neuronów w mózgu mogą ulegać ciągłej reorganizacji, co kwestionuje dotychczasowe przekonanie o stabilności reakcji tych samych komórek na identyczne bodźce.

Dryf reprezentacyjny zaobserwowano w różnych obszarach mózgu, a badacze analizują możliwe funkcje tego zjawiska, takie jak kodowanie upływu czasu i wspomaganie elastyczności pamięci.

Niektórzy naukowcy pozostają sceptyczni wobec dryfu reprezentacyjnego, wskazując na możliwe alternatywne wyjaśnienia i podkreślając trudności w przenoszeniu wyników badań zwierząt na ludzi.

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Neurony nie zawsze reagują identycznie na te same bodźce

Przez dekady w neuronauce obowiązywał nienaruszalny paradygmat, który głosił, że dane komórki nerwowe zawsze reagują identycznie na te same bodźce. Stabilność ta była uznawana za fundament, dzięki któremu precyzyjnie postrzegamy kształty i kolory czy wykonujemy powtarzalne ruchy np. kończynami. Kiedy jednak neuronaukowczyni Laura Driscoll rozpoczęła w 2012 r. swoje badania doktoranckie na Uniwersytecie Harvarda, jej celem było jedynie potwierdzenie tej tezy poprzez monitorowanie aktywności pojedynczych neuronów u myszy.

Ku jej ogromnemu zaskoczeniu punkt odniesienia nieustannie się przesuwał. Komórki, które na początku idealnie reagowały na konkretną lokalizację gryzonia, po kilku tygodniach w tym samym miejscu milczały, a ich rolę przejmowały inne. "Całkowicie przerosło to nasze oczekiwania" - wspomina badaczka. Zaskoczenie było tak ogromne, że całkowicie zmieniło bieg jej projektu naukowego.

5 lat później zespół Driscoll przedstawili odkrycie, które wstrząsnęło środowiskiem naukowym. Okazało się, że w ciągu jednego dnia neurony w korze ciemieniowej myszy działały przewidywalnie, a na przestrzeni tygodni ich wzorce aktywności przechodziły fundamentalną reorganizację, mimo że zadanie polegające na nawigacji w wirtualnym labiryncie pozostawało identyczne. Stało się jasne, że pojedyncze komórki nie mają przypisanych stałych ról, a stabilność mentalnej reprezentacji opiera się na pracy całych populacji neuronów.

Jak to bywa przy podważaniu dogmatów, środowisko naukowe zareagowało sceptycznie, podejrzewając błędy metodologiczne lub niedostrzeżone zmiany w zachowaniu zwierząt. Z czasem jednak zaawansowane techniki obrazowania zaczęły potwierdzać istnienie tego chaotycznego zjawiska, które zyskało miano dryfu reprezentacyjnego.

Dryf reprezentacyjny to odkrycie, które odmieniło neuronaukę

Zjawisko dryfu reprezentacyjnego (ang. representational drift) zaczęto następnie odkrywać w kolejnych obszarach mózgu, w tym odpowiedzialnych za zmysły, gdzie stabilność wydawała się absolutnie niezbędna. Andrew Fink z Northwestern University badał pod tym kątem korę węchową. Wyniki okazały się całkowicie sprzeczne z dotychczasowym stanem wiedzy. Już po miesiącu wzorce aktywności odpowiedzialne za identyfikację zapachów były niemal nie do poznania. Ta obserwacja wywołała w środowisku ogromne emocje.

"Kiedy ludzie mówią o tym fenomenie, towarzyszy temu ekscytacja, bo jest ono po prostu pełne możliwości. Rodzi ono naprawdę głębokie pytania o to, co tak właściwie dzieje się w mózgu" - tłumaczy neurobiolog. Zmiana paradygmatu przekonała nawet dawnych sceptyków, takich jak Simon Rumpel z Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji, który przyznał, że choć idea ta wywracała do góry nogami wszystko, czego go uczono, zgromadzony materiał dowodowy stał się po prostu zbyt duży, by go ignorować. Nie jest to jednak zaskoczenie w świecie neuronauki - dziedzinie wiedzy, która w ostatnich latach rozwija się wyjątkowo dynamicznie i nieustannie redefiniuje rozumienie biologicznych podstaw ludzkiego umysłu.

Model dryfu reprezentacyjnego u myszy. Reakcje neuronalne z czasem ulegały zmianom Rule M.E., O’Leary T. (CC BY-NC-ND 4.0) materiał zewnętrzny

Dowody wskazują na to, że dryf reprezentacyjny istnieje, ale co dalej? Naukowcy próbują ustalić jego funkcję. Jedna z hipotez głosi, że ten pozorny chaos pozwala mózgowi kodować upływ czasu i tworzyć znaczniki czasowe dla wspomnień. Denise Cai z Icahn School of Medicine at Mount Sinai zakłada, że bez tej elastyczności zabrakłoby nam przestrzeni na przyswajanie nowych doświadczeń. "Każdego dnia mamy doświadczenia i musimy integrować to, czego się nauczyliśmy, z naszą przeszłością" - wyjaśnia ekspertka.

Jej zdaniem brak elastyczności zablokowałby rozwój struktur pamięciowych. W końcu gdzieś to wszystko trzeba poupychać, a pomagać w tym mają stale ewoluujące "szufladki". Zrozumienie tego mechanizmu może pomóc w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi, a także przynieść przełom w technologii, poprawiając stabilność interfejsów mózg-komputer oraz eliminując problem gwałtownego zapominania w sieciach neuronowych, na których opierają się narzędzia sztucznej inteligencji.

"Nic dwa razy się nie zdarza". Fenomen może okazać się iluzją

Niewykluczone, że zjawisko to zostanie zrewidowane i zdefiniowane na nowo bądź nawet obalone. Jak sugeruje Christopher Harvey z Harvard Medical School, za dekadę lub dwie dryf reprezentacyjny może zostać uznany jedynie za szeroki parasol pojęciowy dla wielu różnych, niezależnych mechanizmów.

Może się również okazać, że dryf nie jest mechanizmem uniwersalnym w świecie zwierząt lub że - przynajmniej w części przypadków - nie działa on tak, jak sugerowałyby wspomniane wcześniej odkrycia u gryzoni. Wskazują na to badania Michaela Yartseva z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley na nietoperzach obdarzonych fenomenalną pamięcią przestrzenną. Badacz nie zaobserwował u nich żadnego dryfu, którego nie dałoby się wyjaśnić drobnymi korektami trajektorii lotu. Jego zdaniem zjawisko to może być jedynie "iluzją wynikającą z niedostatecznej kontroli nad zachowaniem".

W podobnym tonie wypowiada się Juan Gallego z Champalimaud Centre for the Unknown, który wskazuje wręcz na absolutną stabilność w korze motorycznej. Neuronaukowiec z Lizbony zajął sceptyczne stanowisko: "Aby przekonać mnie, że coś zmienia się w mózgu, kiedy robisz tę samą rzecz, myślę, że potrzebujemy pokazać, że wszystko, co jest zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne u zwierzęcia, pozostaje takie samo". Innymi słowy ewentualny dryf mógłby wynikać z faktu, że żaden stan wewnętrzny organizmu ani konfiguracja środowiska zewnętrznego nie powtarzają się idealnie. Nawet w ściśle kontrolowanych warunkach laboratoryjnych podczas pracy ze złożonymi, żywymi organizmami, jak głosi wiersz Wisławy Szymborskiej, "nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy".

Co dalej? Dyskusja nad fenomenem reorganizacji neuronów i zmianą wewnętrznego kodu mózgu pozostaje otwarta, a kolejne badania mogą rzucić na nie więcej światła - zwłaszcza że większość badań opiera się na modelach zwierzęcych, a przełożenie tych obserwacji na ludzi jest obecnie niezwykle trudne. Odkrycie dryfu reprezentacyjnego zmusza jednak neuronaukę do porzucenia skupiania się na pojedynczych komórkach i pogłębienia spojrzenia na mózg jako na dynamiczną, stale rekonfigurującą się sieć. Ta ogromna i niezbadana przestrzeń wciąż czeka na coraz lepsze wyjaśnienia.

Źródła:

Kwon D. The brain's code seems to be in constant flux. Neuroscientists are baffled. Nature (2026). DOI: 10.1038/d41586-026-01554-0 Driscoll L.N. et al. Dynamic Reorganization of Neuronal Activity Patterns in Parietal Cortex. Cell (2017). DOI: 10.1016/j.cell.2017.07.021 Rule M.E., O'Leary T. Self-healing codes: How stable neural populations can track continually reconfiguring neural representations. PNAS (2022). DOI: 10.1073/pnas.2106692119

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