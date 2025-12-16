Dwa statki kosmiczne spotkały się na orbicie. Misja skrywana w tajemnicy
Misja Remora to przedsięwzięcie, za którym ukrywają się firmy Impulse Space oraz Starfish Space. Dwa prywatne statki kosmiczne spotkały się na orbicie okołoziemskiej, gdy zbliżyły się na odległość nieco ponad kilometra. Misja była skrywana w tajemnicy i pokazuje możliwości na przyszłość z zakresu serwisowania satelitów.
Do niespodziewanego spotkania na orbicie okołoziemskiej doszło wcześniej w tym miesiącu, czym pochwaliła się firma Impulse Space. Udało się tego dokonać w niespełna rok od startu. Misja Remora skrywana była w tajemnicy.
Dwa statki kosmiczne Mira zbliżyły się do siebie na orbicie
Misja Remora to wspólne przedsięwzięcie firm Starfish Space i Impulse Space, które nawiązały współpracę. W jej ramach udało się dokonać przełomu. Do bliskiego spotkania na orbicie doszło między dwoma statkami Mira, które znalazły się od siebie w odległości zaledwie 1250 metrów.
Zmodyfikowany statek Mira został wystrzelony na orbitę w styczniu 2025 r. w ramach misji Transporter 12 zrealizowanej przez SpaceX. W maszynie wielkości zmywarki umieszczono specjalne oprogramowanie dostarczone przez Starfish Space, które umożliwiło zbliżenie się do innej Miry.
Wspólnie z naszymi partnerami ze Starfish, zrealizowaliśmy tę misję od koncepcji do realizacji w niecały ror
"Nasz zespół jest gotowy i zdolny do szybkiej realizacji oraz realizacji wszechstronnych i złożonych operacji, w których sukces jest priorytetem. Z niecierpliwością czekamy na kolejne misje RPO na kolejnych orbitach w przyszłości" - dodał Eric Romo z Impulse Space.
Misja Remora otwiera możliwości z zakresu serwisowania satelitów
Remora to kluczowa misja, która wykazała zdolności z zakresu zbliżania się statków przebywających na orbicie okołoziemskiej. Co ważne odbyło się to autonomicznie. Jeden ze statków Mira miał na pokładzie kamerę oraz oprogramowanie do nawigacji i sterowania.
Pierwszy z dwóch statków Mira, które wzięły udział w misji Remora, wystrzelono na orbitę wcześniej, bo w listopadzie 2023 r. Opracowanie przedsięwzięcia zajęło obu firmom zaledwie 9 miesięcy.
Dzięki Remorze chcieliśmy zweryfikować nasze unikalne podejście do autonomicznych operacji zbliżeniowych i spotkań na orbicie
Tego typu misje będą kluczowe w przyszłości, bo satelitów przybywa w zastraszającym tempie i trzeba szukać możliwości z zakresu ich serwisowania czy uzupełniania paliwa bezpośrednio na orbicie. Do podobnej misji, ale jeszcze trudniejszej, szykuje się NASA we współpracy z Katalyst Space Technologies. Celem przedsięwzięcia planowanego na 2026 r. jest uratowanie teleskopu Swift poprzez jego wyniesie na wyższą orbitę przez inny statek.