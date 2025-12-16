Do niespodziewanego spotkania na orbicie okołoziemskiej doszło wcześniej w tym miesiącu, czym pochwaliła się firma Impulse Space. Udało się tego dokonać w niespełna rok od startu. Misja Remora skrywana była w tajemnicy.

Dwa statki kosmiczne Mira zbliżyły się do siebie na orbicie

Misja Remora to wspólne przedsięwzięcie firm Starfish Space i Impulse Space, które nawiązały współpracę. W jej ramach udało się dokonać przełomu. Do bliskiego spotkania na orbicie doszło między dwoma statkami Mira, które znalazły się od siebie w odległości zaledwie 1250 metrów.

Zmodyfikowany statek Mira został wystrzelony na orbitę w styczniu 2025 r. w ramach misji Transporter 12 zrealizowanej przez SpaceX. W maszynie wielkości zmywarki umieszczono specjalne oprogramowanie dostarczone przez Starfish Space, które umożliwiło zbliżenie się do innej Miry.

Zbliżenie na satelitę Mira misji Remora w ujęciu z kamery drugiego statku. Starfish Space/Impulse Space materiały prasowe

Wspólnie z naszymi partnerami ze Starfish, zrealizowaliśmy tę misję od koncepcji do realizacji w niecały ror

"Nasz zespół jest gotowy i zdolny do szybkiej realizacji oraz realizacji wszechstronnych i złożonych operacji, w których sukces jest priorytetem. Z niecierpliwością czekamy na kolejne misje RPO na kolejnych orbitach w przyszłości" - dodał Eric Romo z Impulse Space.

Misja Remora otwiera możliwości z zakresu serwisowania satelitów

Remora to kluczowa misja, która wykazała zdolności z zakresu zbliżania się statków przebywających na orbicie okołoziemskiej. Co ważne odbyło się to autonomicznie. Jeden ze statków Mira miał na pokładzie kamerę oraz oprogramowanie do nawigacji i sterowania.

Pierwszy z dwóch statków Mira, które wzięły udział w misji Remora, wystrzelono na orbitę wcześniej, bo w listopadzie 2023 r. Opracowanie przedsięwzięcia zajęło obu firmom zaledwie 9 miesięcy.

Dzięki Remorze chcieliśmy zweryfikować nasze unikalne podejście do autonomicznych operacji zbliżeniowych i spotkań na orbicie

Tego typu misje będą kluczowe w przyszłości, bo satelitów przybywa w zastraszającym tempie i trzeba szukać możliwości z zakresu ich serwisowania czy uzupełniania paliwa bezpośrednio na orbicie. Do podobnej misji, ale jeszcze trudniejszej, szykuje się NASA we współpracy z Katalyst Space Technologies. Celem przedsięwzięcia planowanego na 2026 r. jest uratowanie teleskopu Swift poprzez jego wyniesie na wyższą orbitę przez inny statek.

