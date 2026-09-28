Nową metodę opracował zespół naukowców z Uniwersytetu w Nottingham we współpracy z lekarzami Nottingham University Hospitals NHS Trust. Jej podstawą jest szybkie sekwencjonowanie DNA, które umożliwia identyfikację charakterystycznych zmian genetycznych w komórkach nowotworowych.

Dotychczas dokładne określenie rodzaju guza często wymagało przesłania próbki do wyspecjalizowanego laboratorium. Uzyskanie pełnych wyników badań molekularnych mogło trwać od sześciu do ośmiu tygodni, opóźniając rozpoczęcie odpowiednio dobranej terapii. Nowa metoda pozwala znacznie skrócić ten proces.

Wyniki jeszcze podczas operacji

Test wykorzystuje technologię sekwencjonowania DNA opracowaną przez firmę Oxford Nanopore. Niewielka próbka guza, pobrana podczas biopsji lub operacji, trafia do laboratorium, gdzie analizowana jest za pomocą urządzenia wielkości pudełka na buty.

Cząsteczki DNA przechodzą przez nanopory, czyli mikroskopijne otwory, co umożliwia odczytanie ich sekwencji. Następnie specjalistyczne oprogramowanie opracowane na Uniwersytecie w Nottingham analizuje uzyskane informacje, pomagając lekarzom ustalić rodzaj nowotworu.

W jednym z niedawnych zabiegów przeprowadzonych w Nottingham samo sekwencjonowanie trwało około 20 minut. Wynik wstępnej klasyfikacji guza przekazano chirurgom w czasie krótszym niż dwie godziny od dostarczenia próbki do laboratorium. Pacjent wciąż znajdował się wówczas na stole operacyjnym.

Tak szybkie uzyskanie informacji może mieć bezpośredni wpływ na przebieg zabiegu. Znajomość rodzaju nowotworu pomaga neurochirurgom zdecydować, jak dużą część guza można bezpiecznie usunąć, ograniczając ryzyko uszkodzenia zdrowej tkanki mózgowej. Pełniejszą diagnozę molekularną można natomiast uzyskać w ciągu kolejnych dni.

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Metodę przetestowano podczas 50 operacji

Podstawy nowej technologii przedstawiono już w 2025 roku na łamach czasopisma "Neuro-Oncology". W opublikowanym badaniu naukowcy opisali wykorzystanie szybkiej diagnostyki genomowej podczas 50 operacji guzów mózgu. Według przedstawionych wyników we wszystkich przypadkach udało się uzyskać wynik diagnostyczny w czasie krótszym niż dwie godziny.

Szczegółową klasyfikację guza można było otrzymać już w ciągu kilku minut od rozpoczęcia sekwencjonowania, a dalsza analiza umożliwiała uzyskanie pełnej zintegrowanej diagnozy w ciągu 24 godzin. Wczesne rozpoznanie ma szczególne znaczenie w przypadku agresywnych nowotworów mózgu, ponieważ pozwala szybciej zaplanować radioterapię, chemioterapię lub zakwalifikować pacjenta do odpowiedniego badania klinicznego.

NHS rozpoczyna szersze wdrażanie technologii

Brytyjska służba zdrowia rozpoczęła program pilotażowy, w ramach którego nowa metoda zostanie wprowadzona w pięciu specjalistycznych ośrodkach w Nottingham, Birmingham, Londynie i Newcastle. W kolejnym etapie do programu mają dołączyć laboratoria w Bristolu, Oksfordzie, Leeds i Manchesterze.

Na rozwój sieci Brain Cancer NHS Genomic Network of Excellence przeznaczono ponad dwa miliony funtów w ciągu dwóch lat. Program ma umożliwić ocenę skuteczności i bezpieczeństwa technologii w codziennej praktyce klinicznej, a następnie przygotować ją do szerszego stosowania w całej Anglii.