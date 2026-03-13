Wszechświat jest pełen kataklizmów na różną skalę. Astronomowie zauważyli coś nietypowego w odległym systemie z gwiazdą podobną do Słońca. Znaleziono dowody na potężną katastrofę kosmiczną z udziałem dwóch planet, które zderzyły się ze sobą.

Potężna katastrofa z udziałem dwóch planet w odległym systemie

Do katastrofy doszło w układzie z gwiazdą ciągu głównego sklasyfikowaną pod nazwą Gaia20ehk. Jest to obiekt podobny do Słońca, a cały system znajduje się około 11 tys. lat świetlnych od nas, a więc stosunkowo daleko.

Pierwsze wskazówki związane ze zdarzeniem zauważono, gdy gwiazda zaczęła zachowywać się w nietypowy sposób. Anomalie dostrzeżono w 2016 r. i trwały kilka lat.

Gwiazda emitowała ładne i płaskie światło, ale począwszy od 2016 r. miała trzy spadki jasności. A potem, około 2021 r., kompletnie oszalała

"Nie mogę wystarczająco podkreślić, że gwiazdy takie jak nasze Słońce, tego nie robią. Kiedy więc to zobaczyliśmy, pomyśleliśmy: halo, co tu się dzieje?" - dodaje Anastasios Tzanidakis.

Lokalizacja układu planetarnego z gwiazdą Gaia20ehk. NASA/NSF NOIRLab materiały prasowe

Naukowcy podjęli się wyzwania i postanowili zgłębić anomalie. Okazało się, że ich źródłem nie jest bezpośrednio gwiazda, a skały i pył, które są w pobliżu. Uczeni nie mają złudzeń, że jest to efekt wielkiej katastrofy z udziałem dwóch planet, które po prostu ze sobą się zderzyły.

Ziemia doświadczyła podobnego kataklizmu kilka mld lat temu

Do takich zdarzeń dochodzi często w młodych układach planetarnych, gdzie planety dopiero się formują. Panuje tam istny chaos, gdzie materia ciągle się ze sobą zderza i w ten sposób w wyniku łączenia powstają większe obiekty. Młoda Ziemia również tego doświadczyła.

Ziemia kilka mld lat temu również została uderzona przez wielki obiekt, który wielkością przypominał Marsa. W ten sposób powstał Księżyc. Czy w przyszłości grozi nam podobna katastrofa na tak wielką skalę?

Układ Słoneczny ma już około 4,6 mld lat i jest uformowany. To oznacza, że planety znajdują się na stabilnych orbitach, które się ze sobą nie krzyżują. Dlatego w naszym systemie nie powinno dojść w ciągu najbliższych kilku mld lat do takich zdarzeń. Większym problemem stanie się Słońce, które zacznie puchnąć i to ostatecznie doprowadzi do zniszczenia naszego świata.

Warto dodać, że zdarzenie z systemu z Gaia20ehk przypomina to, czego doświadczyła młoda Ziemia. Wspomniana chmura pyłu okrąża gwiazdę w odległości około 150 mln kilometrów, czyli podobnej do tej, na której Ziemia orbituje wokół Słońca.

