Naukowcy z uniwersytetów z Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii, pod kierownictwem Nadji Reissland, postanowili sprawdzić, czy dieta ciężarnej może wpływać na późniejsze preferencje smakowe dziecka. Odkryli, że dzieci chętniej reagują na zapach warzyw, z którymi miały kontakt już podczas życia płodowego i co ciekawe, efekt utrzymywał się nawet kilka lat po narodzinach.

Smaki poznajemy jeszcze przed narodzinami

Część przyszłych mam otrzymywała kapsułki z proszkiem z jarmużu, a inne kapsułki z marchewką. Następnie naukowcy obserwowali reakcje dzieci na zapach tych warzyw - najpierw jeszcze przed narodzinami za pomocą USG, później kilka tygodni po porodzie, a ostatecznie także w wieku trzech lat. Efekty okazały się zaskakująco wyraźne.

Dzieci rozpoznawały warzywa po zapachu

Maluchy, które w życiu płodowym były eksponowane na marchewkę, reagowały pozytywnie na jej zapach i jednocześnie grymasiły przy zapachu jarmużu. W grupie "jarmużowej" sytuacja wyglądała odwrotnie. Według badaczy podobne reakcje były widoczne już w okresie prenatalnym, utrzymywały się po narodzinach i pozostawały zauważalne nawet kilka lat później.

Reissland uważa, że może to oznaczać tworzenie długotrwałej pamięci smakowej jeszcze przed narodzinami. Innymi słowy, płód uczy się smaków z diety matki i później łatwiej akceptuje znane aromaty. Odkrycie może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia publicznego, bo jeśli dzieci od najmłodszych lat byłyby bardziej otwarte na warzywa i zdrowe produkty, mogłoby to ograniczyć problemy związane z otyłością czy złą dietą.

Badacze podkreślają też, że mechanizm można dostosować do różnych kultur żywieniowych. W Japonii mogłyby to być ryby, w krajach śródziemnomorskich oliwki i warzywa, a gdzie indziej lokalne produkty charakterystyczne dla danej diety. Autorzy zaznaczają wprawdzie, że badanie było stosunkowo niewielkie i obejmowało małą grupę matek oraz dzieci, ale wyniki i tak uznano za bardzo obiecujące.

© 2026 Associated Press