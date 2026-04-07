Droga Mleczna to galaktyka spiralna mająca około 13 mld lat i w niej jest całe mnóstwo gwiazd. Część z nich tworzy większe struktury nazywane strumieniami. Okazuje się, że na obrzeżach naszego zakątku wszechświata może ich być całkiem sporo. Skąd to wiemy?

Czy są strumienie gwiazd na obrzeżach naszej galaktyki?

Zacznijmy od tego, czym są wspomniane strumienie gwiazd? To łukowate pasma, które powstają, gdy zwarte gromady gwiazd przemieszczają się przez pole grawitacyjne galaktyki. Przypomina to poniekąd ciągnące się wstęgi.

To jak jazda na rowerze z workiem z piaskiem, tyle że w worku jest dziura. Te ziarenka piasku są jak gwiazdy pozostawione na swojej trajektorii

Droga Mleczna zawiera takie struktury i około 20 z nich udało się zidentyfikować w danych zebranych m.in. w ramach misji Gaia Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Nierzadko przypadkowo i próbka była zbyt mała, aby naukowcy mogli wyciągnąć daleko idące wnioski.

Droga Mleczna ma dziesiątki ukrytych strumieni gwiazd

Uczeni kierowani przez Yingtiana "Billa" Chena z Uniwersytetu Michigan postanowili dokładniej zgłębić to zagadnienie. W tym celu wykorzystano zaawansowane modele komputerowe oraz dotychczasowe dane. W ten sposób udało się zidentyfikować aż 87 kandydatów na strumienie gwiazd związanych z gromadami kulistymi.

Odkryte struktury znajdują się na obrzeżach Drogi Mlecznej, a więc w miejscu odpowiadającym dotychczasowej wiedzy o tych strukturach.

Okazuje się, że o wiele łatwiej jest znaleźć obiekty, mając teoretyczne oczekiwania co do tego, czego się szuka, i dysponując prostym obrazem fenomenologicznym

Przy okazji badania wykazały pewne rozbieżności na temat teorii strumieni gwiazd. Pewne struktury były krótsze czy szersze. Były też takie, które nie pokrywały się z orbitami swoich macierzystych gromad. Uczeni dodają jednak, że nie wszyscy kandydaci do takich obiektów muszą pokrywać się z rzeczywistością. Co nie zmienia faktu, że dzięki temu znacznie lepiej poznamy ta tajemnicze struktury i nauczymy się je lepiej identyfikować.

