Dziś pełnia Księżyca. Wyjątkowa, bo najniższa i najciemniejsza

Spis treści: Pełnia w czerwcu jest wyjątkowa, bo najniższa i najciemniejsza Truskawkowy Księżyc w czerwcu. Dlaczego ta pełnia ma taką nazwę? Jak zrobić smartfonem dobre zdjęcie pełni Księżyca?

Pełnia w czerwcu jest wyjątkowa, bo najniższa i najciemniejsza

Pełnia Księżyca w czerwcu wygrywa w tym roku aż w trzech kategoriach. Będzie to pełnia najmniejsza, najniższa i najciemniejsza. W nocy z 29 na 30 czerwca o 1:57 nasz ziemski satelita wejdzie w pełnię. Dokładnie dzień wcześniej 28 czerwca przeszedł swoje apogeum, czyli punkt na orbicie położony najdalej od Ziemi. Z tego właśnie powodu czerwcowa pełnia będzie także mikroksiężycem. Jej tarcza będzie o 7 proc. mniejsza od przeciętnej pełni.

Dlaczego czerwcowa pełnia Księżyca będzie najniższa? Wynika to z geometrii ruchu Księżyca i Ziemi. Księżyc w pełni znajduje się zawsze po przeciwnej stronie niż Słońce. Czerwcowa pełnia wypada niedługo po przesileniu letnim, kiedy Słońce znajduje się najwyżej nad horyzontem w roku. Skoro Słonce porusza się po wyjątkowo wysokiej trajektorii, Księżyc w tym samym czasie porusza się po wyjątkowo niskiej. W fazie pełni zawisie on nad południowym horyzontem bardzo nisko. Dodatkowo Księżyc ma swój 18-letni cykl, w czasie którego pełnia może znaleźć się wyjątkowo wysoko lub wyjątkowo nisko nad horyzontem. Najniższą pełnię w tym cyklu mogliśmy oglądać w 2024 roku, czerwcowa pełnia w 2026 roku będzie jednak wyżej zaledwie o ponad pół szerokości tarczy Księżyca od tej najniższej.

Wysokość czerwcowej pełni nad horyzontem różni się także od punktu, z którego będziecie ją obserwować. Najniżej pojawi się na północy Polski. Tam zawiśnie zaledwie 7°06' nad horyzontem. Najwyżej będzie na południu Polski. W Tatrach zaobserwujecie ją na wysokości 12,8° nad horyzontem.

Wiadomo już, dlaczego najbliższa pełnia będzie najmniejsza i najniższa, ale dlaczego najciemniejsza? Wynika to z dwóch poprzednich zjawisk. Im dalej tarcza Księżyca jest oddalona od Ziemi, tym jej blask jest słabszy. Ponadto jej niskie położenie nad horyzontem sprawi, że przez długi czas po wschodzie zachowa pomarańczowy kolor. Wynika to właśnie z jej niskiego położenia. W tym miejscu atmosfera ziemska jest gęsta i rozprasza niebieskie światło, przepuszczając jedynie odcienie czerwieni i pomarańczy. Dzięki temu długo po wschodzie tarcza Księżyca będzie miała pomarańczową barwę.

Truskawkowy Księżyc w czerwcu. Dlaczego ta pełnia ma taką nazwę?

W tym roku mieliśmy już Wilczą, Różową czy Kwiatową pełnię Księżyca. Czerwcowa również ma swoją wyjątkową nazwę, którą zawdzięcza Indianom północnoamerykańskim. Przed nami Truskawkowa Pełnia Księżyca.

Indianie północnoamerykański nadali nazwy każdej pełni Księżyca, odnosząc się do zjawisk zachodzących w przyrodzie. Kwiatowa, czyli majowa pełnia odnosi się do czasu, w którym większość roślin zakwita. Czerwcowa z kolei wzięła swoją nazwę od okresu zbiorów dzikiej truskawki.

Jak zrobić smartfonem dobre zdjęcie pełni Księżyca?

Pełnię Księżyca dobrze jest fotografować o wschodzie, kiedy jej tarcza nisko wisi nad horyzontem. To pozwala objąć ją na jednym kadrze z innymi elementami - zarysem budynków, drzew czy mostu. Tak komponowane zdjęcie daje świetne efekty i wykorzystuje złudzenie, dzięki któremu w towarzystwie innych elementów Księżyc wydaje się po prostu większy.

Truskawkowa pełnia Księżyca będzie przez dłuższy czas zawieszona nisko nad horyzontem, co daje znacznie więcej możliwości zrobienia fantastycznego zdjęcia. Co jednak najważniejsze nie musisz mieć do tego specjalistycznego sprzętu - wystarczy dobry smartfon.

Księżyc jest najjaśniejszym obiektem na tle nocnego nieba, co sprawia, że standardowe ustawienia aparatu w smartfonie dają niezbyt dobre efekty. Księżyc jest jasny, mały, a wszystko pozostaje ciemne i bez wyrazu. Te problemy z ekspozycją można jednak łatwo naprawić. Wystarczy, że z trybu automatycznego aparatu wejdziesz w ustawienia manuale lub PRO. Tam zmniejszysz wartość ISO na najniższą, jaka jest możliwa. Zrób przybliżenie na tarczę księżyca, najlepiej, używając maksymalnego zooma optycznego. Następnie ustaw ostrość na nieskończoność i krótki czas naświetlania na 1/100 s lub 1/200s. Pamiętaj o ciekawej kompozycji kadru.



