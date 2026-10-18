Dziura wielkości Portugalii w antarktycznym lodzie. Co się wydarzyło?

W skrócie W sierpniu 2024 roku u wybrzeży Antarktydy Wschodniej powstała ogromna połynia o powierzchni ponad 89 tys. km kwadratowych, co odpowiada obszarowi Portugalii.

Za powstanie nietypowej dziury w lodzie odpowiadało sześć silnych rzek atmosferycznych, które przyniosły fale ciepła podnoszące temperaturę o 19 stopni Celsjusza.

Oprócz ocieplenia powietrza, wiatry wywołały wynoszenie cieplejszych wód głębinowych, co skutecznie hamowało proces zamarzania powierzchni morza w tym rejonie.

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W sierpniu 2024 roku, w samym środku antarktycznej zimy, na morzu u wybrzeży Antarktydy Wschodniej utworzyła się ogromna przestrzeń wolna od lodu. Miała ponad 89 tys. km kw., czyli mniej więcej tyle, co Portugalia.

To zaskoczyło naukowców, bo od początku obserwacji satelitarnych w 1979 roku w tym miejscu zimą nie odnotowano podobnego zjawiska. Co stało za powstaniem tej dziury?

Sześć strumieni ciepłego powietrza

Otwarta przestrzeń wśród lodu morskiego nazywana jest w geografii fizycznej i oceanografii połynią. Takie obszary najczęściej powstają blisko wybrzeży, gdzie silne wiatry odsuwają lód od lądu. Znacznie rzadziej pojawiają się daleko od brzegu, ale wtedy mogą wpływać na pogodę, ruch wód oceanicznych i życie morskich organizmów.

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Zespół kierowany przez Jeebanjyotiego Swaina z Uniwersytetu Bharathidasan w Indiach przeanalizował dane satelitarne z lat 1979-2024 oraz pomiary zebrane na statkach i przez autonomiczne boje. Badacze sprawdzili, co wyróżniało zimę 2024 roku. Okazało się, że w lipcu i sierpniu nad Breid Bay (norw. Breidvika, czyli "szeroka zatoka") dotarło po sobie sześć silnych "rzek atmosferycznych".

To długie, wąskie pasma powietrza przenoszące ogromne ilości wilgoci i ciepła z niższych szerokości geograficznych w stronę biegunów. W tym przypadku przyniosły fale ciepła, które podniosły temperaturę powietrza o około 19 st. C powyżej normy. Grube chmury i opady śniegu dodatkowo ograniczały zimowe wychładzanie powierzchni i utrudniały narastanie lodu.

Ciepło napłynęło także z głębin

Utrzymujące się wiatry wypychały w kierunku powierzchni cieplejszą wodę z głębszych warstw oceanu. W ten sposób powstała morska fala ciepła, która hamowała zamarzanie powierzchni. Później na północnej krawędzi połyni na krótko wróciły chłodniejsze wiatry. Umożliwiły utworzenie nowego lodu, który otoczył pozostały obszar otwartej wody.

Największy zasięg połynia osiągnęła 4 sierpnia 2024 roku. Zajmowała wtedy ponad 89 tys. km kw. Lepsze poznanie tych mechanizmów może pomóc naukowcom dokładniej przewidywać zmiany zasięgu antarktycznego lodu morskiego w ocieplającym się klimacie.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Geophysical Research Letters, otwiera się w nowym oknie:

Jeebanjyoti Swain et al., Unprecedented Open‐Ocean Polynya in Breid Bay, East Antarctica in Winter 2024, Geophysical Research Letters (2026). DOI: 10.1029/2026gl122580



