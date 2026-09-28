Egipt wciąż zaskakuje. Piramidalny grobowiec jest pełen zaklęć

Paula Drechsler

Paula Drechsler

Archeolodzy dokonali nowego odkrycia w Egipcie. W muhafazie Nowa Dolina znaleziono piramidalny grobowiec pokryty hieroglificznymi zaklęciami pogrzebowymi. Naukowcy wskazują na unikalność znaleziska - łączy tradycje egipskie, greckie i rzymskie.

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Wejście grobowca z hieroglifami i reliefami na tle pustyni oraz ruin kamiennych budowli w Bir Al-Shaghala
Odkrycia dokonano na stanowisku Bir Al-Shaghala.Wikimedia Commons: Roland Unger, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>/ Instagram: This is ancientmateriał zewnętrzny

Kolejne cenne odkrycie w Egipcie. Piramidalna budowla

Egipt od lat dostarcza archeologom odkryć, które pokazują, jak wiele tajemnic wciąż kryje się pod warstwami piasku. Tym razem nowych odkryć dostarczyły badania w muhafazie Nowa Dolina.

Archeolodzy natrafili tam na nieznany dotąd grobowiec z nadbudową w kształcie niewielkiej piramidy. Budowla została wykonana z cegły mułowej.

Ściany tego grobowca są bogato zdobione, pokryto je licznymi hieroglificznymi zaklęciami pogrzebowymi oraz wizerunkami egipskich bóstw. Analizy ujawniają, dla kogo powstała ta piramidalna konstrukcja.

Sekrety nekropolii Bir Al-Shaghala. Bogato zdobiony grobowiec

Nowego odkrycia dokonała misja archeologiczna z ramienia Najwyższej Rady Starożytności na stanowisku Bir Al-Shaghala.

Według komunikatu , otwiera się w nowym oknierządowego znalezisko pochodzi z okresu rzymskiego (konkretnie z przełomu III i IV wieku n.e.), co oznacza, że ma około 1700 lat.

Nie jest to klasyczna, monumentalna piramida królewska, jakie znamy z Gizy czy Sakkary, lecz grobowiec prywatny o strukturze piramidalnej. Posiada on sklepioną salę i komory grzebalne, nad którymi umieszczono ostrosłupowe zwieńczenie.

Wnętrze grobowca zdobią tradycyjne reliefy i teksty religijne, w tym sceny z zaświatów z Księgi Amduat, która opisuje nocną wędrówkę boga słońca Ra przez podziemny świat

Ostatnie miejsce spoczynku sędziego Pisechtesa i jego żony

Sama nekropolia w Bir Al-Shaghala służyła jako miejsce pochówku dla elity dawnego miasta Mothis głównie w czasach ptolemejskich oraz rzymskich.

W przypadku odkrytego teraz grobowca, inskrypcje sugerują, że był on miejscem ostatniego spoczynku sędziego o imieniu Pisechtes oraz jego żony.

Według badaczy w okresie rzymskim wysoko postawione osoby chętnie zlecały wznoszenie nad swoimi grobowcami niewielkich, stromych piramid, co miało nawiązywać do dawnej, królewskiej symboliki.

Kształt piramidy, który świat kojarzy z czasami budowniczych Starego Państwa, a więc tysiące lat zanim wzniesiono grobowiec Pisechtesa, wciąż był żywy w świadomości ludzi epoki rzymskiej jako najwyższy symbol statusu i przejścia do zaświatów.

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Unikalny przykład synkretyzmu kulturowego

Oprócz egipskich hieroglificznych inskrypcji pogrzebowych badacze opisali też kamienną stelę umieszczoną nad wejściem do grobowca. Umieszczono na niej 19-linijkowy poemat żałobny, dedykowany sędziemu Pisechtesowi, napisany w języku starogreckim.

Ponadto w grobowcu odnaleziono ceramikę, stół ofiarny, a także brązową monetę z wybitym profilem Konstantyna I Wielkiego, cesarza rzymskiego w latach 306-337.

Eksperci zaznaczają, że nowe odkrycie to unikalny przykład synkretyzmu kulturowego. Łączy w sobie egipskie rytuały grobowe, greckie tradycje oraz rzymski kontekst polityczno-historyczny.

Grobowiec z Bir Al-Shaghala jest zatem nowym, kluczowym dowodem na to, jak silnie przenikały się egipskie, greckie i rzymskie wpływy w późnym okresie starożytnego Egiptu.

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