Gdzie są najszybsze wiatry w Układzie Słonecznym? Pod tym względem wyróżnia się największa planeta systemu, czyli Jowisz. Tam zjawisko może osiągać prędkość nawet do 400 metrów na sekundę. To jednak nadal niewiele w porównaniu do części egzoplanet, gdzie wieje znacznie mocniej.

Wybrane egzoplanety typu gorący jowisz mają nietypowe wiatry

Uczeni nie mają złudzeń. Skoro w Układzie Słonecznym najsilniejsze wiatry są na Jowiszu, to w przypadku egzoplanet powinno być podobnie i zjawisko powinno przybierać na sile przede wszystkim na gazowych olbrzymach. Grupa naukowców postanowiła sprawdzić, jak to wygląda w rzeczywistości i natrafiono na coś nieoczekiwanego.

Zespół naukowców kierowanych przez Julię Seidel z Obserwatorium Lazurowego Wybrzeża we Francji zbadał wiatry na części gorących jowiszy. Uczeni sądzili, że te rozgrzane planety (często znajdujące się bardzo blisko własnych gwiazd) będą sprzyjać silnym wiatrom. Jednak uzyskane wyniki sugerują, że wcale tak nie musi być.

Badania wykazały, że prędkości wiatru na siedmiu gorących jowiszach były mniejsze od oczekiwań. Dlaczego tak się stało? Tutaj uczeni mają pewne przypuszczenia i twierdzą, że "coś musi zaciągać hamulec".

Wiatry na wybranych planetach pozasłonecznych może spowalniać pole magnetyczne

Wyniki zaskoczyły naukowców, ale ci się nie poddali i szukają wyjaśnienia. Według zespołu kierowanego przez Seidel najrozsądniejszą przyczyną hamowania wiatrów wydaje się pole magnetyczne.

To przełomowe odkrycie otwiera zupełnie nowe perspektywy w badaniach nad egzoplanetami

"To pierwszy raz, kiedy możemy porównać środowiska magnetyczne innych planet - kluczowy krok w kierunku ostatecznego zrozumienia, które planety mogą przetrwać, utrzymać wodę, a być może nawet, pewnego dnia, stać się siedliskiem życia, jakie znamy" - dodaje Seidel.

Dalsze badania mają więc ogromne znaczenie również pod kątem szukania ewentualnych światów z potencjałem dla życia. I choć wybrane gorące jowisze być może nie mają tak silnych wiatrów jak sądzono, tak istnieją również egzoplanety tego typu, które są bardzo ekstremalne. Do tego stopnia, że może na nich wiać nawet z prędkością od 2 do 7 kilometrów na sekundę! To kilkadziesiąt razy więcej w porównaniu do naszego Jowisza.





Wspinaczka na najwyższą górę świata w XXI wieku © 2026 Associated Press