Ludzkość sprowadziła już na Ziemię próbki z Księżyca czy wybranych asteroid, ale do tej pory nie udało się tego zrobić w przypadku innej planety. Przełomem miało być przedsięwzięcie o nazwie Mars Sample Return, którego wcześniejsze fazy są już na etapie realizacji. Cała misja znajduje się jednak w powijakach.

Mars Sample Return ma pozwolić sprowadzić próbki z Czerwonej Planety na Ziemię

Pierwszym etapem misji Mars Sample Return jest zebranie wspomnianych próbek i to się odbywa. Robi to łazik Perseverance, który na powierzchni Czerwonej Planety wylądował niespełna pięć lat temu. Laboratorium NASA na kółkach ma kilkadziesiąt pojemników na materiał pobierany na Marsie. Część z nich to próbki, które mają trafić na Ziemię.

W skrytce łazika Perseverance znajdują się niezwykle kuszące próbki, które mogą zrewolucjonizować nasze rozumienie życia w Układzie Słonecznym

NASA jakiś czas temu przekazała, że w wyniku ograniczeń budżetowych nie jest w stanie doprowadzić misji Mars Sample Return do końca. Koszty takiego przedsięwzięcia są zbyt duże. Nacisk na agencję wywiera środowisko naukowe, które chce kontynuacji tej kluczowej misji.

Budżet NASA nadal bez środków na Mars Sample Return

Donald Trump chciał znacząco uszczuplić budżet NASA, ale nie zgodził się na to Senat. Biały Dom proponował 18,8 mld dolarów, ale udało się wysupłać dodatkowe pieniądze i stanęło na 24,4 mld dolarów na 2026 rok fiskalny.

W tym budżecie nadal jednak brakuje środków, które byłyby w stanie pokryć koszty misji Mars Sample Return. Uwagę zwracają na to specjaliści z MEPAG (Grupy Analiz Programu Eksploracji Marsa).

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni anulowaniem programu MSR

Eksperci twierdzą, że Mars Sample Return to kluczowa misja w obecnej historii ludzkości i musi być kontynuowana. Warto dodać, że NASA niedawno zwróciła się do sektora prywatnego w celu opracowania tańszych propozycji. Własny projekt przedstawiła w 2025 r. firma Lockheed Martin.

"Jesteśmy o krok od ostatecznego ustalenia, czy na starożytnym Marsie istniało życie" - dodaje Victoria Hamilton. Warto dodać, że podobną misję planują Chińczycy. Kto wie, a może Państwo Środka zdoła ubiec NASA?

"Wydarzenia": "Dron" Słowem Roku 2025 Polsat News