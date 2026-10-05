Rozpoczynamy Tydzień Noblowski, czyli ten wyjątkowy czas w roku, gdy poznajemy nazwiska laureatek i laureatów jednego z najważniejszych wyróżnień na świecie. Nagrodami Nobla nagradzani są wybitni ludzie nauki, literatury, a także osoby zaangażowane w działalność społeczną. Zwyczajowo już pierwsza w kolejności jest nagroda z medycyny lub fizjologii, która w ubiegłym roku została przyznana za badania nad tym, jak układ odpornościowy jest utrzymywany w ryzach i powstrzymywany przed atakowaniem naszego ciała.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi otrzymali wyróżnienie "za fundamentalne odkrycia dotyczące obwodowej tolerancji immunologicznej" i podzielili się nagrodą w wysokości 11 mln koron szwedzkich (ponad 4,2 mln złotych). Jak mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu, badacze zidentyfikowali "strażników" układu odpornościowego - limfocyty T regulatorowe - kładąc tym samym fundamenty pod nową dziedzinę badań.

Typowani byli wybitni naukowcy

Chociaż obrady Komitetu Noblowskiego są tajne i nie wiadomo, kto był brany pod uwagę, eksperci co roku próbują typować potencjalnych wygranych. Na tegorocznej "liście" magazynu "The Scientist" pojawili się m.in.:

Lotte Bjerre Knudsen, John Eng, Svetlana Mojsov, Jens Juul Holst i Daniel Drucker za odkrycie i rozwój leków opartych na GLP-1 , które zrewolucjonizowały walkę z otyłością i cukrzycą;

Emmanuel Mignot i Masashi Yanagisawa - za odkrycie oreksyny i jej kluczowej roli w regulacji snu oraz czuwania (naukowcy wcześniej zdobyli m.in. prestiżową Nagrodę Laskera);

Carl June za rozwój terapii CAR-T w leczeniu raka , czyli modyfikowania limfocytów T pacjenta tak, aby rozpoznawały i niszczyły komórki nowotworowe.

James Fujimoto, David Huang i Eric Swanson - za rozwój technologii obrazowania medycznego (optyczna tomografia koherentna)

Max Cooper i Jacques Miller - za fundamentalne odkrycie dwóch głównych klas limfocytów, tj. limfocytów B i T .

David Liu za pionierskie prace nad edycją genów , w szczególności rozwój nowych, precyzyjnych metod modyfikowania DNA,

Hari Mohan Saxena za nowe podejście do leczenia brucelozy bydła, opartego na lizatach bakteriofagowych oraz metody nieinwazyjnego monitorowania skuteczności antybiotyków z wykorzystaniem RNA patogenu jako biomarkera.

Komitet po raz kolejny zaskoczył, bo nagroda powędrowała jednak do Karla Deisserotha, Petera Hegemanna i Georga Nagela za odkrycia dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem oraz optogenetyki. Naukowcy znaleźli sposób, by za pomocą światła włączać i wyłączać aktywność określonych komórek, przede wszystkim neuronów. Kluczowe były tu odkrycia światłoczułych białek, czyli opsyn i kanałorodopsyn.

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Co wiemy o tegorocznych noblistach?

Peter Hegemann jest niemieckim biofizykiem, którego badania doprowadziły do odkrycia światłoczułych białek w jednokomórkowych glonach, które później stały się podstawą optogenetyki. W latach 90. ubiegłego wieku badał mechanizm, dzięki któremu zielony glon Chlamydomonas reinhardtii reaguje na światło. Jego zespół ustalił, że za reakcję odpowiada światłoczuły receptor związany z przepływem jonów. Kluczowym krokiem było zidentyfikowanie genów kodujących białka z rodziny rodopsyn i ustalenie, że mogą one działać jako kanały jonowe bezpośrednio otwierane przez światło.

W 2002 r. badania prowadzone wspólnie z niemieckim biofizykiem Georgiem Nagelem - kolejnym z nagrodzonych naukowców - dostarczyły dowodu na istnienie pierwszego bezpośrednio aktywowanego światłem kanału jonowego, tzn. kanałorodopsyny-1. Rok później opisano kanałorodopsynę-2, która stała się jednym z najważniejszych narzędzi optogenetyki. Hegemann zwrócił się do Nagela, który miał doświadczenie w badaniu elektrycznych właściwości białek błonowych, a ten przeniósł geny kodujące podejrzewane światłoczułe białka z Chlamydomonas do komórek żabich jaj i zbadał ich właściwości elektryczne.

Karl Deisseroth jest z kolei amerykańskim psychiatrą i neurobiologiem, który przekształcił odkrycia światłoczułych białek w narzędzie pozwalające kontrolować aktywność określonych neuronów za pomocą światła. Wspólnie z zespołem wykorzystał gen kodujący kanałorodopsynę, aby wprowadzić światłoczułe białko do komórek nerwowych. Dzięki temu światło mogło służyć do precyzyjnego uruchamiania aktywności neuronów - późniejsze prace pozwoliły również na ich hamowanie. W ten sposób doprowadził do powstania opto­genetyki, czyli metody umożliwiającej sterowanie aktywnością komórek nerwowych za pomocą światła.

Mówiąc krótko, Hegemann odkrył i scharakteryzował światłoczuły mechanizm u glonów, Nagel wykazał, że kanałorodopsyna jest bezpośrednio aktywowanym światłem kanałem jonowym, a Deisseroth wykorzystał te białka do sterowania neuronami i rozwinął optogenetykę jako narzędzie neurobiologiczne.

Ekspert o nagrodzie Nobla z medycyny lub fizjologii

A co o tegorocznym wyborze Komitetu Noblowskiego sądzą eksperci? O komentarz i kilka zdań wyjaśnienia tego trudnego tematu poprosiliśmy prof. Jakuba Drożaka z Instytutu Biochemii, Zakładu Regulacji Metabolizmu, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

GW: Panie profesorze, czy tegoroczna nagroda jest dla Pana zaskoczeniem? Bo nie są to nazwiska, które przewijały się przez listy potencjalnych kandydatów. A może miał Pan swój typ, np. odkrycie, które od dawna czeka na docenienie?

Prof. Jakub Drożak, Instytut Biochemii, Zakład Regulacji Metabolizmu, Wydział Biologii UW: Zgadzam się tutaj z pani opinią. To jest pewne zaskoczenie także dla mnie. Miałem pewien swój typ. Tak naprawdę wydawało mi się, że warte docenienia by było odkrycie z zakresu immunologii. Odkrycie limfocytów B i T, tzw. komórek, które są zaangażowane w regulację odporności nabytej czy które realizują odporność nabytą organizmu. Jednak Komitet Noblowski zdecydował inaczej i wyróżnił osiągnięcie z zakresu optogenetyki. I szczerze mówiąc, to osiągnięcie czy ten zespół badawczy znajdowały się na liście takich potencjalnych kandydatów, ale może nie na czele tej listy. Natomiast powiem szczerze, że jest to dla mnie pewna niespodzianka.

W opisie tegorocznej nagrody i jej uzasadnieniu pojawia się wiele trudnych terminów, a gdyby tak w przystępniejszy sposób wyjaśnić, za co konkretnie przyznano tegorocznego Nobla z medycyny lub fizjologii i dlaczego to ważne z naszego punktu widzenia?

- Zatem najprościej możemy powiedzieć, że Komitet Noblowski przyznał nagrodę za opracowanie doskonałego narzędzia do badania funkcjonowania komórek, a szczególnie komórek pobudliwych, takich jak neurony. To narzędzie opiera się o wykorzystanie takiego białka, którego funkcjonowanie jest regulowane za pomocą światła. To białko to tzw. kanał jonowy. Ten kanał jonowy to jest takie białko, które steruje przepuszczaniem komórek do wnętrza komórki jonów. To jest szczególnie ważne np. dla neuronów, gdzie funkcjonowanie neuronów opiera się przede wszystkim właśnie na w selektywnym przepuszczaniu jonów do wnętrza komórek. Wiem, że to może brzmieć troszeczkę trudno, ale generalnie w najprostszych słowach jest to genialne narzędzie do badania funkcjonowania neuronów.

Co dokładnie zmieniło się w neurobiologii dzięki optogenetyce? Czego naukowcy wcześniej nie mogli zbadać, a dzięki tej metodzie stało się to możliwe?

- Dzięki tej metodzie możemy badać, jak poszczególne komórki wpływają na funkcjonowanie na przykład całego narządu. Czyli możemy przygotować, i tak się dzieje, organizm transgeniczny, mysz, która będzie w swoich neuronach miała takie kanały jonowe wbudowane i następnie za pomocą światła możemy włączać i wyłączać funkcjonowanie tych neuronów. Dzięki temu możemy w dużo bardziej precyzyjny sposób obserwować, jak poszczególne neurony, jak poszczególne grupy neuronów, wpływają na różne funkcje organizmu modelowego. Dzięki temu zdobywamy bardzo precyzyjną wiedzę o funkcjonowaniu m.in. ośrodkowego układu nerwowego, bo można także wykorzystać tę technologię w badaniu innych komórek.

Komitet Noblowski docenił dostarczenie narzędzia, które jest wykorzystywane do badania mechanizmów powstawania chorób człowieka.

A czy w związku z tym jesteśmy już blisko wykorzystania optogenetyki jako terapii u ludzi i w jakich chorobach jej potencjał jest największy? Czy może jest to odkrycie czysto teoretyczne?

- Nie sądzę, że to jest teoretyczne odkrycie, ponieważ ono w praktyce jest wykorzystywane już do badania funkcjonowania mózgu. Natomiast spojrzałbym na to wyróżnienie w inny sposób. Aby móc leczyć zaburzenia funkcjonowania któregokolwiek narządu człowieka, w tym także mózgu, czyli aby móc leczyć choroby psychiczne, choroby neurologiczne, choroby neurodegeneracyjne, musimy znać dokładnie patomechanizm tych chorób. Bez poznania mechanizmu tych zaburzeń nie będziemy w stanie opracować nowoczesnych technologii.

Co jest dziś największą barierą, która dzieli nas od rutynowego zastosowania optogenetyki w medycynie?

- Myślę, że największą barierą na razie jest to, że sama optogenetyka wymaga dość dużej ingerencji w organizm, w którym te białka miałyby funkcjonować. Gdybyśmy chcieli wprowadzić te białka do organizmu, musimy przeprowadzać manipulacje genetyczne, chociaż można sobie wyobrazić, że technologia mRNA mogłaby tutaj posłużyć pomocą. Natomiast trzeba też pamiętać, że ta technologia raczej należy na razie do zakresu badań podstawowych, a mniej do praktycznego wykorzystania w regulacji funkcjonowania organizmu człowieka.