Wyniki badania opisane w "New England Journal of Medicine" dotyczą terapii przeznaczonej dla osób z zaawansowanym barwnikowym zwyrodnieniem siatkówki (retinitis pigmentosa, RP). To grupa dziedzicznych chorób, w których stopniowo obumierają fotoreceptory - komórki siatkówki odpowiedzialne za wykrywanie światła.

Komórki siatkówki dostały "nowe oczy"

Problem polega na tym, że w zaawansowanym stadium choroby fotoreceptory mogą być już w znacznym stopniu zniszczone. Co ciekawe, nie wszystkie komórki siatkówki znikają i tzw. komórki zwojowe, które normalnie przekazują informacje wzrokowe do mózgu, mogą przetrwać znacznie dłużej.

I to właśnie je postanowili wykorzystać badacze - terapia polega na jednorazowym podaniu do oka za pomocą nieszkodliwego wektora wirusowego materiału genetycznego. Dostarczony gen sprawia, że część zachowanych komórek zwojowych zaczyna produkować białko reagujące na światło.

W ten sposób komórki, które wcześniej nie były światłoczułe, mogą zostać wykorzystane do przekazywania informacji wzrokowej. Co istotne, metoda nie jest uzależniona od konkretnej mutacji odpowiedzialnej za chorobę, ma więc potencjalnie zastosowanie u pacjentów z różnymi genetycznymi przyczynami retinitis pigmentosa.

Bez specjalnych okularów terapia nie działa

Samo zmodyfikowanie komórek to jednak zbyt mało. Pacjenci otrzymali również specjalne okulary, które pełnią funkcję pośrednika między światem zewnętrznym a zmodyfikowaną siatkówką. Okulary rejestrują obraz znajdujący się przed pacjentem i przekształcają go w impulsy światła, które następnie pobudzają genetycznie zmodyfikowane komórki zwojowe.

Efektem nie jest jednak normalny obraz widziany przez zdrowe oko. Pacjenci otrzymują raczej uproszczoną, monochromatyczną informację wzrokową, która może pozwolić im zorientować się, że przed nimi znajduje się jakiś obiekt i określić jego położenie.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Badanie objęło 10 osób z zaawansowanym retinitis pigmentosa, które miały bardzo poważne ograniczenia widzenia. Terapia została podana tylko do oka, w którym wzrok był gorszy. Efekt? Pojawiły się działania niepożądane, ale większość miała łagodny lub umiarkowany charakter. Wystąpił również jeden poważny incydent związany z okiem, który ustąpił w ciągu kilku minut - nie stwierdzono natomiast ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych z terapią.

Pod względem funkcjonalnym wyniki są jednak obiecujące, bo siedmiu z 10 pacjentów stało się bardziej wrażliwych na światło, a u sześciu poprawa przekroczyła wcześniej określony próg uznawany za klinicznie istotny. U części uczestników zaobserwowano również poprawę w konkretnych zadaniach wykonywanych z użyciem okularów. Pacjenci byli lepsi m.in. w wykrywaniu i lokalizowaniu przedmiotów oraz sięganiu po nie - niektórzy łatwiej odnajdywali drzwi czy poruszali się wzdłuż wyznaczonej linii.

Mózg rzeczywiście otrzymywał informacje wzrokowe

Naukowcy sprawdzali nie tylko zachowanie pacjentów, ale również to, czy sygnały z tak zmodyfikowanej siatkówki docierają do mózgu. Pomiary aktywności mózgu z wykorzystaniem EEG dostarczyły dowodów zgodnych z tym, że informacje wzrokowe były przekazywane do obszarów kory wzrokowej i tam przetwarzane.

Naukowcy podkreślają jednak ograniczenia obecnej wersji terapii. Pacjenci nie odzyskali normalnego wzroku, nie mogli czytać ani rozpoznawać twarzy. Co więcej, istotną rolę odgrywa również rehabilitacja. Badacze zauważyli, że osoby, które poświęcały więcej czasu na trening z okularami, zwykle osiągały lepsze wyniki w zadaniach związanych z wykrywaniem obiektów.

Oznacza to, że przyszłe wersje terapii mogą wymagać nie tylko modyfikacji biologicznej siatkówki, lecz także intensywnego treningu mózgu i pacjenta w interpretowaniu nowych sygnałów. Naukowcy są jednak zmotywowani, a kolejnym celem zespołu jest opracowanie metod pozwalających uzyskać widzenie o znacznie wyższej rozdzielczości - badacze szacują, że osiągnięcie tego celu może wymagać kolejnych pięciu do dziesięciu lat prac. Jak jednak podkreśla jeden z głównych autorów badania, "koncepcja optogenetyki [nagrodzona w tym roku Noblem z medycyny - red.] jest prawidłowa w kontekście przywracania widzenia".