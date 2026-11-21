Przełom w walce z łysieniem

Chińscy naukowcy wynaleźli nowy rodzaj grzebienia, który stymuluje szybki odrost włosów. Może pomóc w odwróceniu łysienia, ponieważ jego działanie przywraca wzrost włosów prawie o 100 proc. Badacze twierdzą, że elektroniczny grzebień, który nazwali "Detangle", jest o wiele skuteczniejszy niż konwencjonalne metody leczenia. Badania są jednak dopiero w fazie eksperymentalnej.

Do tej pory technologię testowano na myszach, a wyniki były bardzo obiecujące. Zespół z Uniwersytetu Beihang w Pekinie twierdzi, że może ona zadziałać w leczeniu łysienia androgenowego u ludzi.

Chiński wynalazek działa lepiej niż znane leki

Łysienie androgenowe jest powszechne - dotyka niemal 80 proc. mężczyzn w ciągu ich życia. Może mieć negatywne skutki nie tylko w postaci wypadających włosów, ale także pod względem psychologicznym. Wpływa na jakość życia, a pomimo to możliwości leczenia pozostają dość ograniczone.

Badanie wykazało, że grzebień działa lepiej niż minoksydyl, substancja rozszerzająca naczynia krwionośne, stosowana głównie w leczeniu tego schorzenia. Urządzenie zawiera elektroniczne zęby z osadzonymi elektrodami o zróżnicowanej wysokości, które wprowadzają lek, generując pole elektryczne w obszarach mieszków włosowych.

Grzebień elektryczny Detangle wykorzystuje impulsy elektryczne z zębów, aby stymulować mieszki włosowe Feng Liu i in. materiał zewnętrzny

- System ten znacznie zwiększa skuteczność odbudowy włosów w mysim modelu łysienia androgenowego, poprawiając wyniki z około 70 procent do niemal 100 procent w ciągu jednego miesiąca w porównaniu z konwencjonalnym miejscowym leczeniem minoksydylem - napisał zespół w artykule.

Minoksydyl może spowalniać wypadanie włosów i stymulować ich odrost, jednak efekty różnią się u pacjentów. Mogą być widoczne dopiero po roku kuracji, a aby utrzymywać korzyści z leczenia, należy je kontynuować nawet po poprawie. Substancja może wpływać na podrażnienia skóry, a niektórzy pacjenci zgłaszali także nasilenie bólów głowy w trakcie leczenia.

Inną metodą leczenia łysienia jest przeszczep włosów, ale wiąże się to z dużymi kosztami i możliwymi skutkami ubocznymi. Przeszczepione mieszki włosowe są jednak trwałe i zachowują żywotność przez wiele lat - często do końca życia.

Na razie nie ma dowodów na to, że grzebień Detangle będzie skuteczny u ludzi. Konieczne są dalsze testy bezpieczeństwa i skuteczności, aby móc rozpocząć badania kliniczne na pacjentach.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications, otwiera się w nowym oknie.



