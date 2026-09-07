Endemiczne bakterie z Antarktydy żyją w całkowitej izolacji

Julia Król

Julia Król

Naukowcy obalili mit, że mikroby mogą swobodnie przemieszczać się po całym globie. Badania gleby na Antarktydzie dowiodły, że aż 90 procent znalezionych tam szczepów bakterii nie występuje nigdzie indziej na świecie.

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Noah Fierer pobiera próbki gleby przy lodowcu Shackletona, po lewej czerwony kombinezon, śnieg i maszyna w tle.
Mikroby na Antarktydzie. Aż 90 proc. bakterii jest unikatowych. Na zdj. Noah Fierer zbiera próbki przy lodowcu Shackletona, w pobliżu Lodowca Szelfowego Rossa.Byron Adamsmateriał zewnętrzny

Naukowcy często zastanawiali się nad gatunkami, które występują wyłącznie na Antarktydzie. Zwykle skupiali się głównie na zwierzętach, takich jak pingwiny. Badacze z CIRES chcieli jednak zbadać głębiej glebę, wierząc, że mikroskopijne organizmy także mogą być unikatowe dla tego kontynentu.

Koniec mitu o globalnej wędrówce mikrobów

Zespołem kierował Nick Dragone, a współautorem był Noah Fierer. Znaleźli oni niedawno dowody na to, że określone mikroby w glebach Antarktydy są endemiczne, czyli nie występują nigdzie indziej na Ziemi.

- W mikrobiologii od dawna panuje założenie, że "wszystko jest wszędzie" - powiedział Dragone. - Antarktydę często postrzegano jako możliwy wyjątek, a nasze odkrycia potwierdzają tę tezę. Niektóre mikroorganizmy glebowe Antarktydy wydają się różnić od tych występujących w glebach innych części świata.

W przeciwieństwie do zwierząt i roślin mikroby mogą rozprzestrzeniać się na duże odległości. Przemieszczają się po planecie w sposób niedostępny dla innych gatunków. Unoszą się za pomocą wiatru lub płyną z prądem oceanicznym. Autorzy badania uznali, że mogą obalić tę teorię.

- Jeśli rzeczywiście szukamy mikroorganizmów endemicznych, dobrym punktem wyjścia jest Antarktyda, ponieważ jest to cały kontynent, który jest geograficznie odizolowany - wytłumaczył Fierer. - Charakteryzuje się ona również wyjątkowymi warunkami, których zazwyczaj nie spotyka się w innych środowiskach glebowych. Najbardziej oczywistym z nich jest zimno, ale jest tam również niezwykle sucho; Antarktyda to pustynia.

Skupiono się na szczepach bakterii z grupy Arthrobacter. Występuje ona powszechnie w glebach od Antarktydy po tropiki, a poza tym łatwo ją wyhodować w laboratorium. Naukowcy przyznali jednak, że jeśli popatrzeć na jej szczepy, Antarktyda wyraźnie ma swoją własną, odrębną historię biologiczną.

Łącznie przebadali ponad 100 szczepów antarktycznych i prawie 500 z innych miejsc na całym świecie. Kluczowe dla tego projektu było badanie próbek gleby zebranych z całego kontynentu Antarktydy. Badanie było możliwe dzięki długoterminowej współpracy międzynarodowych zespołów badawczych, które przez dekady gromadziły próbki z całego kontynentu na potrzeby różnych projektów.

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Porównując cechy genomiczne bakterii znalezionych w próbkach antarktycznych z tymi znalezionymi w próbkach gleby z całego świata, odkryto, że konkretne bakterie znalezione w próbkach gleby antarktycznej były inne, a 90 proc. szczepów znalezionych na Antarktydzie nie występowało nigdzie indziej na Ziemi.

Ponadto odtworzono surowe środowisko Antarktydy, aby zobaczyć, jak różne szczepy adaptują się do trudnych warunków i okazało się, że szczepy antarktyczne rosły wolniej, ale były bardzo odporne. Dowiodło to, że szczepy Arthrobacter są wyjątkowo przystosowane do Antarktydy.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences.

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