Najpełniejsze hetyckie archiwum królewskie odkryte w XXI wieku

Na stanowisku archeologicznym Šamuḫa w rejonie Kayalıpınar w Turcji odkryto królewskie archiwum Hetytów, które liczy ok. 3400 lat. To największe tego typu znalezisko w XXI wieku oraz jedno z najważniejszych skupisk dokumentów znalezionych poza oficjalną stolicą dawnego imperium. W czasie nowego sezonu wykopalisk znaleziono 131 tabliczek pokrytych pismem klinowym, które wraz z 53 odkrytymi rok wcześniej dają łącznie 184 dokumenty.

Zapiski opisują serię wydarzeń rzucających nowe światło na historię tego ludu, który stworzył w Anatolii znaczące imperium. Potęga tego państwa wiązała się z doskonale uzbrojoną armią i silną polityką ekspansji. Tabliczki zawierają m.in. korespondencję wojskową, jednak nie tylko.

Teksty sprzed ok. 3400 lat pokazują Hetytów nie jako odległą cywilizację znaną wyłącznie z bitew, lecz jako społeczeństwo zmagające się z bardzo podobnymi problemami do tych, które są obecne także i dzisiaj: epidemiami, kryzysami bezpieczeństwa, niepokojem o przyszłość. Co dokładnie udało się badaczom odczytać?

Wielka epidemia i strach o życie. Wyjątkowe dokumenty

Najpełniejsze hetyckie archiwum królewskie odkryte w XXI wieku dostarcza informacji o funkcjonowaniu państwa hetyckiego, zagrożeniach zdrowotnych i militarnych, losach rodziny królewskiej, praktykach religijnych i wierzeniach, a także rozwoju języka hetyckiego i pracy skrybów. Wszystko zapisano hetyckim i huryckim pismem klinowym na glinianych tabliczkach, podaje, otwiera się w nowym oknie Ministerstwo Turystyki i Kultury Turcji.

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Najbardziej niezwykłe są wzmianki o "epidemii wysokiej gorączki", która rozprzestrzeniała się między miastami i szczególnie silnie dotykała najmłodszych. W wielu ośrodkach państwa hetyckiego odnotowano liczne zgony dzieci i niemowląt. Sytuacja była na tyle poważna, że niepokój ogarnął rodzinę królewską.

Jest to niezwykłe odkrycie, bo historycy rzadko dysponują źródłami opisującymi wydarzenia na taką skalę. Według ekspertów choroba, która nawiedziła Hetytów, była postrzegana nie tylko jako problem medyczny, ale również religijny i polityczny.

Zaniepokojona epidemią obserwowaną wśród ludu władza monitorowała stan zdrowia elit i członków rodziny królewskiej, a decyzje dotyczące leczenia lub działań ochronnych często konsultowano z wróżbitami i kapłanami.

Wyjątkowe są również zapiski dotyczące stanu zdrowia księżniczki. Dwór próbował ustalić za pomocą praktyk wróżebnych, czy dziecko przeżyje. Inna tabliczka informuje już o śmierci małej księżniczki. Zachował się również opis rytuałów odprawionych podczas jej pogrzebu.

Niezwykłość tej historii polega na tym, że badacze rzadko mogą tak dokładnie prześledzić historię konkretnego dziecka, które żyło tysiące lat temu. Widać tu także osobistą tragedię rodziny królewskiej, jak i reakcję dworu na zagrożenie epidemią.

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Korespondencja wojskowa sprzed 3400 lat

Kolejny zestaw tabliczek zawiera wojskową korespondencję. Hetyccy dowódcy działający w zachodniej Anatolii wysłali do króla Tudhalija II alarmujący raport - informowali o otoczeniu państwa przez wrogów, wnosili o wsparcie, żądali koni i ostrzegali, że bez posiłków armia może zostać rozgromiona. Co ciekawe w korespondencji dowódcy wyraźnie zaznaczyli, że nie biorą odpowiedzialności za skutki ewentualnej klęski, jeśli pomoc nie nadejdzie. Te wyjątkowe zapiski pokazują realne problemy armii, sugerując, że imperium musiało stale reagować na zagrożenia na wielu frontach.

Inny zbiór kładzie nacisk na to, jak tysiące lat temu starano się poznać przyszłość. Powszechne było wróżenie z obserwacji ptaków. W archiwum znaleziono tabliczki z opisami wróżenia z ich zachowań. Dokumenty zawierają trasy podróży wróżbitów wraz z nazwami odwiedzanych miejscowości, informacje o obserwowanych przez nich ptakach i interpretację znaków, które uznawano za omen.

W państwie hetyckim decyzje polityczne i wojskowe często bowiem poprzedzano tego typu konsultacjami. Uważano, że bogowie przekazują ludziom swoją wolę poprzez różne znaki, między innymi zachowanie zwierząt. Tabliczki dostarczają wcześniej nieznanych informacji o funkcjonowaniu systemu wróżebnego, podkreślają badacze.

184 tabliczki zmieniają naszą wiedzę o imperium Hetytów

Odkrycie archiwum pokazuje, że starożytne miasto Šamuḫa było ważnym centrum administracyjnym, w którym gromadzono i przechowywano dokumentację. Wcześniejsze badania na tym stanowisku ujawniły już struktury pałacowe, budynki administracyjne, odciski pieczęci i inne dokumenty.

Nowe znalezisko poszerza wiedzę o stanowisku oraz funkcjonowaniu państwa Hetytów, dając unikalny wgląd w ich życie z perspektywy obszernej i szczegółowej dokumentacji.

- Te gliniane tabliczki powstały, by zarządzać interesami imperium. Dziś ukazują również ludzką rzeczywistość kryjącą się za oficjalnymi zapisami - kwituje serwis Anatolian Archeology.



