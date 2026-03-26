Międzynarodowa Stacja Kosmiczna pozostanie na orbicie jeszcze tylko przez kilka lat i ma zostać zdeorbitowana na początku przyszłej dekady. Europejska Agencja Kosmiczna chce więc skorzystać z szansy i planuje wysłać na ISS czwórkę własnych astronautów oraz w ten sposób szerzej wykorzystać możliwości placówki.

Europejska Agencja Kosmiczna wyśle na ISS czterech astronautów w misji EPIC

Ogłoszenie planów misji EPIC (ESA Provided Institutional Crew) padło z ust dyrektora Europejskiej Agencji Kosmicznej po decyzji podjętej na posiedzeniu Rady ESA w Interlaken w Szwajcarii. Celem projektu jest danie możliwości europejskim astronautom szerszego skorzystania z możliwości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przed jej planowaną deorbitacją, co NASA chce zrobić na początku lat 30.

Mamy pięciu astronautów zawodowych, których zamierzam wysłać w ciągu najbliższych kilku lat, a EPIC to jeden ze sposobów, aby zapewnić im możliwość udania się na stację kosmiczną

"Prowadzenia badań, a także z pewnością poszerzenia naszego doświadczenia i pracy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej" - dodał Josef Aschbacher.

Skład załogi misji EPIC na razie nie jest znany, ale jeśli wydaje wam się, że wśród astronautów może znaleźć się Sławosz Uznański-Wiśniewski, który ma doświadczenie w locie na ISS, to raczej nic takiego się nie stanie. Nasz astronauta nie jest w podstawowym korpusie agencji.

ESA zrealizuje misję EPIC we współpracy z NASA i SpaceX

Europejska Agencja Kosmiczna planuje wykupić z myślą o misji EPIC cały lot załogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną od firmy SpaceX. Podobnie było w przypadku Ax-4 z udziałem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, ale wtedy zleceniodawcą było Axiom Space.

Warto dodać, że dotychczas tylko dwóch europejskich astronautów spędziło więcej czasu na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Misja EPIC zakłada pobyt załogi na ISS przez około miesiąc. Start planowany jest na pierwszą połowę 2028 r.

ESA będzie współpracować nad misją EPIC nie tylko ze SpaceX, ale też agencją NASA oraz innymi partnerami. Można więc zakładać, że pojawi się sporo eksperymentów, które zostaną dostarczone do badań na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przez różne organizacje czy firmy.

