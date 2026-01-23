Oficjalne ogłoszenie odbyło się podczas sesji "Curing cancer in space" w ramach programu Frontiers Science House w Davos, który łączy naukowców z decydentami i inwestorami. Jak podkreślają przedstawiciele SPARK Microgravity, grawitacja na Ziemi wpływa na sposób, w jaki komórki rosną, osiadają i wchodzą ze sobą w interakcje. Badania w przestrzeni kosmicznej pozwalają pozbyć się tych ograniczeń, umożliwiając obserwację zjawisk biologicznych niemożliwych do uchwycenia w ziemskich laboratoriach.

Nowotwory w mikrograwitacji. Mniej zakłóceń, więcej odkryć

Laboratorium na orbicie ma wspierać trójwymiarowe hodowle guzów nowotworowych, które wierniej odzwierciedlają zachowanie raka w ludzkim organizmie. Dzięki temu naukowcy będą mogli badać sygnalizację komórkową i interakcje między komórkami bez zniekształceń wywołanych przez grawitację. Dyrektor generalna i współzałożycielka SPARK Microgravity, Allison Bajet, porównała różnicę między eksperymentami na Ziemi i w kosmosie do słuchania muzyki:

Symulowana mikrograwitacja to jak próba wysłuchania symfonii na placu budowy. Hałas grawitacji, wyporu i sedymentacji zniekształca muzykę biologii. W przestrzeni kosmicznej, w prawdziwej mikrograwitacji, to tak, jakby wejść do dźwiękoszczelnego pomieszczenia - nagle słychać każdą nutę wyraźnie.

Kosmiczne laboratorium z partnerami z USA i Francji

Według badaczy taka "biologiczna cisza" może ujawnić nowe cele terapeutyczne i pomóc zrozumieć, dlaczego niektóre leki działają w teorii, ale zawodzą w praktyce klinicznej. SPARK Microgravity realizuje projekt we współpracy z firmami Axiom Space i Voyager Technologies, które zapewnią platformy do badań na niskiej orbicie okołoziemskiej. Natomiast ATMOS Space Cargo zajmie się misjami powrotnymi, umożliwiającymi transport próbek biologicznych na Ziemię do dalszej analizy.

Pierwszy lot demonstracyjny zaplanowano na maj 2026 r., przy wsparciu Swedish Space Corporation. W jego trakcie zostaną przetestowane systemy przeznaczone do przyszłych eksperymentów onkologicznych. SPARK Microgravity współpracuje również z francuskim startupem HyPrSpace, który opracował rakietę Baguette-One, czyli pierwszą konstrukcję nośną wystrzeliwaną z terytorium Francji.

Kosmos jako nowe narzędzie terapii

Przemówienie w Davos miało nie tylko naukowy, ale też polityczny wymiar - inicjatywa została zaprezentowana przed liderami branży, inwestorami i decydentami, co ma przyspieszyć integrację badań kosmicznych z sektorem zdrowia.

SPARK Microgravity deklaruje, że orbitalne laboratorium będzie pierwszym krokiem w kierunku uczynienia badań w mikrograwitacji codziennym narzędziem nauk medycznych, a nie eksperymentem. Firma wierzy, że badania poza Ziemią staną się standardowym etapem opracowywania nowych leków i terapii przeciwnowotworowych.

