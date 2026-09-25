W skrócie Obecnie budynki projektuje się często w oparciu o historyczne dane pogodowe sprzed kilku dekad, co nie odpowiada warunkom klimatycznym, z którymi przyjdzie im się mierzyć w przyszłości.

Naukowcy opracowali Future Meteorological Years (FMY), czyli zestaw danych o pogodzie dla przyszłości, łączący historyczne pomiary z prognozami klimatycznymi dla różnych scenariuszy emisji.

Nowy zestaw danych obejmuje ponad 5000 lokalizacji w Europie i dotyczy dwóch przedziałów czasowych: lat 2036–2065 oraz 2066–2095, co pozwala na lepsze dopasowanie systemów chłodzenia.

Polska już korzysta z nowych danych, które wskazują na istotne ocieplenie zim w środkowej Europie, co wymusza zmianę podejścia do obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynków.

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Europejskie budynki powstają dziś według danych o pogodzie, które często opisują świat sprzed kilku dekad. Tymczasem dom, biurowiec czy szpital zaprojektowany teraz będzie działał także wtedy, gdy temperatury i zapotrzebowanie na ogrzewanie będą wyglądały inaczej. Naukowcy przygotowali dane, które mają pomóc projektantom uwzględnić tę zmianę.

Budynki projektowane dla klimatu z przeszłości

Projektowanie budynku wymaga sprawdzenia, jak będzie zachowywał się w różnych warunkach pogodowych. Do takich obliczeń wykorzystuje się tzw. typowy rok meteorologiczny, czyli zestaw danych opisujących pogodę na podstawie historycznych pomiarów. Problem w tym, że budynek nie będzie użytkowany w przeszłości. Ma działać przez kolejne dekady.

Czy wiesz, że... Klimat to nie to samo co codzienna pogoda. W naukach geograficznych wyznacza się go na podstawie uśrednionych obserwacji trwających minimum 30 lat. Taki długi okres pozwala wygładzić wartości ekstremalne, takie jak wyjątkowo upalne lata czy rekordowo mroźne zimy, ukazując faktyczny, długoterminowy charakter danego regionu.



Typowy rok meteorologiczny dla obliczeń energetycznych ISO został opracowany przez International Organization for Standardization. Roczny ciąg danych pogodowych dla obliczeń energetycznych tworzony jest z 12 miesięcy wybranych z okresu minimum 10 lat obserwacji meteorologicznych dla danej lokalizacji.

Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Uniwersytetu w Coimbrze stworzyli Future Meteorological Years (FMY), czyli dane pogodowe dla przyszłości. Łączą historyczne pomiary z prognozami zmian klimatu i pokazują warunki godzina po godzinie dla konkretnych okresów oraz scenariuszy emisji. Można je wykorzystać w programach do symulacji energetycznych.

Na mapie poniżej: Prognozowana zmiana liczby stopniodni grzewczych (HDD17) w Europie do 2080 roku w jednym ze scenariuszy. Wartości ujemne wskazują na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, przy czym największe spadki prognozowane są w Europie Północnej, a najmniejsze w regionach śródziemnomorskich. Stopniodni grzewcze to wskaźnik klimatyczny określający zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku, uwzględniający różnicę między temperaturą wewnątrz pomieszczeń a średnią temperaturą na zewnątrz.

Prognozowana zmiana liczby stopniodni grzewczych (HDD17) w Europie do 2080 roku. Thomas Thiis/NMBU materiał zewnętrzny

Nowy zestaw obejmuje ponad 5000 miejsc w Europie

Najpierw sprawdzili, które modele najlepiej odtwarzają europejskie warunki letnie i zimowe. Dopiero wybrane modele posłużyły do przygotowania przyszłych danych pogodowych.

FMY obejmują lata 2036-2065 oraz 2066-2095 i uwzględniają różne scenariusze emisji. To ważne, bo wybór scenariusza może przełożyć się na decyzje projektowe, np. dotyczące osłon przeciwsłonecznych czy systemów chłodzenia.

Na mapie poniżej: Prognozowany wzrost zapotrzebowania na chłodzenie w Europie do 2080 roku w jednym ze scenariuszy. Największy wzrost prognozowany jest w Europie Południowej i regionie Morza Śródziemnego, a czerwone znaczniki wskazują regiony, w których zapotrzebowanie na chłodzenie ma wzrosnąć do końca stulecia.

Prognozowany wzrost zapotrzebowania na chłodzenie w Europie do 2080 roku Thomas Thiis/NMBU materiał zewnętrzny

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Czy Polska może wykorzystać norweskie badania?

Tak, Polska znajduje się wśród krajów, w których nowe dane są już wykorzystywane do badań nad efektywnością energetyczną budynków i ich dostosowaniem do zmian klimatu. Dla naszego regionu szczególnie istotna jest obserwacja dotycząca zim. W północnej i środkowej Europie ocieplenie może być silniejsze właśnie w tej porze roku, gdy budynki potrzebują najwięcej energii na ogrzewanie.

Oznacza to, że nawet niewielka zmiana średniej temperatury może zmienić sposób, w jaki projektanci oceniają zapotrzebowanie energetyczne budynku. Dane o przyszłym klimacie mogą pomóc tworzyć obiekty lepiej przygotowane na kolejne dekady.

Źródło: Norweski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych

Mapy umieszczone na licencji CC BY 4.0, otwiera się w nowym okniePublikacja: Thomas K. Thiis et al, Evaluation and selection of future meteorological years for building performance simulations in Europe, Journal of Building Performance Simulation (2026). DOI: 10.1080/19401493.2026.2697216



