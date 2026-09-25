W skrócie
- Obecnie budynki projektuje się często w oparciu o historyczne dane pogodowe sprzed kilku dekad, co nie odpowiada warunkom klimatycznym, z którymi przyjdzie im się mierzyć w przyszłości.
- Naukowcy opracowali Future Meteorological Years (FMY), czyli zestaw danych o pogodzie dla przyszłości, łączący historyczne pomiary z prognozami klimatycznymi dla różnych scenariuszy emisji.
- Nowy zestaw danych obejmuje ponad 5000 lokalizacji w Europie i dotyczy dwóch przedziałów czasowych: lat 2036–2065 oraz 2066–2095, co pozwala na lepsze dopasowanie systemów chłodzenia.
- Polska już korzysta z nowych danych, które wskazują na istotne ocieplenie zim w środkowej Europie, co wymusza zmianę podejścia do obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynków.
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Europejskie budynki powstają dziś według danych o pogodzie, które często opisują świat sprzed kilku dekad. Tymczasem dom, biurowiec czy szpital zaprojektowany teraz będzie działał także wtedy, gdy temperatury i zapotrzebowanie na ogrzewanie będą wyglądały inaczej. Naukowcy przygotowali dane, które mają pomóc projektantom uwzględnić tę zmianę.
Budynki projektowane dla klimatu z przeszłości
Projektowanie budynku wymaga sprawdzenia, jak będzie zachowywał się w różnych warunkach pogodowych. Do takich obliczeń wykorzystuje się tzw. typowy rok meteorologiczny, czyli zestaw danych opisujących pogodę na podstawie historycznych pomiarów. Problem w tym, że budynek nie będzie użytkowany w przeszłości. Ma działać przez kolejne dekady.
Naukowcy z Norweskiego Uniwersytetu Nauk Przyrodniczych i Uniwersytetu w Coimbrze stworzyli Future Meteorological Years (FMY), czyli dane pogodowe dla przyszłości. Łączą historyczne pomiary z prognozami zmian klimatu i pokazują warunki godzina po godzinie dla konkretnych okresów oraz scenariuszy emisji. Można je wykorzystać w programach do symulacji energetycznych.
Na mapie poniżej: Prognozowana zmiana liczby stopniodni grzewczych (HDD17) w Europie do 2080 roku w jednym ze scenariuszy. Wartości ujemne wskazują na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, przy czym największe spadki prognozowane są w Europie Północnej, a najmniejsze w regionach śródziemnomorskich. Stopniodni grzewcze to wskaźnik klimatyczny określający zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku, uwzględniający różnicę między temperaturą wewnątrz pomieszczeń a średnią temperaturą na zewnątrz.
Nowy zestaw obejmuje ponad 5000 miejsc w Europie
Najpierw sprawdzili, które modele najlepiej odtwarzają europejskie warunki letnie i zimowe. Dopiero wybrane modele posłużyły do przygotowania przyszłych danych pogodowych.
FMY obejmują lata 2036-2065 oraz 2066-2095 i uwzględniają różne scenariusze emisji. To ważne, bo wybór scenariusza może przełożyć się na decyzje projektowe, np. dotyczące osłon przeciwsłonecznych czy systemów chłodzenia.
Na mapie poniżej: Prognozowany wzrost zapotrzebowania na chłodzenie w Europie do 2080 roku w jednym ze scenariuszy. Największy wzrost prognozowany jest w Europie Południowej i regionie Morza Śródziemnego, a czerwone znaczniki wskazują regiony, w których zapotrzebowanie na chłodzenie ma wzrosnąć do końca stulecia.
Czy Polska może wykorzystać norweskie badania?
Tak, Polska znajduje się wśród krajów, w których nowe dane są już wykorzystywane do badań nad efektywnością energetyczną budynków i ich dostosowaniem do zmian klimatu. Dla naszego regionu szczególnie istotna jest obserwacja dotycząca zim. W północnej i środkowej Europie ocieplenie może być silniejsze właśnie w tej porze roku, gdy budynki potrzebują najwięcej energii na ogrzewanie.
Oznacza to, że nawet niewielka zmiana średniej temperatury może zmienić sposób, w jaki projektanci oceniają zapotrzebowanie energetyczne budynku. Dane o przyszłym klimacie mogą pomóc tworzyć obiekty lepiej przygotowane na kolejne dekady.
Źródło: Norweski Uniwersytet Nauk Przyrodniczych
Mapy umieszczone na licencji CC BY 4.0, otwiera się w nowym okniePublikacja: Thomas K. Thiis et al, Evaluation and selection of future meteorological years for building performance simulations in Europe, Journal of Building Performance Simulation (2026). DOI: 10.1080/19401493.2026.2697216