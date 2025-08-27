JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) to sonda kosmiczna, nad którą Europejska Agencja Kosmiczna pracowała przez lata. Statek ma pozwolić na zbadanie wybranych księżyców Jowisza. Wśród nich jest Europa mogąca skrywać pozaziemskie życie. Jak przebiega misja?

ESA straciła kontakt z sondą międzyplanetarną JUICE na niespełna dobę

Sonda JUICE znajduje się w kosmosie od ponad dwóch lat. Jej start odbył się w kwietniu 2023 r. na pokładzie rakiety Ariane 5. Celem statku jest system Jowisza oraz jego księżyców, ale ten zostanie osiągnięty dopiero za kilka lat. Tymczasem nie obyło się bez problemów i kontakt z orbiterem został przerwany.

Problem wystąpił w połowie zeszłego miesiąca, kiedy to Europejska Agencja Kosmiczna straciła konta z sondą międzyplanetarną JUICE na niespełna dobę. ESA wyjaśnia, że 16 lipca ping komunikacyjny z anteną dalekiego zasięgu w Cebreros w Hiszpanii nie nawiązał połączenia.

Utrata kontaktu ze statkiem kosmicznym to jeden z najpoważniejszych scenariuszy, z jakimi możemy się spotkać

Na szczęście problem udało się rozwiązać i po niespełna dobie (przy szóstej próbie) kontakt nawiązano. Było to bardzo ważne, gdyż miało potwierdzić stan telemetrii i systemów pokładowych przed ważnym manewrem. W lipcu obawiano się jednak, że statek może przejść w tryb awaryjny i to mogłoby postawić planowaną misję pod znakiem zapytania.

Sonda kosmiczna JUICE agencji ESA podczas testów przed lotem w kosmos. ESA materiały prasowe

Przypomnijmy, że budowa sondy JUICE i jej wystrzelenie pochłonęły około 830 mln euro. Koszty całej misji szacuje się na ponad miliard euro.

Sonda kosmiczna JUICE dzięki Wenus poleci do Jowisza

Przed JUICE ważny manewr. 31 sierpnia, a więc w najbliższą niedzielę, statek kosmiczny ESA zbliży się do Wenus i wykorzysta sąsiednią planetę w roli asysty grawitacyjnej. Pewnie zapytacie: co orbiter tam robi, skoro Jowisz jest w przeciwnym od Ziemi kierunku? Jest to planowany manewr, który pozwoli ustawić sondę na drodze do celu misji.

Po usunięciu usterki i wprowadzeniu zmian w oprogramowaniu sondy kosmicznej ESA zaczęła przygotowywać JUICE do wspomnianego manewru w asyście Wenus. Największe zbliżenie ma nastąpić w niedzielę o godzinie 9:28 czasu w Polsce.

Natomiast we wrześniu 2026 r. JUICE wykona pętlę wokoło Ziemi (poprzedni przelot miał miejsce latem 2024 r.), co również pozwoli na nadanie odpowiedniej trajektorii lotu. Kolejne spotkanie z naszą planetą odbędzie się w styczniu 2029 r., co pozwoli rozpędzić statek. Do Jowisza sonda międzyplanetarna doleci w lipcu 2031 r.

JUICE zbada trzy księżyce Jowisza. Są to Ganimedes, Kallisto i Europa. Szczególnie interesujący jest ten ostatni, bo pod grubą skorupą lodu skrywa płynny ocean, gdzie może istnieć jakieś życie. Misja na orbicie planety ma potrwać co najmniej 2,5 roku i w tym czasie odbędzie się 35 przelotów nad księżycami gazowego olbrzyma.

