No i w końcu nadszedł 31 grudnia 2025 roku. Trwają ostatnie przygotowania do sylwestrowej nocy. Domówki, bale, koncerty plenerowe i odliczanie do północy. Stałym elementem tej układanki, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie powitania Nowego Roku są fajerwerki, które przez kilka minut zmieniają niebo w widowiskową mozaikę kolorów.

Ten efekt "wow" ma jednak swoją mniej widowiskową stronę. Każdy wystrzał to nie tylko światło i huk, ale też dawka zanieczyszczeń, który trafia do powietrza, gleby i wód.

Kolory na niebie i metale w środowisku

Sekret barwnych rozbłysków tkwi w chemii. Fajerwerki zawierają mieszaniny pirotechniczne z paliwem, utleniaczami oraz solami i pyłami metali. Wysoka temperatura wzbudza elektrony w atomach, a gdy te wracają do stanu podstawowego, emitują światło o określonej barwie.

Czerwień daje stront lub lit, zieleń bar, niebieski miedź, żółty sód, a srebrzystą biel zapewniają pyły magnezu czy aluminium. Problem w tym, że po zakończeniu pokazu te pierwiastki nie znikają, lecz opadają (jako produkty spalania) wraz z pyłem na ziemię.

Pył zawieszony i nie tylko

Wybuchy fajerwerków uwalniają drobne frakcje pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz gazy, takie jak dwutlenek siarki, tlenki azotu czy tlenek węgla. Podczas intensywnych pokazów stężenia niektórych metali w powietrzu mogą wzrosnąć nawet kilkaset razy.

Zjawisko to obserwowano zarówno podczas indyjskiego święta Diwali, jak i w europejskich metropoliach w noc sylwestrową. Badania pokazały wyraźny kilkudziesięciokrotny wzrost pyłu zawieszonego. Do tego dochodzą rzadziej stosowane, ale szczególnie toksyczne związki, w tym antymon, arsen czy tal, znane z działania rakotwórczego.

Odpady po huku i błysku

Po opadnięciu dymu zostają tysiące ton odpadów, takich jak papier, plastik i resztki ładunków. Zawierają one nadchlorany szkodliwe dla tarczycy oraz metale ciężkie, które mogą przenikać do gleby i wód gruntowych. Badania prowadzone po sylwestrze w londyńskiej Tamizie wykazały skokowy, sięgający 1000 procent, wzrost ilości mikroplastiku w ciągu jednej doby. Skala globalna jest ogromna. W samych Stanach Zjednoczonych odpala się rocznie około 200 tysięcy ton wyrobów pirotechnicznych.

Na koniec warto spojrzeć na regulacje. W Polsce używanie fajerwerków jest co do zasady dozwolone w noc sylwestrową i w Nowy Rok, natomiast w pozostałe dni roku podlega ograniczeniom. Coraz częściej samorządy wprowadzają lokalne zakazy lub restrykcje, motywując je ochroną środowiska, zdrowia i zwierząt.

Prawo więc wciąż pozwala na huk i błysk, ale kierunek zmian jest widoczny i czytelny. Coraz więcej miast szuka cichszych i mniej zanieczyszczających alternatyw dla tradycyjnych pokazów.

