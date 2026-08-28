Agresywna muzyka pomaga w walce z bólem? Zaskakujące wnioski z badania fanów heavy metalu

Naukowcy zbadali tolerancję na ból 122 fanów heavy metalu, a w trakcie testu mierzyli ich tętno i zmienność rytmu serca. Okazało się, że chociaż uczestnicy nie odczuwali bólu jako mniej dotkliwego, byli w stanie znieść go dłużej.

- Do tej pory wiedzieliśmy, że tłumiony gniew ma największy wpływ na nasilenie bólu u pacjentów z bólem przewlekłym. Dlatego chcieliśmy zbadać, czy odczuwanie bólu ulega zmianie - zwłaszcza w przypadku gatunku muzycznego takiego jak heavy metal, który wyraża wiele nieprzyjemnych emocji, szczególnie gniewu - mówi Lydia Schneider, pierwsza autorka badania.

Badanie miało miejsce podczas festiwalu Wacken Open Air w 2023 roku. Podczas eksperymentu uczestnicy mieli za zadanie trzymać dłoń i przedramię w lodowatej wodzie. Byli przy tym podłączeni do EKG, które mierzyło różne parametry. W teście mogły wziąć udział jedynie osoby, które nie piły alkoholu tego dnia bądź piły go w niewielkich ilościach, ponieważ może on wpływać w nieprzewidywalny sposób na tolerancję bólu.

Jedną grupą byli fani metalu, którzy wzięli udział w badaniu przed rozpoczęciem koncertów, a drugą - ci, którzy zostali zbadani podczas lub po festiwalu. Co ciekawe, intensywne doznania muzyczne nie wpłynęły negatywnie na odczuwanie bólu przez uczestników, wręcz odwrotnie - badani byli w stanie dłużej wytrzymać ból wywołany zimnem niż grupa kontrolna.

Czy heavy metal może pomóc pacjentom z przewlekłym bólem?

Wygląda więc na to, że agresywna muzyka może pomóc pacjentom cierpiącym na przewlekły ból wyrazić swoje uczucia gniewu i w ten sposób zapobiegawczo wpływać na postęp bólu.

- W terapii muzyka często używana jest do wywoływania pozytywnych uczuć i relaksacji, jednak jeśli chodzi o rozładowanie gniewu, niekoniecznie chcemy słuchać takiej muzyki - podsumowuje prof. Tom Fritz, współautor badania.

Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Scientific Reports.