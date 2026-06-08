W skrócie Ponad 300 artykułów naukowych dotyczących badań nad rakiem i starzeniem się komórek oparto na użyciu błędnego przeciwciała, co wpłynęło na wiarygodność wyników.

Źródłem pomyłki było użycie przeciwciała wykrywającego białko p16-ARC zamiast p16INK4a, a błąd wykryto dopiero po ponad dekadzie.

Niektóre zespoły badawcze dopasowywały wnioski do nieprawidłowych danych, co zostało uznane za przypadki oszustw naukowych i wywołało debatę nad kontrolą jakości w publikacjach.

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Naukowcy pomylili nazwę białka, doprowadzając do lawiny błędów

Mały błąd na początku wielkim jest na końcu. To maksyma przypisywana św. Tomaszowi z Akwinu, która znajduje szczególnie wyraźne zastosowanie w świecie nauki. Jeśli gdzieś na wczesnym etapie badań wkradł się drobny błąd, to może on w nieprzewidywalnie wielkim stopniu zaburzyć ich wynik końcowy, a następnie wszystkie kolejne badania, które oparły się na jego wnioskach. To właśnie stało się w środowisku badaczy zajmujących się nowotworami oraz procesami starzenia.

Jak ujawnił biolog molekularny i niezależny demaskator błędów w literaturze biomedycznej Sholto David, setki naukowców przez lata wykorzystywały niewłaściwe przeciwciała do wykrywania kluczowego białka, co stawia pod znakiem zapytania rzetelność wielu opublikowanych prac. Zamiast przeciwciał rozpoznających białko p16INK4a, które pełni funkcję supresora nowotworowego i może promować starzenie się komórek, badacze masowo używali narzędzi znakujących podobnie nazywające się białko p16-ARC, odpowiedzialne za kształtowanie szkieletu molekularnego komórki.

Pomyłka pociągnęła za sobą lawinę konsekwencji. Błąd został zidentyfikowany w ponad 300 artykułach naukowych, w tym w najbardziej prestiżowych czasopismach takich jak "Nature", "Nature Medicine", "Cancer Cell", "eLife" czy "Science Advances". Ujawnienie tych danych przez Davida na blogu "For Better Science" zmusiły wielu naukowców do ponownego przeszukiwania starych notesów laboratoryjnych, a w niektórych przypadkach do powtórzenia całych eksperymentów.

Zdaniem genetyczki molekularnej Christin Burd z Ohio State University odkrycie to "nie zmieni tego, co wiemy o roli p16", niemniej jednak "zachodzi potrzeba sprostowania dotychczasowych ustaleń".

Zamawiali niewłaściwe przeciwciała do badań. Przez 10 lat nikt się nie zorientował

Przeciwciała to kluczowe narzędzia w laboratoriach, bowiem wiążą się z konkretnymi celami i umożliwiają ich wykrywanie. Wersje ukierunkowane na p16INK4a pozwalają precyzyjnie namierzyć komórki produkujące to białko, co "było przydatne w tysiącach badań nad rakiem i starzeniem" - wyjaśnia Charles Sherr z St. Jude Children's Research Hospital. Białko to odpowiada za zatrzymanie cyklu komórkowego przygotowującego do podziału oraz za ograniczenie wzrostu guzów, a także wprowadza komórki w stan starzenia (senescencji), prowadzący do pogorszenia stanu tkanek wraz z wiekiem.

Sytuację od dawna komplikował fakt, że gen tego białka koduje również inne białko o nazwie ARF, przez co niektóre przeciwciała mogły dawać mylące wyniki. David odkrył jednak zupełnie nowy problem, gdy badał linie komórkowe rzekomo produkujące p16INK4a pomimo braku odpowiedniego genu. Wyszukując hasło "p16" na stronie producenta Abcam, jako pierwszy wynik otrzymał przeciwciało na p16-ARC, co nasunęło mu przypuszczenie, że inni badacze ulegli tej samej pomyłce podczas zakupów.

Badacz przeanalizował kody produktów w 334 badaniach i ustalił, że w 312 przypadkach naukowcy użyli przeciwciał p16-ARC do badania p16INK4a. Najstarsze publikacje pochodzą sprzed ponad dekady, co według odkrywcy "mówi nam coś o procesie badań biologicznych - że mogło to trwać tak długo, nim ktokolwiek zauważył". W części przypadków mogło dojść jedynie do pomyłki pisarskiej, tak jak w głośnej pracy z 2019 r. autorstwa Jana Karlsedera z Salk Institute. Badacz udowodnił na podstawie faktur, że zamówiono właściwy produkt, lecz w sekcji metod wpisano błędny numer, co poskutkowało wysłaniem korekty do czasopisma "Nature". Z kolei biolog Simon Leedham z University of Oxford przyznał, że jego zespół w pracy dla "Nature Medicine" użył obu przeciwciał i obecnie powtarza doświadczenia, choć ich wnioski opierały się także na innych dowodach.

Oszustwo naukowe. Część biologów fabrykowała wyniki

Najbardziej niepokojący jest jednak fakt, że część autorów badań zgłaszała wyniki, które miałyby sens tylko wtedy, gdyby użyli poprawnego przeciwciała, a nie tego błędnego. "To porażające świadectwo tego, jak ludzie potrafią fabrykować opowieści na podstawie wadliwych danych" - ocenia Charles Sherr. Wtóruje mu Sholto David, którego zdaniem część zespołów mogła dopuścić się oszustwa, na co wskazuje fakt, że cztery z opisywanych prac wycofano jeszcze przed jego publiczną interwencją. Innym badaczom zarzuca on wybiórcze raportowanie danych, błędy w pisaniu oraz bezkrytyczne publikowanie sprzecznych wyników.

Eksperci tłumaczą, że błędu można było się łatwo wystrzec poprzez stosowanie prób kontrolnych negatywnych na komórkach pozbawionych p16INK4a oraz zachowanie większej ostrożności. "Mogę zrozumieć, że ta nomenklatura może powodować wiele zamieszania" - skomentował Tien Peng, gerontolog z University of California San Francisco. Podkreśla on zarazem, że naukowcy nie powinni polegać wyłącznie na p16INK4a, jako że "nie istnieje jeden marker starzenia się".

Choć u podstaw problemu leży mylące nazewnictwo, zdaniem odkrywcy tej kaskady pomyłek jest już za późno na zmianę utrwalonych w literaturze nazw białek. Recenzenci nie są w stanie weryfikować każdego kodu produktu, dlatego czasopisma naukowe powinny zacząć automatycznie flagować manuskrypty wspominające o tych problematycznych przeciwciałach. Badacze sądzą, że nagłośnienie tej sprawy - nawet poprzez demaskację i kompromitację autorów - ostatecznie przyniesie korzyści dla nauki.

Źródło: Leslie M. Protein name confusion created antibody mix-up affecting hundreds of papers. Science (2026). DOI: 10.1126/science.z8sc2f7





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