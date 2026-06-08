Jak podaje BBC, powołując się na lokalną policję, co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,8, które dotknęło południowe Filipiny. Bezpośrednio po wstrząsach wydano ostrzeżenia przed tsunami, a pierwsze zdjęcia z miejsca zdarzenia wskazują też na poważne zniszczenia infrastruktury.

Ostrzeżenia przed tsunami i pilne ewakuacje

Mieszkańców terenów przybrzeżnych wezwano do natychmiastowego opuszczenia zagrożonych obszarów i udania się na wyżej położone tereny. Prezydent Filipin zaapelował o bezwzględne stosowanie się do komunikatów służb: "Proszę udajcie się natychmiast na wyżej położone tereny. Nie czekajcie. Wasze życie jest ważniejsze niż cokolwiek, co zostanie za wami".

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Region poważnie zagrożony

Prognozy amerykańskiego systemu ostrzegania przed tsunami wskazują, że fale mogą osiągnąć wysokość od 1 do 3 metrów powyżej poziomu normalnego przypływu w niektórych częściach kraju, a alerty objęły również północno-wschodnie wybrzeże Indonezji oraz południową Japonię.

Przypomnijmy, że Filipiny znajdują się w tzw. Pacyficznym Pierścieniu Ognia, czyli strefie charakteryzującej się wysoką aktywnością tektoniczną i wulkaniczną. To jeden z najbardziej niestabilnych geologicznie obszarów świata, gdzie trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów są stosunkowo częste.

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Zniszczenia i panika w szkołach

Jak jednak dowiadujemy się z relacji, do trzęsienia doszło w momencie rozpoczęcia nowego roku szkolnego, co spotęgowało chaos w wielu miejscowościach. W sieci pojawiły się nagrania przedstawiające dzieci ewakuowane ze szkół, a także zdjęcia placówek, w których doszło do uszkodzeń budynków, w tym zawalenia fragmentów dachów.

Zdjęcia z regionu pokazują także zawalone sklepy i uszkodzone konstrukcje, i tak w prowincji Sarangani, liczącej około 580 tys. mieszkańców, odnotowano liczne pęknięcia budynków, w tym obiektów użyteczności publicznej. Lokalne służby potwierdzają skalę zjawiska, szef policji w jednym z miast prowincji Sarangani relacjonował, że wstrząsy były na tyle silne, iż doprowadziły do uszkodzeń budynku komendy już w pierwszych minutach po ich wystąpieniu.

To najsilniejsze trzęsienie ziemi, jakiego doświadczyliśmy





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