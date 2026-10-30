Gazy cieplarniane znów biją rekordy. Skutki odczujemy przez stulecia

Karol Kubak

Karol Kubak

Rekordowe stężenie dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej pokazuje, że atmosfera gromadzi coraz więcej gazów zatrzymujących ciepło. Niepokoi nie tylko kolejny rekord, ale też to, jak długo jego skutki będą wpływać na klimat.

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Dym wydobywający się z kominów na tle zanieczyszczonego nieba, symbolizujący wzrost emisji gazów cieplarnianych.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła w środę, że zawartość dwutlenku węgla w atmosferze wzrosła do rekordowych poziomów. To podsumowanie 2024 r.JASON WHITMANAFP

W skrócie

  • W 2025 roku odnotowano rekordowe stężenia dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, co przekłada się na zwiększone zatrzymywanie ciepła w ziemskiej atmosferze.
  • Średnie stężenie dwutlenku węgla wyniosło 426,8 ppm, co stanowi 153 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, przy tempie wzrostu wyższym niż w latach 60.
  • Ze względu na długi czas utrzymywania się gazów cieplarnianych w atmosferze, skutki obecnych emisji będą wpływać na globalny klimat przez kolejne stulecia.
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Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze znów osiągnęło rekordowy poziom. Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) pokazuje, że w 2025 r. wzrosły stężenia dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. To oznacza, że atmosfera zatrzymuje coraz więcej ciepła.

Dwutlenek węgla osiągnął kolejny rekord

Według raportu WMO średnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wyniosło w 2025 r. 426,8 części na milion (ppm). To aż 153 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Rekordowe wartości odnotowano też w przypadku metanu i podtlenku azotu.

Kolejny rok, kolejny nowy rekord. Gazy cieplarniane zatrzymują w atmosferze bezprecedensowe ilości ciepła, dostarczając energii do powstawania bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych i związanych z nimi zagrożeń dla naszych gospodarek i społeczeństw.
Powiedziała Ko Barrett, zastępczyni sekretarza generalnego WMO

- Ostatnie 11 lat było najcieplejszymi w historii pomiarów i ten trend będzie się utrzymywał. CO2 pozostaje w atmosferze bardzo długo, dlatego wpływa na globalny klimat nie tylko przez lata, ale nawet przez dziesięciolecia i stulecia - dodała zastępczyni sekretarza generalnego WMO.

Przyrost CO2 jest trzy razy szybszy niż w latach 60

Warto zauważyć, że raport opisuje stężenie gazów w atmosferze, a nie ich roczną emisję. To jest istotna różnica. Chodzi więc o ilość gazu, która już się w niej nagromadziła. Około połowa dwutlenku węgla emitowanego każdego roku zostaje w atmosferze, resztę pochłaniają oceany i ekosystemy lądowe.

Tempo wzrostu stężenia CO2 od lat 60. potroiło się. W latach 2011-2020 wynosiło średnio 2,4 ppm rocznie, a między 2024 a 2025 r. wzrosło o 2,8 ppm. To powyżej średniej dekady, ale nieznacznie mniej niż wyjątkowy wzrost z lat 2023/2024.

Ten nieco mniejszy przyrost niż w poprzednim okresie nie oznacza jednak, że problem znika. Oksana Tarasova z WMO wyjaśniła, że w 2025 r. ekosystemy lądowe lepiej pochłaniały węgiel, a pożary emitowały go mniej niż podczas silnego zjawiska El Niño w latach 2023-2024. Ekspertka ostrzega też, że w 2026 r. stężenie CO2 może ponownie wzrosnąć.

Metan i podtlenek azotu też biją rekordy

W 2025 r. średnie stężenie metanu wyniosło 1948 części na miliard, czyli 267 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Ten gaz pochodzi ze źródeł naturalnych (np. mokradła), jak i z działalności człowieka. (hodowla bydła, uprawa ryżu, wydobycie paliw kopalnych i składowiska odpadów).

Rekord padł także w przypadku podtlenku azotu. Jego stężenie osiągnęło 339,1 części na miliard, co odpowiada 126 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Gaz ten trafia do atmosfery m.in. w wyniku stosowania nawozów i procesów przemysłowych.

WMO ostrzega, że rosnące stężenie gazów cieplarnianych zwiększa ilość ciepła zatrzymywanego w atmosferze. Ponieważ część z nich pozostaje tam przez bardzo długi czas. Skutki dzisiejszych emisji będą wpływać na klimat również kolejnych pokoleń.

Źródło: WMO

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