Gazy cieplarniane znów biją rekordy. Skutki odczujemy przez stulecia

W skrócie W 2025 roku odnotowano rekordowe stężenia dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu, co przekłada się na zwiększone zatrzymywanie ciepła w ziemskiej atmosferze.

Średnie stężenie dwutlenku węgla wyniosło 426,8 ppm, co stanowi 153 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej, przy tempie wzrostu wyższym niż w latach 60.

Ze względu na długi czas utrzymywania się gazów cieplarnianych w atmosferze, skutki obecnych emisji będą wpływać na globalny klimat przez kolejne stulecia.

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Stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze znów osiągnęło rekordowy poziom. Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) pokazuje, że w 2025 r. wzrosły stężenia dwutlenku węgla, metanu i podtlenku azotu. To oznacza, że atmosfera zatrzymuje coraz więcej ciepła.

Dwutlenek węgla osiągnął kolejny rekord

Według raportu WMO średnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wyniosło w 2025 r. 426,8 części na milion (ppm). To aż 153 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Rekordowe wartości odnotowano też w przypadku metanu i podtlenku azotu.

Kolejny rok, kolejny nowy rekord. Gazy cieplarniane zatrzymują w atmosferze bezprecedensowe ilości ciepła, dostarczając energii do powstawania bardziej ekstremalnych zjawisk pogodowych i związanych z nimi zagrożeń dla naszych gospodarek i społeczeństw.

- Ostatnie 11 lat było najcieplejszymi w historii pomiarów i ten trend będzie się utrzymywał. CO2 pozostaje w atmosferze bardzo długo, dlatego wpływa na globalny klimat nie tylko przez lata, ale nawet przez dziesięciolecia i stulecia - dodała zastępczyni sekretarza generalnego WMO.

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Przyrost CO2 jest trzy razy szybszy niż w latach 60

Warto zauważyć, że raport opisuje stężenie gazów w atmosferze, a nie ich roczną emisję. To jest istotna różnica. Chodzi więc o ilość gazu, która już się w niej nagromadziła. Około połowa dwutlenku węgla emitowanego każdego roku zostaje w atmosferze, resztę pochłaniają oceany i ekosystemy lądowe.

Tempo wzrostu stężenia CO2 od lat 60. potroiło się. W latach 2011-2020 wynosiło średnio 2,4 ppm rocznie, a między 2024 a 2025 r. wzrosło o 2,8 ppm. To powyżej średniej dekady, ale nieznacznie mniej niż wyjątkowy wzrost z lat 2023/2024.

Ten nieco mniejszy przyrost niż w poprzednim okresie nie oznacza jednak, że problem znika. Oksana Tarasova z WMO wyjaśniła, że w 2025 r. ekosystemy lądowe lepiej pochłaniały węgiel, a pożary emitowały go mniej niż podczas silnego zjawiska El Niño w latach 2023-2024. Ekspertka ostrzega też, że w 2026 r. stężenie CO2 może ponownie wzrosnąć.

Metan i podtlenek azotu też biją rekordy

W 2025 r. średnie stężenie metanu wyniosło 1948 części na miliard, czyli 267 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Ten gaz pochodzi ze źródeł naturalnych (np. mokradła), jak i z działalności człowieka. (hodowla bydła, uprawa ryżu, wydobycie paliw kopalnych i składowiska odpadów).

Rekord padł także w przypadku podtlenku azotu. Jego stężenie osiągnęło 339,1 części na miliard, co odpowiada 126 proc. poziomu sprzed rewolucji przemysłowej. Gaz ten trafia do atmosfery m.in. w wyniku stosowania nawozów i procesów przemysłowych.

WMO ostrzega, że rosnące stężenie gazów cieplarnianych zwiększa ilość ciepła zatrzymywanego w atmosferze. Ponieważ część z nich pozostaje tam przez bardzo długi czas. Skutki dzisiejszych emisji będą wpływać na klimat również kolejnych pokoleń.

Źródło: WMO



