Gen EGFR odpowiada za regulowanie wzrostu, podziału i przeżycia komórek, a jego zaburzenia są znane z udziału w rozwoju raka płuca. Tym razem naukowcy analizowali jednak dziedziczny wariant obecny w organizmie od urodzenia, a nie zmianę powstałą później wyłącznie w komórkach nowotworowych.

Jedna mutacja, bardzo duża różnica

W opisanym na łamach czasopisma "Science" badaniu obejmującym 3 372 531 osób wariant T790M występował średnio u jednej na 15 850 osób. Jego obecność wiązała się z ponad 25-krotnie wyższym ryzykiem wystąpienia raka płuc w porównaniu z osobami bez tego wariantu. Co istotne, nie stwierdzono podobnego związku z żadnym z 17 innych analizowanych rodzajów nowotworów ani z niezłośliwymi chorobami płuc.

Jeszcze wyraźniejszą zależność zaobserwowano wśród osób, które nigdy nie paliły. W tej grupie nosiciele T790M byli ponad 60 razy bardziej narażeni na raka płuca niż osoby niepalące bez mutacji. Wśród palaczy obecność wariantu również wiązała się z większym ryzykiem, ok. 10-11 razy w porównaniu z palaczami, którzy go nie mieli.

Nie oznacza to oczywiście, że mutacja jest częstą przyczyną raka płuca. Jest bardzo rzadka, dlatego odpowiada tylko za niewielką część wszystkich przypadków choroby. Jej znaczenie polega przede wszystkim na tym, że u jej nosicieli może występować wyjątkowo silna predyspozycja genetyczna.

Miejsce, w którym mutacja występuje wyjątkowo często

Duża baza danych pozwoliła badaczom sprawdzić nie tylko ryzyko zachorowania, ale również geograficzne rozmieszczenie wariantu. W całych Stanach Zjednoczonych T790M występuje u około jednej na 8920 osób. W populacji objętej badaniem w południowych Appalachach częstość była jednak jeszcze wyższa, w tym regionie nosicielem mutacji była średnio jedna na 2078 osób.

Analiza pochodzenia genetycznego wskazała na tzw. efekt założyciela. Około 200-225 lat temu niewielka grupa osób będących nosicielami wariantu przyczyniła się do jego rozpowszechnienia w izolowanej populacji południowych Appalachów.

Zdaniem badaczy mutację można powiązać z przodkami pochodzenia brytyjskiego i irlandzkiego, którzy przybyli do Stanów Zjednoczonych. Później, zwłaszcza po wojnie secesyjnej, wariant zaczął występować również w kolejnych populacjach, w tym wśród osób o pochodzeniu afrykańskim i rdzennie amerykańskim.

Dlaczego jedni nosiciele chorują, a inni nie?

Sama obecność T790M nie oznacza, że dana osoba na pewno zachoruje. Naukowcy chcą teraz ustalić, dlaczego część nosicieli mutacji rozwija raka płuca, a część pozostaje zdrowa. Jednym z możliwych kierunków jest wpływ czynników środowiskowych. Badacze wskazują między innymi na zanieczyszczenie powietrza i inne ekspozycje, które mogą współdziałać z dziedziczną podatnością.

Czy osoby z mutacją powinny częściej badać płuca? To jedno z najważniejszych pytań, jakie pojawiają się po publikacji wyników. Obecne programy badań przesiewowych raka płuca opierają się przede wszystkim na historii palenia i wieku. Odkrycie EGFR T790M wskazuje jednak, że w przyszłości znaczenie może mieć również dziedziczne ryzyko. Badanie wykazało ponadto, że osoby z T790M rozwijały raka płuca średnio około pięciu lat wcześniej niż osoby bez mutacji, co może przemawiać za rozpoczęciem monitorowania nosicieli w młodszym wieku.