W codziennym życiu nie zastanawiamy się raczej nad tym, jak działa nasza percepcja kształtów. Widząc znak złożony z dwóch trójkątów wskazujących różne kierunki, bez problemu rozumiemy, że są to identyczne figury obrócone względem siebie. Taka zdolność wydaje się czymś oczywistym, ale przez lata uważano ją za wyjątkową zdolność ludzkiego umysłu.

Małpy poradziły sobie z zadaniami geometrycznymi

Naukowcy postanowili sprawdzić, czy podobnie radzą sobie nasi ewolucyjni krewni. W eksperymencie uczestniczyło osiem dorosłych małp - cztery makaki królewskie oraz cztery pawiany oliwkowe - a także 55 dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz 77 dorosłych przedstawicieli społeczności Tsimane z Boliwii, którzy mieli niewielki kontakt z formalną edukacją.

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Testy na ekranie dotykowym ujawniły zaskakujące podobieństwa

Uczestnicy otrzymali zadanie polegające na dopasowaniu identycznych geometrycznie figur. Na ekranie dotykowym musieli znaleźć pary kształtów, które miały te same właściwości (na przykład dwa trójkąty prostokątne), mimo że były obrócone, miały inną wielkość lub znajdowały się wśród wielu podobnych obiektów.

Instrukcje były bardzo ograniczone. Zarówno dzieci, jak i małpy musiały samodzielnie odkryć reguły zabawy metodą prób i błędów. Za poprawną odpowiedź dzieci otrzymywały naklejki, a zwierzęta nagrodę w postaci przekąski. Wyniki zaskoczyły badaczy, ponieważ małpy wykonywały zadania na podobnym poziomie jak dzieci przed rozpoczęciem formalnej edukacji matematycznej.

Matematyka nie zaczyna się w szkole

Zdaniem naukowców odkrycie sugeruje, że podstawy myślenia matematycznego nie pojawiły się nagle wyłącznie u ludzi, część zdolności potrzebnych do rozumienia geometrii może być zakorzeniona w ewolucji naczelnych.

Młodsze dzieci oraz małpy korzystały bowiem głównie z intuicyjnego rozpoznawania kształtów, dorosłe osoby z wykształceniem matematycznym częściej wykorzystywały natomiast bardziej abstrakcyjne zasady (analizowały symetrię, kąty, długość boków czy równoległość linii). Oznacza to, że edukacja prawdopodobnie nie tworzy matematycznego myślenia od podstaw, lecz rozwija i porządkuje zdolności, które istniały już wcześniej.